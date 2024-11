Mùa Giáng Sinh đang cận kề, những bộ phim mang đậm không khí mùa lễ hội được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Mới đây, Flix Patrol, trang web chuyên xếp hạng phim trực tuyến, đã xướng tên Our Little Secret trong cuộc đua giành ngôi vương Netflix toàn cầu, chiếm đóng 65 quốc gia chỉ sau 1 ngày phát sóng.

Our Little Secret đang chiếm sóng top 1 tại 65 quốc gia

Our Little Secret theo chân Avery (Lindsay Lohan) và Logan (Ian Harding) buộc phải “di hòa vi quý” đón Giáng Sinh cùng nhau sau khi phát hiện người yêu mới của cả 2 lại là anh em ruột. Ngày xưa, cặp oan gia đã là bạn “thanh mai trúc mã”, sau dần nảy sinh tình cảm nhưng vì hiểu nhầm mà chia ly. Hội ngộ sau 10 năm, Avery phải tìm cách xoay xở với mớ bòng bong - vừa phải nỗ lực lấy lòng gia đình nhà bạn trai, vừa phải cố gắng kiểm soát tình hình để giải quyết bí mật quá khứ với tình cũ.

Our Little Secret theo chân cặp oan gia ngõ hẹp tìm mọi cách để xoay xở tình thế tiến thoái lưỡng nan

Cũng như bao tác phẩm Giáng Sinh khác của nhà Netflix, Our Little Secret thiên về mặt thông điệp nên diễn xuất của dàn cast chỉ dừng lại ở mức vừa vặn, ổn áp. Sức hút khó cưỡng của bộ phim tới từ thông điệp tích cực mà các nhân vật đem lại, thể hiện giá trị cốt lõi về tình yêu, gia đình và sự sẻ chia gần gũi. Xuyên suốt 101 phút phát sóng, bối cảnh Our Little Secret được tô điểm bởi 2 gam màu xanh - đỏ đặc trưng, giúp khán giả như được đắm chìm vào không khí mùa lễ hội vừa nhộn nhịp mà cũng vừa nhẹ nhàng, ấm áp.

Our Little Secret mang màu sắc vui tươi, gần gũi, đưa mọi người tới gần nhau hơn

Đặc biệt, bộ phim sở hữu quân cờ truyền thông Lindsay Lohan. Tại đây, nữ diễn viên gây sốc trước diện mạo xinh đẹp lạ thường, nhan sắc lên hương thấy rõ. Cô nàng giờ đây trẻ trung, rạng ngời hơn khi đã ngấp nghé tuổi tứ tuần, như thể được “cải lão hoàn đồng”. Người hâm mộ dành cơn mưa lời khen tới Lindsay Lohan, chúc mừng cô đã từng bước tích cực thay đổi bản thân từ tinh thần đến thể chất.

Lindsay Lohan được mệnh danh là “nữ hoàng phim Giáng Sinh” mới nhờ góp mặt vào một loạt tác phẩm đáng chú ý như Mean Girls, Falling for Christmas, Irish Wish… Tuy nhiên, diễn xuất của cô nàng không được đánh giá cao. Mọi người nhận định Lindsay Lohan giờ đây chỉ đóng phim vì đam mê, vừa không cần thể hiện quá nhiều năng lực diễn xuất mà vẫn được công chúng nhớ tới mỗi năm qua mùa lễ hội.

Lindsay Lohan gây ấn tượng với dung mạo trẻ trung, xinh đẹp trong phim

Lindsay Lohan từng xưng vương ở mặt trận phim teen và rom-com những năm đầu thập niên 2000, trở thành gương mặt dẫn đầu lứa nghệ sĩ trẻ thời bấy giờ. Tuy nhiên, Hollywood giúp cô chạm tới đỉnh cao thì cũng đẩy cô xuống vực thẳm. Mỹ nhân 8x sa đà vào đủ mọi tệ nạn, sức khỏe tâm lý lẫn ngoại hình đều xuống cấp trầm trọng khiến công chúng ngán ngẩm quay lưng. Suốt một thời gian dài, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh một Lindsay Lohan kém sắc, gương mặt đơ cứng biến dạng do di chứng hậu phẫu thuật thẩm mỹ và các chất kích thích. Sau nhiều năm ngập ngụa trong bê bối, Lindsay Lohan đã “khởi động lại” cuộc sống, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình.

Lindsay Lohan giờ đây đã lột xác hoàn toàn, được khen ngợi đang ở trạng thái tốt nhất sau nhiều năm thay đổi

Cô nàng từng khiến Hollywood ngao ngán với bộ dạng kém sắc, xuề xòa như bà thím

Một người dùng IDMb nhận xét: “Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim có vibe nhẹ nhàng, ấm cúng và đầy niềm vui thì Our Little Secret là một lựa chọn tuyệt vời. Bộ phim hội tụ đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một món ăn tinh thần dịp Giáng Sinh: đôi uyên ương éo le, gia đình tụ họp, sắc màu xanh đỏ giăng mọi nẻo đường và cái kết trọn vẹn. Gia đình tôi chắc chắn sẽ xem lại.”

Một bình luận khác chia sẻ: “Tuy mọi bộ phim Giáng Sinh của Netflix đều chỉ tạm được, nếu không muốn nói hay dở hên xui, nhưng Our Little Secret đã thành công lôi kéo sự chú ý của tôi vì cốt truyện đủ trọn vẹn rồi. Lindsay Lohan nghiễm nhiên là spotlight chính nên tôi sẽ có sự kỳ vọng nhất định cho cô ấy. Để mà nói thì Lindsay Lohan diễn khá gượng, biểu cảm chưa thoải mái lắm nhưng vì là dự án Giáng Sinh nên khán giả đều hoan hỉ bỏ qua.