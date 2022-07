19 ngày chinh phục ngôi Á hậu Miss Supranational của Kim Duyên

Ngày 14/7, cô ghi hình phần thi Trang phục dân tộc. Kim Duyên diễn thiết kế "Hùng ca biển cả" do Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha thiết kế, nặng 30 kg. Trước giờ thi, cô tự trang điểm, làm tóc sớm vì sợ không kịp. Kim Duyên kể do sân khấu dốc và khá trơn, lúc trình diễn cô phải cố bám chặt mũi giày xuống sàn để không ngã