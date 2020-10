15 năm sau Brokeback Mountain: Nữ phụ đam mỹ bị đồn là "vợ Shakespeare đầu thai", chàng Joker đột ngột ra đi khiến khán giả mãi nuối tiếc

SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 0 / 0 Cũng đáng nể đấy chứ? Còn chần chừ gì nữa mà không đem khoe kết quả này trên tường của bạn đi thôi! Like và share kết quả CHƠI LẠI

Nhắc đến một trong những bộ phim tình cảm đẹp và buồn nhất mọi thời đại, hẳn ai cũng phải nhớ đến tác phẩm kinh điển Brokeback Mountain (tựa Việt: Chuyện Tình Sau Núi) của đạo diễn Lý An. Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nữ văn sĩ Annie Proulx, Brokeback Mountain kể về câu chuyện tình yêu trải dài suốt nhiều năm giữa hai người đàn ông, phải đối mặt với những định kiến nặng nề của xã hội thế kỷ trước.

Phim có sự tham gia của dàn sao triển vọng lúc bấy giờ là Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Michelle Williams… và đã được đề cử 8 hạng mục Oscar năm 2006, thắng một nửa trong số đó. Tác phẩm trở thành một trong những thành công lớn về mặt doanh thu khi mang về 178 triệu đô chỉ với số vốn 14 triệu đô bé nhỏ. 15 năm sau khi phim ra mắt, Brokeback Mountain vẫn là tác phẩm “gối đầu giường” của nhiều người. Giờ đây, những gương mặt của bộ phim ngày ấy đã có nhiều thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống, đa số đều lên như diều gặp gió, chỉ trừ cho một tài năng bất ngờ rời xa trần thế.

Heath Ledger - tài năng đắt giá ra đi khiến cả thế giới ngỡ ngàng

Nam diễn viên Heath Ledger thủ vai Ennis, nhân vật chính của phim và cũng được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ sự thể hiện đầy cảm động của mình. Cộng hưởng với thành công vang dội của vai diễn Joker huyền thoại trong bộ phim The Dark Knight, anh nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên tài năng nhất lúc bấy giờ.

Thế nhưng vào hồi đầu năm 2008, thông tin về sự ra đi của anh khiến toàn bộ thế giới bàng hoàng. Ở tuổi 28 khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp mà biết bao nhiêu người mơ ước, nam diễn viên trẻ đã qua đời vì ngộ độc thuốc khiến người hâm mộ tiếc nuối. Khi đó, anh vẫn chưa lập gia đình và thi thể được tìm thấy bởi người giúp việc trong nhà riêng.

Joker trở thành vai diễn huyền thoại của anh làm bao nhiêu thế hệ khán giả không thể nào quên

Sự ra đi bất ngờ của Heath Ledger để lại nhiều tiếc nuối cho điện ảnh thế giới và người hâm mộ

Jake Gyllenhaal: Tình cũ Taylor Swift giờ đây “đối đầu” Người Nhện, là tay chơi có tiếng của Hollywood

Vai diễn chàng cao bồi Jack Twist đã khiến tên tuổi của Jake Gyllenhaal vụt sáng thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của Hollywood. Diễn xuất tuyệt vời của nam diễn viên trẻ cũng giúp anh nhận được đề cử Oscar.

Vẻ đẹp ngày ấy của Jake Gyllenhaal khiến bao nhiêu người đổ đứ đừ

Sau Brokeback Mountain, tài tử sinh năm 1980 miệt mài tham gia các dự án điện ảnh cả lớn cả bé và để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ như một ngôi sao Hollywood tận tụy. Một số tác phẩm đáng chú ý nhất của anh là Nightcrawler, Nocturnal Animals, Velvet Buzzsaw và mới đây nhất là vai phản diện trong bộ phim Spider-Man: Far From Home.

Nam tài tử cũng là một “tay chơi” thứ thiệt khi từng hẹn hò với nhiều người mẫu, diễn viên và cả ca sĩ Taylor Swift. Từ giữa năm 2018 đến nay, các nguồn tin cho hay anh đang hẹn hò với người mẫu Pháp Jeanne Cadieu.

Jake Gyllenhaal và Taylor Swift thời còn mặn nồng

Nam diễn viên giờ đây theo đuổi hình tượng "dừ" hơn nhiều nhưng vẫn rất quyến rũ

Anne Hathaway có sự nghiệp lên như diều gặp gió, lấy ngay anh chồng nhìn mà suýt lầm với Shakespeare!

Nhắc đến Brokeback Mountain, hẳn mọi người cũng sẽ nghĩ đến nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng Anne Hathaway trong vai người vợ của Jack.

Nữ diễn viên cũng được khán giả Việt biết tới nhiều nhờ việc thể hiện vai công chúa Mia trong loạt phim tuổi teen Nhật Ký Công Chúa. Từ sau Brokeback Mountain, cô đã miệt mài hoạt động nghệ thuật và đã góp mặt đến tận 30 bộ phim, trở thành một trong những cái tên “bảo chứng” cho sự ăn nên làm ra của các tác phẩm. Anne Hathaway không những sở hữu nhan sắc hàng đầu Hollywood mà còn có khả năng diễn xuất được đánh giá rất cao, sở hữu một tượng vàng Oscar cho vai diễn của mình trong bộ phim Les Misérables.

Sự lăn xả của cô trong bộ phim Les Misérables cũng mang về một tượng vàng Oscar danh giá

Ngoài ra, Anne Hathaway còn xuất hiện trong những tác phẩm đình đám như The Devil Wears Prada, Alice in Wonderland, The Dark Knight Rises, Interstellar. Năm 2020, khán giả Việt sẽ được gặp lại nữ diễn viên tài năng ngoài rạp trong bộ phim The Witches (tựa Việt: Phù Thủy, Phù Thủy) sẽ ra mắt tháng 11 này.

Một số hình ảnh gần đây của Anne Hathaway

Ít ai ngờ nữ diễn viên sinh năm 1982 đã lấy chồng từ năm 2012. Anh chồng Adam Shulman còn từng khiến MXH dậy sóng khi có nhan sắc được cho là giống y với nhà văn William Shakespeare. Anne và chồng đã có với nhau 2 đứa con - đứa nhỏ nhất vừa được hạ sinh vào tháng 11 năm ngoái. Cô cùng chồng con hiện đang sống hạnh phúc và êm ấm tại một căn hộ đắt tiền ở Manhattan, New York.

Anh chồng của Anne từng khiến fan chao đảo vì có nét giống với Shakespeare

Anne Hathaway trong bộ phim The Witches sắp tới

Michelle Williams rực rỡ với những thành công, lại êm ấm bên gia đình nho nhỏ

Thật không quá lời khi nói Brokeback Mountain là một bộ phim sở hữu toàn những gương mặt tài năng bậc nhất Hollywood. Michelle Williams - nữ diễn viên đóng vai vợ của Ennis cũng là một tài năng đắt giá của nền điện ảnh Mỹ.

Khác với các bạn diễn của mình, Michelle Williams ít xuất hiện trong những bom tấn cháy nổ đùng đoàng đắt tiền của Hollywood. Thay vào đó, cô thường lựa chọn những bộ phim độc lập với chiều sâu tâm lý phức tạp với nội dung đa phần là bi thương.

Khán giả Việt có thể nhận ra nữ diễn viên qua sự thể hiện trong các bộ phim là Shutter Island, Oz the Great and Powerful, The Greatest Showman và Venom. Nữ diễn viên được giới chuyên môn đánh giá rất cao khi sở hữu 4 đề cử Oscar, 2 giải Quả Cầu Vàng và 1 giải Emmy.

Ít ai biết, cô và nam diễn viên Heath Ledger sau khi gặp nhau trên trường quay Brokeback Mountain đã nảy sinh tình cảm. Sau đó, họ có với nhau một cô con gái sinh năm 2005. Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay theo thông tin vào tháng 9 năm 2007. Giờ đây, cô đã kết hôn với một đạo diễn và họ có chung một mụn con.

Michelle và Heath thuở xưa

Michelle Williams hạnh phúc cùng chồng

Nguồn ảnh: Focus Features, Tổng hợp