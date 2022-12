2 bản siêu hit của The Chainsmokers được Thu Minh và Karik làm mới, hứa hẹn "khuấy đảo" mọi BXH!

Thông tin về việc bộ đôi DJ đình đám của thế giới The Chainsmokers sẽ xuất hiện tại một "siêu nhạc hội" tại TP.HCM tháng 12 này khiến giới trẻ Sài thành đứng ngồi không yên. Với hàng loạt bản hit chiếm vị trí cao ngất ngưởng trên các BXH, hàng triệu đĩa được bán ra, hàng tỉ view trên các nền tảng MXH... tất cả đã khiến The Chainsmokers trở thành một trong những bộ đôi Nhà sản xuất âm nhạc/ DJ thành công nhất thế hệ hiện tại. Sánh đôi cùng The Chainsmokers là Thu Minh và Karik, 2 đại diện đẳng cấp xứng tầm của nền âm nhạc Việt Nam.

Đầu tiên phải kể đến "Phượng Hoàng Lửa" Thu Minh. Nổi tiếng với danh xưng "nữ hoàng nhạc dance pop" của Việt Nam, ca sĩ Thu Minh với chất giọng Soprano C đẳng cấp, có thể chạm được đến những nốt whistle cao ngất ngưởng, từng được đề cử 7 lần tại giải Cống hiến. Thu Minh không chỉ có giọng hát "khủng long" trời phú mà còn có nguồn năng lượng bùng nổ khi trình diễn các bản nhạc dance bốc lửa. Chất giọng cao vút trời của Thu Minh kết hợp những top hits của The Chainsmokers, hoàn toàn có khả năng thống lĩnh Top Trending trên đa nền tảng âm nhạc quốc tế.

Và lần này, Thu Minh sẽ cùng với The Chainsmokers "khoác áo mới" cho bản siêu hit Something Just Like This.

Bên cạnh Thu Minh, chính là rapper Karik, xuất thân từ địa hạt hip-hop và là người thành công giới thiệu dòng nhạc rap underground đến với văn hóa âm nhạc ở Việt Nam. Gần đây, ca khúc Có Chơi Có Chịu do chính tay anh chàng "chắp bút", thu hút gần 1,5 triệu lượt xem, hiện đang "on-top" Bảng xếp hạng âm nhạc Top Trending YouTube ở vị trí thứ số 2. Bên cạnh đó, là người thầy thành công, tạo ra 1 Quán quân và 1 Á quân của Rap Việt, Karik chinh phục cả fan Underground lẫn khán giả Mainstream. Nam rapper đình đám sẽ "làm mới" Don’t Let Me Down cùng The Chainsmokers, chắc chắn sẽ tạo nên nét chấm phá thú vị vì bản gốc của The Chainsmokers vốn không hề có verse rap!

Giới trẻ háo hức chờ đợi phiên bản mới của Don’t Let Me Down trong màu sắc hip-hop từ Karik

Thu Minh và Karik, một người là "Nữ hoàng nhạc dance", người còn lại là một trong những "Ông Hoàng Hip-hop", cả hai đều có thâm niên hoạt động lâu dài mà chưa bao giờ hết hot. Đáng chú ý, Thu Minh và Karik sẽ đảm nhiệm trọng trách kết hợp cùng The Chainsmokers trong set diễn sắp tới.

Siêu concert Heineken Refresh sẽ đổ bộ Đại lộ Lê Lợi, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 10/12 tới đây, lưu lịch ngay và rủ cả hội bạn thân để cùng chiến gu nhạc chất chơi, bùng nổ cảm xúc với những màn trình diễn mang tầm cỡ quốc tế nhé!