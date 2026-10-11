Lời khuyên cho người muốn nhảy việc trong những tháng cuối năm

Nhảy việc bây giờ đồng nghĩa với chuyện từ bỏ khoản tiền thưởng Tết năm nay...

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, chúng ta sẽ bước sang năm 2027. Với không ít dân văn phòng lúc này, dù có hơi mệt và muốn nghỉ ngơi, nhưng tinh thần chung vẫn là phải cố cho hết năm đã, dù sao cũng cố được 10/12 tháng rồi cơ mà.

Vậy còn những người vẫn đang dự định nghỉ việc thì sao? Câu trả lời là không nhất thiết phải cố đến tháng 1 năm sau hay qua Tết Nguyên đán. Điều quan trọng là phân biệt được khi nào nên rời đi sớm, khi nào nên cố gắng thêm một thời gian và cần chuẩn bị những gì để không rơi vào thế bị động.

1. Tự hỏi chính mình: Nghỉ bây giờ và cố hết năm để nhận tiền thưởng, phương án nào ổn hơn?

Một trong những điều đáng cân nhắc nhất khi muốn nghỉ việc vào tháng 11 hoặc tháng 12 là khoản thưởng cuối năm. Với nhiều người, đây có thể là số tiền tương đương một hoặc vài tháng lương, đủ để trang trải sinh hoạt trong thời gian tìm việc, thanh toán các khoản chi lớn hoặc bổ sung vào quỹ tiết kiệm. Vì vậy, nghỉ việc ngay trước thời điểm xét thưởng đôi khi đồng nghĩa với việc tự từ bỏ một khoản thu nhập đáng kể.

Trước khi nộp đơn, bạn nên kiểm tra hợp đồng lao động, quy chế thưởng, thông báo nội bộ và các điều kiện áp dụng tại doanh nghiệp. Thưởng Tết, thưởng hiệu suất hay lương tháng 13 không phải lúc nào cũng được chi trả theo cùng một nguyên tắc. Có nơi yêu cầu nhân viên đáp ứng điều kiện về thời gian làm việc, có nơi căn cứ vào kết quả kinh doanh và đánh giá cá nhân, cũng có nơi quy định riêng về tình trạng làm việc tại thời điểm xét thưởng. Không nên mặc định rằng cứ làm gần hết năm là chắc chắn được nhận đủ tiền thưởng.

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Mục tiêu không phải là cố bám trụ bằng mọi giá chỉ để nhận tiền thưởng, mà là hiểu rõ mình sẽ mất gì và được gì trước khi quyết định.

2. Lý tưởng nhất là tìm được một nguồn thu phụ hoặc một công việc mới trước khi nghỉ việc

Nghỉ việc trước rồi mới tìm công việc mới có thể tạo ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết, nhưng cũng khiến áp lực tài chính tăng lên nếu quá trình thất nghiệp lâu hơn dự kiến. Đặc biệt vào cuối năm, không phải công ty nào cũng có kế hoạch tuyển dụng hoặc vị trí trống cần tuyển.

Một cách chủ động hơn là bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới, có thể là 1 công việc phụ tạo nguồn thu nhập, hoặc 1 công việc full-time. Tuy nhiên, tìm việc mới khi vẫn chưa nghỉ công việc hiện tại đòi hỏi bạn phải có khả năng sắp xếp thời gian. Bạn nên chủ động trao đổi với nhà tuyển dụng về lịch phỏng vấn, cũng như thời gian có thể nhận việc để đảm bảo quá trình bàn giao của công việc hiện tại.

3. Xây dựng quỹ dự phòng cho giai đoạn chuyển việc

Ngay cả khi đã tìm được công việc hoặc nguồn thu nhập phụ, bạn vẫn có thể đối mặt với khoảng trống thu nhập giữa hai công việc, thời gian chờ nhận lương hoặc những chi phí phát sinh trong quá trình chuyển việc. Nếu nghỉ việc mà chưa có công việc mới, rủi ro còn lớn hơn vì không ai có thể chắc chắn sẽ mất bao lâu để tìm được vị trí phù hợp.

Vậy nên quỹ dự phòng là điều vô cùng quan trọng. Bạn nên tính tổng các khoản chi thiết yếu mỗi tháng, bao gồm tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, hóa đơn, bảo hiểm, khoản vay và nghĩa vụ tài chính với gia đình. Từ đó, xác định số tiền cần giữ lại để trang trải trong thời gian tìm việc. Chẳng hạn, nếu chi phí thiết yếu là 10 triệu đồng mỗi tháng, khoản dự phòng tương đương ba tháng chi tiêu sẽ vào khoảng 30 triệu đồng. Đây chỉ là ví dụ để hình dung cách tính, không phải mức phù hợp với tất cả mọi người.

4. Đừng chỉ nhìn mức lương của công việc mới, hãy tính cả thời gian và quyền lợi đi kèm

Cuối năm, một lời mời làm việc với mức lương cao hơn có thể rất hấp dẫn, nhất là với người đã cảm thấy thu nhập hiện tại không còn tương xứng với công sức bỏ ra. Tuy nhiên, quyết định chuyển việc chỉ dựa trên mức lương có thể khiến bạn bỏ qua những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và khả năng tích lũy.

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Chẳng hạn, một công việc mới trả cao hơn nhưng yêu cầu đi làm xa, thường xuyên tăng ca hoặc có chi phí đi lại lớn chưa chắc giúp bạn dư dả hơn. Ngoài ra, cơ chế thưởng, thời gian thử việc, chế độ bảo hiểm, ngày nghỉ và điều kiện đánh giá hiệu suất cũng là các yếu tố cần quan tâm.

5. Xác định rõ lý do bản thân muốn nhảy việc

Không phải mọi ý định nhảy việc đều xuất phát từ việc công ty hiện tại không còn phù hợp. Có người thực sự cần một môi trường tốt hơn, nhưng cũng có người muốn nghỉ chỉ vì mệt mỏi sau một giai đoạn công việc dồn dập, bất đồng với quản lý hoặc cảm thấy chán nản khi nhìn đồng nghiệp đã nghỉ gần hết.

Nếu không xác định đúng nguyên nhân, bạn có thể mang nguyên vấn đề cũ sang môi trường mới, như vậy chẳng trước thì sau, vấn đề khó khăn sẽ quay trở lại.

Cách đơn giản để hạn chế tình trạng đó là viết ra những điều khiến bản thân muốn nghỉ việc và phân loại xem vấn đề nào có thể cải thiện. Nếu nguyên nhân là mức lương, có thể thử trao đổi về lộ trình tăng lương hoặc tìm cơ hội ở bộ phận khác. Nếu công việc quá tải, cần xem xét liệu có thể điều chỉnh phạm vi nhiệm vụ, cách phối hợp hay thời gian làm việc không. Nhưng nếu đã nhiều lần trao đổi mà tình hình không thay đổi, hoặc công việc không còn phù hợp với định hướng phát triển, việc tìm môi trường mới là lựa chọn hợp lý.

Dù lựa chọn ở lại hay rời đi, điều quan trọng vẫn luôn là bạn hiểu rõ mục tiêu của mình. Hai tháng cuối năm không phải thời điểm quá muộn để thay đổi công việc, nhưng cũng không phải lý do để đưa ra quyết định vội vàng. Một kế hoạch nhảy việc tốt cần đồng thời tính đến thu nhập, khoản thưởng, tiền dự phòng, chất lượng công việc mới và mục tiêu nghề nghiệp. Khi những yếu tố này đã được cân nhắc đầy đủ, người lao động có thể bước sang năm mới với một lựa chọn chủ động hơn, thay vì nghỉ việc trong tâm thế chán nản rồi mới bắt đầu loay hoay tìm đường đi tiếp.