13 năm, Hyun Bin mới lại làm điều này

Ngay lúc này, Hyun Bin đang khiến các fan phát sốt khi xác nhận tham gia talkshow You Quiz On The Block. Đây là một trong những hoạt động của nam diễn viên nhằm quảng bá cho bộ phim điện ảnh Harbin (tựa Việt: Cáp Nhĩ Tân). Dự kiến, thời gian ghi hình chương trình sẽ là vào tuần đầu tiên của tháng 12.

Harbin sẽ tham gia You Quiz On The Block để quảng bá cho phim điện ảnh Harbin. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, anh mới lại xuất hiện trên một chương trình talkshow.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng đây là lần đầu tiên sau 13 năm, Hyun Bin mới lại xuất hiện trong một chương trình talkshow. Chắc chắn sẽ có những điều rất thú vị về quá trình quay bộ phim Harbin, sự nghiệp diễn xuất và cuộc sống của anh được chia sẻ. Chính vì thế, rất nhiều khán giả đều cảm thấy phấn khích, vô cùng mong chờ được xem tập này.

Nói thêm về Harbin, tác phẩm này lấy bối cảnh vào năm 1909, kể về nhiệm vụ ám sát chỉ huy Nhật Bản của Ahn Jung Geun và các đồng đội. Vai diễn Ahn Jung Geun do Hyun Bin đảm nhận. Đây là một nhân vật có thật, được xem là anh hùng dân tộc của người Hàn Quốc.

Cũng chính vì vậy, thế nên dù là một diễn viên hàng đầu đã có nhiều năm kinh nghiệm, Hyun Bin vẫn cảm thấy áp lực. Đây là điều được chính anh thú nhận trong buổi họp báo ra mắt phim được tổ chức tại Seoul vào hôm 27/11 vừa qua.

Được biết, ngoài Hyun Bin thì bộ phim Harbin còn có sự tham gia của 2 ngôi sao đình đám khác của màn ảnh Hàn Quốc là Lee Dong Wook và Jeon Yeo Been.