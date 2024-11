Cuối tuần qua sau khi vừa chính thức lên sóng, bộ phim "When The Phone Rings" đã trở thành một chủ đề gây bão mạng xã hội.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn thì ngoại hình cùng thần thái của nam chính Yoo Yeon Seok là điều khiến khán giả "đổ rầm rầm". Đảm nhận vai nam chính Baek Sa Eon - một chính trị gia có xuất thân hiển hách, Yoo Yeon Seok được nhận xét như "xé truyện" bước ra nhờ diễn xuất quá đỉnh. Những đoạn clip Yoo Yeon Seok xuất hiện được cắt từ phim nhanh chóng "viral" khắp mạng xã hội. Không chỉ trên phim, ngoài đời thực, Yoo Yeon Seok cũng là một nghệ sĩ có xuất thân không phải dạng vừa.

Xuất thân được ví như tổng tài "hàng real"

Yoo Yeon Seok sinh năm 1984 tại Seoul. Hàn Quốc. Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2003 với vai diễn trong tác phẩm "Oldboy". Sau khi hoàn thành việc học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, Yoo Yeon Seok trở lại diễn xuất vào năm 2008. Nam diễn viên được yêu mến qua các tác phẩm như: Reply 1994, Hospital Playlist, Architecture 101, A Werewolf Boy...

Không hẳn xuất thân từ một gia đình tài phiệt, nhưng gia thế của Yoo Yeon Seok cũng là điều khiến ai nấy nghe xong cũng phài trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tổng tài bá đạo của "When The Phone Rings" có bố là giáo sư, mẹ là họa sĩ và anh trai là giáo viên toán

Yoo Yeon Suk thường xuyên dành thời gian cho gia đình mỗi khi rảnh rỗi

Được biết, bố Yoo Yeon Seok là Ahn Ki Won - giáo sư kiêm học giả nổi tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng. Bố Yoo Yeon Seok từng giữ chức giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng thuộc trường Đại học Quốc gia Kyungsang một thời gian dài và để lại nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng.

Về phần mẹ của Yoo Yeon Seok, bà là Cho Soon Ok - một họa sĩ nổi tiếng với nhiều tác phẩm xuất sắc. Tác phẩm của mẹ Yoo Yeon Seok được trưng bày nhiều triển lãm khác nhau và nhận nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Yoo Yeon Seok cũng có một người anh trai xuất sắc không kém. Theo đó, anh trai Yoo Yeon Seok là một giáo viên dạy toán. Trong gia đình, Yoo Yeon Seok là người duy nhất đi theo nghiệp diễn xuất.

Trong một chương trình, Yoo Yeon Seok tiết lộ rằng, vì có anh trai học giỏi nên nam diễn viên mới có thể tập trung làm những gì bản thân muốn. Nam diễn viên bày tỏ sự tự hào khi nói rằng, ở trường anh trai được nhiều học sinh yêu mên nhờ khả năng toán học xuất sắc cùng tính cách vui vẻ.

Bị chỉ trích vì lời nói coi thường phụ nữ

Từ khi vào nghề, Yoo Yeon Seok nổi tiếng là người kín tiếng về đời tư và ít vướng vào các tranh cãi hay scandal. Tuy nhiên, vào năm 2016 khi cùng Moon Chae Won tham gia buổi tuyên truyền phim điện ảnh "Mood Of The Day", Yoo Yeon Seuk đã vấp phải chỉ trích từ công chúng. Khi nhiều netizen cho rằng, nam diễn viên có những lời nói khiếm nhã và coi thường phụ nữ.

Cụ thể khi được hỏi về trang phục phù hợp cho một buổi hẹn hò, Yoo Yeon Seok đã nói rằng, phụ nữ nên mặc trang phục xuyên thấu để thể hiện sự quan tâm của mình với đàn ông. "Nếu một người phụ nữ mặc những bộ đồ xuyên thấu khi đi hẹn hò với tôi, tôi sẽ nghĩ cô ấy thích tôi". Nếu cô ấy mặc một cách kín đáo, có nghĩa là cô ấy không thích tôi".

Yoo Yeon Seok từng bị chỉ trích vì có lời nói coi thường phụ nữ

Thậm chí, khi thấy thái độ không mấy hài lòng của Moon Chae Won, Yoo Yeon Seok còn nói đùa thêm: "Đó là lý do tại sao cô không có bạn trai". Sự việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội, khi cư dân mạng bày tỏ quan điểm của mình. Yoo Yeon Seok nhận sự chỉ trích rộng rãi vì thái độ coi thường phụ nữ. Công chúng không đồng tình trước quan điểm cho rằng cách ăn mặc của phụ nữ quyết định liệu cô ấy có hứng thú với một người đàn ông hay không.

Dù vào nghề đã lâu nhưng Yoo Yeon Seok thường giữ kín đời tư, bao gồm cả các mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, giống như nhiều nghệ sĩ khác trong ngành, Yoo Yeon Seok cũng thường xảy ra tin đồn tình cảm với bạn diễn.

Đầu tiên là Với Kang Sora. Sau khi tạo được phản ứng hóa học trong "Warm and Cozy", Yoo Yeon Seok và Kang Sora lập tức bị người hâm mộ cho vào diện nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai phủ nhận và khẳng định chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Kế đó là Go Ara. Nhờ thành công của bộ phim "Reply 1994 mà nhiều khán giả hy vọng Yoo Yeon Seok và Go Ara thành đôi ngoài đời thực. Thế nhưng cả hai chưa bao giờ xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào.

Yoo Yeon Suk vướng nghi vấn tình cảm với Kang Sora

Sau khi hợp tác trong "Reply 1994", Yoo Yeon Seok cũng được đẩy thuyền với Go Ara

Cuối cùng là Kim Ji Won. Nghi vấn tình cảm của cả hai kéo dài suốt 10 năm. Vào năm 2012, cả hai hợp tác chung trong phim kinh dị "Horror Stories". Sự ăn ý trên phim và thân thiết ngoài đời khiến cho Yoo Yeon Seok và Kim Ji Won nhanh chóng vướng nghi vấn tình cảm.

Vào ngày 21/9/2015, tờ Woman Sense đăng tải nghi vấn Kim Ji Woon và Yoo Yeon Seok thực sự hẹn hò. Nhưng ngay sau đó, phía công ty quản lý xác nhận cả hai chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Một năm sau đó, tờ Sports Chosun tiếp tục đăng tải thông tin cho biết, phóng viên săn tin đã bắt gặp Kim Ji Won và Yoo Yeon Seok hẹn hò lúc 9 giờ tối vào một ngày tháng 3/2016. Cả hai cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò bí mật tại một nhà hàng ở Cheongdamdong, quận Gangnam, Seoul. Dù liên tục dính nghi vấn hẹn hò, nhưng cả hai chưa từng xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào ngoài tình đồng nghiệp. Tới nay, Yoo Yeon Seok cũng chưa từng công khai bất cứ mối quan hệ tình cảm nào.