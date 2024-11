Diễn biến mới nhất trong phim truyền hình Tham vọng giàu sang liên quan các nhân vật An (Yeye Nhật Hạ) và Bảo (Dũng Bino) khiến khán giả tranh luận sôi nổi.

An vốn là con gái của người hầu, cô sinh ra trong sự nhục nhã ê chề khi mẹ mình bị ông chủ cưỡng hiếp. Lớn lên, dù sống chung nhà với ba nhưng An lại phải chịu cảnh làm hầu gái. Vợ ông chủ do ghen tuông nên hành hạ, đày đọa và khiến An sinh lòng thù hận.

Lớn lên, An lại bị vợ ông chủ bắt gả cho thiếu gia bị tàn tật để nhằm thu lợi lộc. Biến bi kịch thành cơ hội, An đã tiếp cận với em trai của chồng - thiếu gia Bảo rồi giăng ra chiếc bẫy ái tình vô cùng tinh vi.

Bảo và An đã vượt quá giới hạn trong tập phim gần đây của "Tham vọng giàu sang"

Biết Bảo có ý với mình, An bắt đầu quyến rũ. Sau khi được Bảo đưa vào phòng ngủ, An bắt đầu bày tỏ tình cảm rồi tung đòn tấn công: "Em nhớ anh, em nhớ anh lắm". Tiếp đến, An vòng tay qua eo của Bảo rồi hôn. Không cưỡng lại được sự tấn công này, Bảo đã đi quá giới hạn. Vậy là cảnh nóng đã xuất hiện giữa chị dâu và em chồng, tuy nhiên trong giới hạn của phim truyền hình thì cảnh nóng này khá tiết chế.

An giả vờ yếu đuối để dụ dỗ Bảo sa lầy vào bẫy tình

Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng An quá mưu mô, thâm hiểm. An dùng tình ái để khiến Bảo điên đảo vì mình. Đến lúc Bảo cảm thấy hối lỗi, ân hận vì đã làm chuyện sai trái với anh trai thì An lại viện cớ 2 người chẳng sai gì cả: "Hai chúng ta không ai có lỗi gì hết, tại sao anh không nghĩ rằng chuyện tối ngày hôm qua là do ông trời sắp đặt cho chúng ta. Vì sao anh cứ gạt mình gạt người, rõ ràng anh lúc nào cũng nhớ em, lúc nào cũng muốn gần em. Anh không thể quên được chuyện tối ngày hôm qua mà...".

Một số khán giả bình luận:

- An mưu mô quá, không biết sau này An có yêu Bảo không chứ xem mà tôi nổi hết da gà.

- Rồi An sẽ phải trả giá thôi.

- Tội nghiệp Bảo quá, bị lợi dụng. Nhưng mà 2 người này có hôn thật không, sao thấy diễn nhiệt tình quá.

- An đẹp mà ác gì đâu. Vì lợi ích, địa vị mà bất chấp đánh đổi.

- Càng xem càng thấy cuốn, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy ghét An.

- Rồi xong, tội Thịnh quá, bị cắm sừng mà không hay biết.

- Bảo sẽ phải hối hận vì rơi vào bẫy tình của An.

Phim Tham vọng giàu sang hiện đang phát sóng trên THVL1 vào lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy mỗi tuần.