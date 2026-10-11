Không chọn cổ phiếu, không canh mua bán: Warren Buffett nói đây mới là cách 99% nhà đầu tư kiếm ra tiền

Ở tuổi 96, huyền thoại đầu tư Warren Buffett vẫn giữ nguyên lời khuyên mà ông đã nhắc đi nhắc lại suốt nhiều thập kỷ.

Warren Buffett từng chia sẻ rằng, gần như không ai nên cố gắng chọn cổ phiếu thắng lớn hay canh đúng thời điểm mua bán trên thị trường. Ông chỉ ra, phần lớn nhà đầu tư chỉ cần mua quỹ chỉ số S&P 500 với chi phí thấp rồi kiên nhẫn nắm giữ trong thời gian dài.

Lời khuyên tưởng như đơn giản ấy tiếp tục được thị trường chứng minh. Chỉ số S&P 500 - đại diện cho 500 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất nước Mỹ - vừa lập đỉnh lịch sử ở mức 7.819 điểm.

Tính từ đầu năm, chỉ số này tăng khoảng 14%, trong vòng 5 năm tăng gần 80%. Còn nếu so với thời điểm rơi xuống dưới 700 điểm trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, mức tăng đã lên gần 1.100%.

Trong thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway năm 2017, Buffett từng viết rằng khuyến nghị thường xuyên của ông là đầu tư vào quỹ chỉ số S&P 500 có chi phí quản lý thấp.

Theo Buffett, chiến lược này giúp nhà đầu tư tránh được hàng loạt sai lầm phổ biến như cố đoán cổ phiếu nào sẽ tăng mạnh, xác định thời điểm mua - bán, sử dụng đòn bẩy tài chính hay phải trả các khoản phí quản lý lớn làm bào mòn lợi nhuận.

Tại đại hội cổ đông Berkshire Hathaway năm 2008, khi trả lời tác giả Tim Ferriss, Buffett cho biết ưu điểm lớn nhất của việc đầu tư vào quỹ chỉ số là mọi người có thể "đầu tư tiền rồi quên nó đi, sau đó quay lại làm công việc của mình".

Ông cũng thẳng thắn cho rằng rất ít người trong ngành tài chính khuyên khách hàng làm điều này.

"Bạn sẽ không nhận được lời khuyên đó từ nhiều người, vì chẳng ai được trả tiền để nói như vậy. Thay vào đó, sẽ luôn có người nói rằng họ có thể đầu tư giỏi hơn bạn nếu bạn trả phí quản lý hoặc hoa hồng. Nhưng thực tế họ sẽ không làm tốt hơn", Buffett nhận định.

Niềm tin của Buffett lớn đến mức ông còn đưa ra chỉ dẫn tương tự cho người quản lý khối tài sản sẽ để lại cho vợ sau khi qua đời.

Theo đó, 90% tiền mặt nên được đầu tư vào quỹ chỉ số S&P 500 có chi phí thấp, còn 10% còn lại gửi vào trái phiếu chính phủ Mỹ ngắn hạn.

Buffett tin rằng chiến lược này về dài hạn sẽ mang lại kết quả vượt trội so với phần lớn nhà đầu tư cá nhân, các quỹ hưu trí hay tổ chức tài chính sử dụng những nhà quản lý quỹ có mức phí cao.

Quan điểm đầu tư của Buffett xuất phát từ niềm tin rằng nền kinh tế Mỹ luôn có khả năng vượt qua khủng hoảng.

Trong bài viết nổi tiếng "Buy American. I am." đăng giữa cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ông nhấn mạnh rằng nước Mỹ từng trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, nhiều cuộc xung đột quân sự tốn kém, Đại suy thoái, hàng chục cuộc suy thoái kinh tế, các cú sốc dầu mỏ, dịch bệnh và khủng hoảng chính trị, nhưng thị trường chứng khoán vẫn không ngừng đi lên trong dài hạn.

Để chứng minh niềm tin của mình, Buffett từng đặt cược 1 triệu USD rằng một quỹ chỉ số S&P 500 sẽ vượt trội so với một rổ quỹ phòng hộ sau khi trừ toàn bộ phí trong vòng 10 năm. Kết quả, ông giành chiến thắng dễ dàng khi cuộc cá cược kết thúc vào cuối năm 2017.

Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng việc đầu tư hoàn toàn thụ động vào S&P 500 hiện nay cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn trước.

Theo thống kê, 10 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất hiện chiếm khoảng 40% tổng giá trị của chỉ số S&P 500. Phần lớn trong số này đều đang đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo - lĩnh vực được kỳ vọng rất lớn nhưng vẫn còn nhiều yếu tố chưa được kiểm chứng.

Nvidia hiện tiến sát mốc vốn hóa 6.000 tỷ USD, trong khi Apple và Alphabet đều vượt 4.000 tỷ USD, còn Microsoft đạt khoảng 3.900 tỷ USD.

Một số nhà đầu tư, trong đó có Michael Burry - người nổi tiếng sau bộ phim The Big Short - cũng từng cảnh báo làn sóng đầu tư thụ động đổ tiền vào các quỹ chỉ số có thể khiến thị trường trở nên đắt đỏ và dễ tổn thương hơn nếu xảy ra cú điều chỉnh mạnh.