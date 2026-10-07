2 chị em ruột showbiz đồng loạt báo cưới, biến 2 tài tử cùng sinh năm 1992 thành "anh em cọc chèo"

Mối nhân duyên đặc biệt, "song hỷ lâm môn" của 2 chị em mỹ nhân nhanh chóng gây sốt truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn.

Thời gian gần đây, cả dàn diễn viên Hàn thay nhau báo hỷ. Vào ngày 25/8, Jang Dong Yoon bất ngờ thông báo sẽ kết hôn với Kim Seung Yoon. Cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 10 và chính thức trở thành vợ chồng. Đến ngày 6/10, Lee Yoo Jin tuyên bố kết hôn với Cha Kyung Eun. Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 14/11, chỉ sau 5 tháng hẹn hò.

Nhưng đến nay, báo Hàn còn tiết lộ thông tin sốc hơn: Kim Seung Yoon và Cha Kyung Eun là chị em ruột. Tên thật của Cha Kyung Eun là Kim Kyung Eun, và cả 2 là chị cả và chị thứ hai trong số 3 chị em gái. Như vậy, nam diễn viên Jang Dong Yoon và Lee Yoo Jin sẽ trở thành "anh em cọc chèo". Điều đặc biệt là 2 diễn viên này đều sinh năm 1992.

Mối nhân duyên đặc biệt, "song hỷ lâm môn" của 2 chị em mỹ nhân nhanh chóng gây sốt truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn. Đây là điều vô cùng hiếm có tại showbiz Hàn Quốc. Cư dân mạng không khỏi kinh ngạc, sau đó là chúc phúc cho 2 chị em mỹ nhân lấy 2 tài tử nổi tiếng, tạo nên 2 cặp gia đình mới tại làng điện ảnh xứ kim chi.

Jang Dong Yoon và Lee Yoo Jin sẽ trở thành "anh em cọc chèo"...

... nhờ kết hôn với 2 chị em nhà họ Kim

Chuyện tình của Jang Dong Yoon và Kim Seung Yoon

Ngày 25/8, Jang Dong Yoon đăng một bức thư viết tay thông báo sẽ kết hôn vào tháng 10 với nữ diễn viên Kim Seung Yoon, người sinh năm 1997, kém anh 5 tuổi. Hai người dự định tổ chức một hôn lễ riêng tư, có sự hiện diện của gia đình hai bên.

Đáng nói, chuyện tình này cũng mang màu sắc rất “Jang Dong Yoon”. Hai người lần đầu gặp nhau trong công việc, khi anh đảm nhận vai trò đạo diễn còn Kim Seung Yoon là diễn viên của Please Be My Ear năm 2023 – bộ phim đạo diễn đầu tay của Jang Dong Yoon. Kim Seung Yoon sau đó tiếp tục đóng vai chính trong The Yeast, bộ phim dài đầu tay do anh đạo diễn.

Ảnh: Instagram

Từ đồng nghiệp trước ống kính, họ dần trở thành người đồng hành ngoài đời. Đến khi công khai tin kết hôn, cả hai đã giữ chuyện tình cảm khá kín tiếng trong thời gian dài. Trong thư tay, Jang Dong Yoon cho biết hai người đã có thời gian dài bên nhau, hiểu và trân trọng nhau hơn, trước khi quyết định cùng xây dựng một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Cặp đôi gặp nhau trong công việc. Ảnh: Osen

Chuyện tình của Lee Yoo Jin và Cha Kyung Eun

Cũng giống như chị gái, Cha Kyung Eun gặp chồng thông qua công việc. 2 người bén duyên khi Cha Kyung Eun tham gia diễn xuất bộ phim đầu tiên của Lee Yoo Jin với tư cách đạo diễn mạng tên Cast Me If You See the Way! Có thông tin cho rằng Lee Yoo Jin đã có cảm tình với Cha Kyung Eun trước, và khi mỹ nhân sinh năm 1998 cũng nảy sinh tình cảm với đạo diễn, mối quan hệ của họ đã phát triển. Thay vì một câu chuyện được tạo dựng trước ống kính, họ đã quen biết nhau trên phim trường, nảy sinh tình cảm và cuối cùng quyết định kết hôn.

Cha Kyung Eun gặp Lee Yoo Jin thông qua công việc. Ảnh: Instagram

Cả 2 mới chỉ hẹn hò từ tháng 6 vừa qua nhưng yêu nhau điên cuồng. Người đại diện thông báo Lee Yoo Jin và Cha Kyung Eun quyết định kết hôn, đang chuẩn bị cho đám cưới với sự cho phép của cả 2 gia đình thì gần đây phát hiện mình có con đầu lòng. Hiện tại, cả 2 diễn viên và gia đình đang hạnh phúc chuẩn bị chào đón thành viên mới này.

Trên trang cá nhân, Cha Kyung Eun hào hứng đăng ảnh cưới và viết: "Từ nhỏ tôi đã sống với nhiều ước mơ khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời tôi là xây dựng một gia đình hạnh phúc. Do tính chất nghề nghiệp, tôi chỉ từng mơ hồ nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng năm nay tôi đã gặp được người quý giá, và thật may mắn, tôi đã có thể thực hiện được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay". Cô cho biết dù kết hôn, sinh con nhưng vẫn sẽ đảm nhận vai trò diễn viên thật tốt.

Cô hiện đang mang thai con đầu lòng. Ảnh: Instagram

Cả 2 mới chỉ hẹn hò từ tháng 6 vừa qua nhưng yêu nhau điên cuồng. Ảnh: Instagram

Nguồn: Daum