Yeye Nhật Hạ đang là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai nữ chính Bình An trong phim truyền hình Tham Vọng Giàu Sang. Với vai Bình An, Yeye Nhật Hạ khiến người xem vừa thương, vừa giận vì loạt tình tiết khó lòng tin được.

Bình An là con của người hầu, năm xưa bà Hường vì bị ông chủ cưỡng hiếp nên mới sinh ra cô. Lớn lên, Bình An sống trong cảnh ghẻ lạnh, dù ở chung nhà với ba nhưng luôn chịu đòn roi, đọa đày vô cùng tàn nhẫn. Khi mới 10 tuổi, Bình An đã chịu cảnh mất mẹ. Từ đó về sau, cô nuôi lòng thù hận và quyết giành lại những gì đáng ra phải thuộc về mình. Tuy nhiên, cũng vì tham vọng quá lớn nên Bình An ngày càng lún sâu vào bi kịch.

Ngay từ những tập phát sóng đầu tiên của Tham Vọng Giàu Sang, Yeye Nhật Hạ đã được khen là diễn xuất tốt và xinh đẹp. Ở những cảnh diễn tay đôi, thể hiện sự mưu tính, thâm hiểm, Nhật Hạ đều thể kiện khá tròn trịa. Với 25 tập phim đầu tiên, sau mỗi lần An gặp rắc rối, dù An im lặng chịu đựng hay tung chiêu đáp trả, khán giả đều nhất mực bảo vệ An. Khán giả cho rằng An có làm gì đi chăng nữa thì cũng là do hoàn cảnh đẩy đưa, nếu không bị ức hiếp quá nhiều thì An cũng không xù lông lên bảo vệ chính mình.

Yeye Nhật Hạ sinh năm 1994, tên đầy đủ là Huyền Tôn Nữ Nhật Hạ. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã nổi tiếng với vai diễn Phương trong Mùi Ngò Gai. Tiếp đến, Yeye Nhật Hạ tham gia phim Gia đình phép thuật và trở thành một trong những sao nhí nổi tiếng nhất.

Tuy nhiên, thay vì tập trung phát triển sự nghiệp, cô lại lập gia đình. Đến nay, khi con gái đã lớn, Nhật Hạ quay trở lại showbiz và đại náo màn ảnh nhỏ bằng loạt phim truyền hình ăn khách. Ngoài phim Tham Vọng Giàu Sang, Nhật Hạ còn góp mặt trong những dự án gây tiếng vang như Rồi 30 Năm Sau, Đánh Cắp Số Phận.

Một điều ít ai biết, Nhật Hạ có xuất thân cực đỉnh. Nhật Hạ chia sẻ, tất cả các họ của con trai sinh ra trong hoàng tộc sẽ theo thứ tự 20 chữ đầu trong bài thơ Đế Hệ Thi của vua Minh Mạng đề ra để đặt tên cho con cháu, bắt đầu với Miên, Hường, Ưng, Bửu, Vĩnh, Bảo, Quý, Định…

Ba cô là Bảo Tiến, ông nội là Vĩnh Hoàng, em trai trong nhà bên họ nội tất cả đều họ Quý kèm tên cũng 2 chữ; còn tất cả các cô và chị sẽ mang họ là Huyền Tôn Nữ như nữ diễn viên có tên là Huyền Tôn Nữ Nhật Hạ.