14 giây lộ visual "đỉnh nóc kịch trần" của Doãn Hải My, chuẩn tiểu thư Hà thành, xinh thế này bảo sao Văn Hậu mê mệt

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My tham gia một phiên livestream bán hàng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Trước buổi livestream, Hải My chuẩn bị cẩn thận và không quên thuê người trang điểm. 14 giây hé lộ visual cực đỉnh của vợ Văn Hậu khiến dân tình không thể rời mắt. Hải My sở hữu nét đẹp trong trẻo, gương mặt sáng bừng chuẩn phong cách tiểu thư. Đặc biệt, chỉ cần Hải My nở nụ cười là khiến dân tình xao xuyến. Đúng là xinh đẹp thế này làm sao Văn Hậu không say mê cho được.

Visual cực đỉnh của Doãn Hải My - vợ Văn Hậu (Video: Bin Nguyen)

Gây chú ý từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng công chúng nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng hình ảnh trong sáng, học thức. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa: làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười dịu dàng, đậm chất Á Đông.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nổi bật, Hải My còn được biết đến với gu thời trang tinh tế và phong cách sống chuẩn mực. Cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút riêng biệt.

Nhan sắc chuẩn tiểu thư Hà thành của Hải My (Ảnh: Bin Nguyen)

Kể từ khi công khai mối quan hệ đến lúc cưới cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My càng nhận được sự quan tâm từ dư luận. Cặp đôi được khen ngợi là "trai tài gái sắc" của làng thể thao và showbiz Việt. Sự xuất hiện của Hải My trong các dịp quan trọng luôn thu hút sự chú ý bởi thần thái tự tin và vẻ đẹp dịu dàng, nền nã.

Sau đám cưới đẹp như mơ với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My nhanh chóng bước vào hành trình làm mẹ khi hạ sinh con trai đầu lòng vào tháng 5/2024. Từ một người đẹp được ngưỡng mộ bởi nhan sắc và học thức, Hải My giờ đây khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến bởi hình ảnh một người vợ, người mẹ dịu dàng, tràn đầy năng lượng tích cực.

Bé trai đầu lòng của cặp đôi được đặt tên ở nhà là "Lúa" – mang ý nghĩa gắn liền với quê lúa Thái Bình, nơi Đoàn Văn Hậu sinh ra và lớn lên. Tên gọi giản dị nhưng đong đầy tình cảm gia đình và cội nguồn.

Gia đình hạnh phúc của Văn Hậu - Hải My

Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con lên mạng xã hội. Những hình ảnh bé Lúa đáng yêu, hay khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau luôn nhận được "bão like" và lời chúc từ cộng đồng mạng. Người hâm mộ nhận xét rằng, từ khi trở thành mẹ, ánh mắt của Hải My càng thêm dịu dàng và đầy đặn tình yêu thương.

Sau khi sinh con, Doãn Hải My vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú vốn có. Cô xuất hiện trong các sự kiện với phong cách nền nã, nhẹ nhàng nhưng luôn toát lên thần thái rạng rỡ của một người phụ nữ đang viên mãn trong hạnh phúc gia đình.

Không ít người khen ngợi rằng, nhan sắc của Hải My "dường như chưa từng thay đổi" sau sinh, thậm chí còn mặn mà và đằm thắm hơn trước.