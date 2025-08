192.000 bộ đồ chơi nhà bếp bị thu hồi sau sự cố thương tâm với bé trai 23 tháng tuổi

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) mới đây phát đi thông báo khẩn cấp: Backyard Kids đang tiến hành thu hồi khoảng 192.000 bộ bếp đồ chơi KidKraft Farm to Table Model sau vụ việc thương tâm tại Oregon. Một bé trai 23 tháng tuổi đã bị nghẹt thở do áo mắc vào móc treo dụng cụ phía sau bộ bếp.

Theo Parents, đây là bước đi chủ động từ phía Backyard Kids để tránh nguy cơ tái phát sự cố tương tự. Bộ bếp đồ chơi được thiết kế cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, có giá bán từ 120 đến 270 USD, và được chào hàng rộng rãi qua các nền tảng như KidKraft.com, Amazon và Walmart từ năm 2018 đến tháng 7/2025.

Vật nguy hiểm nằm ở các móc treo dụng cụ bằng nhựa hoặc kim loại ở phía sau bộ bếp – những chiếc móc này trong điều kiện trẻ trèo lên mặt kệ hoặc chui qua phía sau có thể kéo căng trang phục, gây ra tình trạng mắc cứng và nguy hiểm đến tính mạng. CPSC cho biết khoảng 12 bộ trong số này đã được bán tại Canada và Backyard Kids sẽ cung cấp móc thay thế miễn phí cho tất cả người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Vụ việc đang khiến phụ huynh và dư luận đặc biệt lo ngại. Đây không chỉ là vấn đề chất lượng sản phẩm mà còn là bài học nhức nhối về thiết kế an toàn cho đồ chơi trẻ em. Dư luận đặt câu hỏi: làm sao một bộ đồ chơi được chứng nhận phù hợp cho trẻ từ 3 tuổi lại có một lỗi tiềm ẩn chết người như vậy? Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc trèo kệ là hành vi thường gặp ở trẻ nhỏ và mọi thiết kế an toàn cần phải lường trước được điều này.

Đại diện của Backyard Kids nhấn mạnh dù chỉ có vài trăm bộ thuộc phạm vi phân phối trực tiếp song công ty vẫn cam kết chịu trách nhiệm với tất cả sản phẩm có lỗi – đồng thời hợp tác với CPSC để ngăn ngừa rủi ro. Hãng nhận trách nhiệm hỗ trợ thu hồi sản phẩm một cách đầy đủ và công khai.

Mặc dù chưa có báo cáo về trường hợp thương tật khác, CPSC đánh giá đây là một trường hợp gây nguy cơ nghiêm trọng đến tính mạng. Đây là bài học lớn cho ngành sản xuất đồ chơi, nơi sự giám sát chặt chẽ đối với thiết kế sản phẩm dành cho trẻ em là không thể thiếu.

Backyard Kids là một công ty phân phối đồ chơi tại Mỹ, có trụ sở tại Dallas, Texas. Dù không phải là cái tên nổi bật trong ngành sản xuất đồ chơi toàn cầu, Backyard Kids gần đây đã trở thành tâm điểm truyền thông sau khi tiếp quản vai trò phân phối sản phẩm từ hãng KidKraft – một thương hiệu đồ chơi lâu đời, nổi tiếng với các sản phẩm nhà bếp mini, nhà búp bê và nội thất trẻ em bằng gỗ.

Sau khi KidKraft tuyên bố phá sản vào năm 2024, Backyard Kids quản lý các sản phẩm còn tồn kho từ thương hiệu này, bảo hành, xử lý khiếu nại và – quan trọng nhất – thực hiện chương trình thu hồi sản phẩm khi có nguy cơ an toàn. Động thái này của Backyard Kids được đánh giá là có thái độ hợp tác và trách nhiệm, nhất là khi đứng trước di sản từ KidKraft – vốn đã có mặt trong hàng triệu gia đình Mỹ suốt hơn 50 năm qua.

