Sở hữu gương mặt điển trai cùng diễn xuất tự nhiên, Văn Anh từng là nam thần trong tim của biết bao thiếu nữ khi góp mặt trong Phía trước là bầu trời. Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, nam diễn viên tiếp tục chứng tỏ thực lực không hề bị thời gian "bào mòn" khi xuất hiện liên tiếp trong hai tác phẩm đình đám ở cả hai địa hạt điện ảnh lẫn truyền hình. Ở mỗi lĩnh vực, ông xã của Tú Vi lại cho thấy khả năng biến hoá linh hoạt cùng cách thể hiện nhân vật độc đáo. Đặc biệt tạo hình hiện đại lẫn cổ trang của nhân vật đều được nam diễn viên "cân" đẹp.

Vĩnh Thái - Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng

Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng là bộ phim cổ trang điện ảnh khai thác đề tài linh dị do đạo diễn Võ Thanh Hoà "cầm trịch". Trong phim, Văn Anh vào vai Vĩnh Thái, trưởng nam của gia tộc Dương Phúc. Khác với vẻ ngoài lãng tử, Văn Anh vào vai cậu chủ đứng đầu nhưng lại nửa điên nửa tỉnh bởi không chịu nổi cú sốc vì mất cả vợ lẫn con.

Ở Linh Miêu, đất diễn của Văn Anh không nhiều, nhưng điều đó không hề khiến nam diễn viên lu mờ so với các bạn diễn khác. Sao nam 8x cho thấy diễn xuất chắc tay ở ánh mắt ngờ nghệch, cử chỉ mất kiểm soát. Đặc biệt, phân cảnh anh quỳ trước bàn thờ của vợ và con, sau đó chuyển biến tâm lý từ người có đầu óc bình thường sang kẻ điên cũng nhận được đánh giá cao từ khán giả.

Nói thêm về Linh Miêu, bộ phim lấy nguồn cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về "quỷ nhập tràng" để xây dựng cốt truyện. Nội dung dự án xoay quanh một gia đình giàu có làm nghề khảm sành ở Huế vào những năm 1960. Cái chết bí ẩn của đứa cháu đích tôn nhưng đột ngột sống dậy đã kéo theo hàng loạt bi kịch, tai ương khủng khiếp gieo rắc xuống gia môn.

Sức hút của bộ phim mạnh mẽ đến mức, ngay cả khi chưa công chiếu chính thức, những suất chiếu sớm đã nhanh chóng sold out, hiện dự án này vẫn đang chiếm lĩnh top 1 phòng vé. Ngoài Văn Anh, bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như: nghệ sĩ Hồng Đào, hoa hậu Thuỳ Tiên, Thiên An, Samuel An,...

Chí Kiên - Tiểu Tam Không Có Lỗi?

Khác với nhân vật có số phận bất hạnh ở Linh Miêu, Văn Anh trong Tiểu Tam Không Có Lỗi? lại là một nhân vật có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Nam diễn viên vào vai Chí Kiên - một nhạc sĩ nổi tiếng, bề ngoài tỏ ra đạo mạo, yêu thương gia đình nhưng thực chất lại là người đàn ông trăng hoa, ngoại tình.

Ở những tập đầu tiên, khán giả không khỏi "sốc" bởi cốt truyện táo bạo, khi Cẩm Tú (Trâm Anh thủ vai) là người trực tiếp cảnh Chí Kiên đang có hành động dan díu với quản lý của vợ là Ngọc Anh. Trớ trêu thay, sau này, Cẩm Tú mới là người dây vào mối quan hệ trái luân thường đạo lý với gã trai tệ bạc. Nhưng đó chưa phải là cú twist cuối cùng của gia đình này, khi trong những tập gần đây, khán giả mới "ngã ngửa" khi người vợ Thùy Châu (Kim Nhã thủ vai) cũng có mối quan hệ ngoài luồng với quản lý, nụ hôn đồng giới xuất hiện trong phim càng làm MXH thêm chao đảo.

Tiểu Tam Không Có Lỗi? được đánh giá cao bởi sự can đảm khai thác câu chuyện tình yêu đồng giới trong showbiz Việt - điều mà hiếm bộ phim Việt nào dám làm. Bên cạnh đó, Văn Anh cũng tạo được thiện cảm cho người xem, khi sau 2 năm tái xuất, vai diễn anh tạo nên màu sắc độc đáo và vô cùng thú vị. Sau 2 tuần đầu lên sóng, bộ phim truyền hình này đạt thành tích ấn tượng khi chạm ngưỡng 45 triệu lượt xem trên các nền tảng.

Văn Anh sinh năm 1984, nam diễn viên dần trở nên nổi tiếng khi ghi dấu ấn trong Phía Trước Là Bầu Trời và Hàn Mặc Tử. Ngoài ra, anh còn là giáo viên dạy piano có tiếng. Sau nhiều năm miệt mài tham gia diễn xuất, anh và Tú Vi nên duyên vợ chồng vào tháng 11/2015 khi cả hai cùng đóng chung Bếp Hát. Trong những năm gần đây, nam diễn viên dành thời gian tập trung cho công việc kinh doanh, dạy piano, chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Dù đã chạm ngưỡng 40, Văn Anh vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, lịch lãm.