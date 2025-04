Doãn Hải My vô tình lọt ống kính cam thường khi đi sinh nhật Văn Hậu, nhan sắc liệu có khác xa ảnh tự đăng?

Mới đây, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng tham dự một bữa tiệc sinh nhật với bạn bè thân thiết. Đây là bữa tiệc tổ chức cho hai cầu thủ cùng sinh tháng 4 là Nguyễn Văn Toàn và Đoàn Văn Hậu. Trong lúc mọi người quay lại khoảnh khắc hai cầu thủ cầm bánh thổi nến đã vô tình làm lộ nhan sắc qua cam thường của Doãn Hải My.

Cô nàng để tóc buông tự nhiên và diện chiếc váy nâu cực nữ tính. Dù trang phục không quá cầu kỳ Doãn Hải My vẫn nổi bật với vẻ ngoài trẻ trung, gần gũi. Bức ảnh chụp bằng "camera thường" cho thấy cô không có nhiều khác biệt so với hình ảnh đã chỉnh sửa mà Hải My chia sẻ trên trang cá nhân.

Ảnh Hải My lọt ống kính camera thường

Ảnh Doãn Hải My tự đăng

Văn Hậu và Văn Toàn cùng nhau đón sinh nhật bên bạn bè

Nhan sắc của Doãn Hải My qua "camera thường" thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Không cần trang điểm vợ Văn Hậu vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên với làn da trắng mịn, căng bóng và đường nét gương mặt thanh tú. Nhiều người nhận xét rằng cô trông còn xinh đẹp hơn cả thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đáng chú ý, sau khi sinh con, nhan sắc của cô ngày càng mặn mà và cuốn hút. Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mặt mộc lên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích. Điều này không chỉ thể hiện sự tự tin mà còn khẳng định vẻ đẹp tự nhiên và đời thường của cô luôn chiếm được cảm tình của dân tình.

Doãn Hải My là một trong những nàng WAGs nổi bật tại Việt Nam, không chỉ nhờ nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi thành tích học tập và sự nghiệp đáng nể. Cô từng lọt vào Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải "Người đẹp tài năng", thể hiện khả năng vượt trội trong các hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra, Hải My còn sở hữu chứng chỉ IELTS với điểm số 7.0, khẳng định khả năng ngoại ngữ ấn tượng. Cô cũng là người sáng lập một thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới, thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh. Ngoài ra, Hải My còn biết chơi piano và hát cực ngọt ngào. Trong video mới đây, cô nàng nhận về 30 triệu view khi hát tiếng Anh.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng thể thao và giải trí Việt Nam. Mối quan hệ của cả hai được công chúng quan tâm không chỉ vì tình yêu đẹp mà còn bởi sự đồng hành trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Cặp đôi gặp nhau từ khi còn là sinh viên và bắt đầu hẹn hò vào năm 2020. Trong suốt thời gian yêu nhau, Đoàn Văn Hậu luôn là người bạn đồng hành, hỗ trợ Hải My trong việc học tập và công việc. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng nhau, thể hiện tình cảm chân thành và sự gắn kết.

Sau khi kết hôn, Văn Hậu và Hải My tiếp tục duy trì cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc gia đình nhỏ. Mới đây, gia đình Văn Hậu gây bất ngờ khi chuyển vào căn nhà mới, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc sống chung.