12 thói quen nhỏ giúp phụ nữ giàu có hơn

Không phải ai có thu nhập cao cũng tích lũy được nhiều tiền. Ngược lại, có những người kiếm tiền ở mức bình thường nhưng tài chính ngày càng vững vì họ duy trì được những thói quen nhỏ, đều đặn và đủ lâu.

Giàu có hiếm khi bắt đầu bằng một quyết định thật lớn. Phần nhiều, nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ: giữ lại một phần tiền ngay khi nhận lương, bớt một lần mua sắm theo cảm xúc, dành thời gian học thêm một kỹ năng hoặc đơn giản là biết rõ trong tài khoản mình đang còn bao nhiêu.

Một vài chục nghìn đồng có thể chẳng đáng kể trong một ngày, nhưng cách bạn đối xử với số tiền ấy lại phản ánh cả một tư duy tài chính.

Dưới đây là 12 thói quen nhỏ mà phụ nữ có thể bắt đầu ngay nếu muốn tài chính của mình ngày càng tốt hơn.

1. Tiết kiệm ngay khi có thu nhập

Đừng chờ đến cuối tháng xem còn bao nhiêu rồi mới tiết kiệm. Với nhiều người, cách này gần như đồng nghĩa với việc cuối tháng chẳng còn gì.

Một cách dễ duy trì hơn là coi tiết kiệm như một khoản chi bắt buộc. Ngay khi nhận lương, hãy chuyển trước một phần sang tài khoản khác.

Thu nhập cao thì tiết kiệm nhiều hơn. Tháng nào thu nhập giảm, có thể giảm số tiền tiết kiệm. Điều quan trọng nhất là duy trì thói quen.

10% đều đặn trong nhiều năm thường có ý nghĩa hơn 30% trong vài tháng rồi bỏ cuộc.

2. Ghi chép chi tiêu và xem lại mỗi tháng

Ghi chép không phải để tự trách mình vì một cốc cà phê hay một bữa ăn ngon.

Mục tiêu của việc này là trả lời được ba câu hỏi: tiền đang đi đâu, khoản nào thực sự cần thiết và khoản nào có thể điều chỉnh.

Nhiều người luôn có cảm giác mình "không mua gì" nhưng cuối tháng tiền vẫn hết. Khi nhìn lại bảng chi tiêu, họ mới phát hiện một loạt khoản nhỏ: phí giao hàng, đồ uống, mua hàng giảm giá, ứng dụng đăng ký tự động...

Không cần ghi chép quá phức tạp. Chỉ cần duy trì đủ lâu để nhận ra quy luật tiêu tiền của chính mình.

3. Mang theo những món đồ thường xuyên phải mua

Khăn giấy, chai nước, túi mua hàng, ô, sạc dự phòng hay một vài đồ cá nhân tưởng rất nhỏ nhưng nếu thường xuyên quên, chúng có thể tạo ra những khoản chi lặp lại.

Một chai nước 15.000 đồng không khiến ai nghèo đi. Nhưng thói quen "thiếu gì mua nấy" dễ khiến tiền rời khỏi ví mà bạn gần như không nhận ra.

Người biết quản lý tiền thường không tiếc từng đồng, nhưng họ hạn chế những khoản chi có thể tránh được.

4. Có một danh sách "không mua nữa"

Ai cũng từng có những món mua về rồi gần như không dùng: quần áo không hợp, đồ gia dụng tiện ích nhưng thừa thãi, mỹ phẩm mua vì khuyến mại, dụng cụ tập thể dục chỉ dùng vài lần.

Thay vì tiếp tục lặp lại, hãy lập một danh sách riêng: những món bản thân dễ mua sai. Danh sách này càng mang tính cá nhân càng hữu ích.

Người khác có thể cần 10 đôi giày. Bạn có thể chỉ cần 3 đôi. Người khác dùng máy ép mỗi ngày, nhưng với bạn nó có thể trở thành một món đồ phủ bụi trong bếp.

Biết mình không cần gì đôi khi quan trọng không kém biết mình cần gì.

5. Tạo thời gian chờ trước khi mua

Mua sắm bốc đồng thường xảy ra rất nhanh. Cảm giác muốn sở hữu lại thường biến mất cũng nhanh không kém.

Vì vậy, hãy tạo một khoảng chờ. Một món đồ nhỏ có thể chờ 24-48 giờ. Một món hàng giá trị lớn có thể chờ một đến hai tuần.

Trong thời gian đó, tự hỏi: Tôi thực sự cần nó hay chỉ thích cảm giác mua nó? Rất nhiều món đồ sẽ tự biến mất khỏi danh sách mong muốn sau vài ngày.

6. Có những sở thích không gắn với tiêu tiền

Nếu cuối tuần chỉ có hai lựa chọn là đi trung tâm thương mại hoặc đặt đồ ăn, tiêu tiền rất dễ trở thành một hình thức giải trí.

Hãy tạo thêm những lựa chọn khác: đi bộ, đọc sách, tập thể dục, chăm cây, sắp xếp nhà cửa, nấu ăn, học một kỹ năng mới.

Không phải mọi niềm vui đều cần một hóa đơn đi kèm.

Khi cuộc sống có nhiều niềm vui không phụ thuộc vào mua sắm, áp lực tiêu tiền để giải tỏa cảm xúc cũng giảm đáng kể.

7. Phân biệt rõ "cần" và "muốn"

Một lọ kem dưỡng ở nhà vẫn còn dùng được bốn tháng nhưng bạn thấy sản phẩm mới đang giảm giá. Đó thường là "muốn".

Lọ kem hiện tại gần hết và bạn cần mua sản phẩm thay thế. Đó mới gần với "cần". Ranh giới này tưởng đơn giản nhưng lại quyết định rất nhiều đến khả năng giữ tiền.

Điều đáng nói là nhu cầu có giới hạn, còn mong muốn thì gần như không có điểm dừng.

8. Tìm cách tăng thêm thu nhập

Tiết kiệm có giới hạn, thu nhập thì có thể mở rộng.

Khi đã tối ưu tương đối các khoản chi, bước tiếp theo nên là nghĩ xem kỹ năng nào của mình có thể tạo thêm tiền.

Đó có thể là viết lách, bán hàng, thiết kế, dạy học, làm nội dung, tư vấn, chụp ảnh hoặc bất kỳ công việc nào phù hợp với năng lực và thời gian.

Nguồn thu phụ ban đầu có thể nhỏ. Nhưng giá trị lớn nhất của nó là tạo thêm lựa chọn tài chính. Một người có hai nguồn thu thường ít bị động hơn khi công việc chính gặp biến động.

9. Dành riêng một khoản để tận hưởng

Tiết kiệm không đồng nghĩa với cấm bản thân tiêu tiền. Nếu kế hoạch tài chính khiến bạn luôn cảm thấy thiếu thốn, rất khó để duy trì lâu dài.

Hãy dành một khoản nhỏ trong ngân sách cho cà phê, ăn uống, làm đẹp, sách hoặc bất kỳ thứ gì khiến bạn vui. Khi khoản tiền này đã được tính trước, bạn có thể tiêu mà không cần cảm thấy tội lỗi.

Một kế hoạch tài chính tốt không chỉ giúp tài khoản tăng lên mà còn phải đủ dễ chịu để bạn muốn tiếp tục.

10. Đầu tư vào bản thân

Có những khoản chi không làm tài khoản tăng ngay nhưng giúp khả năng kiếm tiền tăng trong tương lai. Đó là sức khỏe, kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm thực sự có giá trị.

Một khóa học giúp bạn nâng trình độ chuyên môn, một chương trình tập luyện giúp sức khỏe tốt hơn hay một kỹ năng mới giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp đều có thể mang lại "lợi nhuận" lâu dài.

Phụ nữ càng bước sang tuổi 30, 40 càng nên coi năng lực của bản thân là một loại tài sản.

11. Đừng dùng mua sắm để trả tiền cho cảm xúc

Buồn thì mua đồ. Căng thẳng thì đặt hàng. Vui cũng tự thưởng bằng mua sắm. Nếu mọi cảm xúc đều dẫn đến một giao dịch, chi tiêu rất dễ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Khi mệt mỏi, hãy thử đi bộ, ngủ sớm, nghe nhạc, trò chuyện với người thân hoặc đơn giản là để cảm xúc đi qua.

Nhiều món đồ chúng ta mua không phải vì cần, mà vì đang muốn mua một cảm giác dễ chịu. Nhận ra điều này giúp bạn tránh được rất nhiều khoản chi không đáng.

12. Thường xuyên dọn dẹp và kiểm kê đồ đạc

Dọn nhà thực ra cũng là một bài học tài chính.

Khi nhìn thấy 5 chai dầu gội chưa dùng hết, 7 chiếc áo gần giống nhau hay một loạt đồ gia dụng nằm im trong tủ, bạn sẽ hiểu rõ tiền của mình từng đi đâu.

Một ngôi nhà gọn gàng còn giúp bạn biết mình đang có gì để tránh mua trùng, mua thừa. Đôi khi, cách tốt nhất để kiềm chế mua sắm không phải là đọc thêm lời khuyên tài chính mà chỉ cần mở tủ đồ ra nhìn.

Giàu hơn là kết quả của hàng nghìn quyết định nhỏ

Không có thói quen nào trong 12 điều trên có thể khiến một người giàu lên chỉ sau vài tháng. Nhưng chúng cùng tạo ra một thay đổi rất quan trọng: bạn bắt đầu chủ động hơn với tiền.

Bạn biết mình đang kiếm bao nhiêu, tiêu vào đâu, điều gì đáng mua, điều gì nên bỏ và kỹ năng nào có thể giúp thu nhập tăng thêm.

Sau cùng, khoảng cách tài chính giữa hai người đôi khi không nằm ở một quyết định lớn, mà nằm ở hàng nghìn quyết định nhỏ được lặp lại trong nhiều năm.

Giàu có không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc kiếm thật nhiều tiền. Nó có thể bắt đầu từ một việc đơn giản hơn: đừng để tiền của mình biến mất mà bản thân không biết vì sao.