12 điều để trở thành người mạnh mẽ và tìm thấy thành công

Một người dùng mạng xã hội đã kể lại cuộc đối thoại của cô với người bạn thân. Theo đó, người bạn thân vừa gặp thì đã phàn nàn đủ chuyện:

“Tại sao cuộc sống của tôi lại lắm trắc trở nên như vậy? Sao nhiều người lại sung sướng, còn tôi ngay cả muốn trải qua những ngày tháng bình yên cũng không được?”.

Cô gái nhìn bạn mình một lúc lâu rồi trả lời: “Tôi nhìn thấy sự cố gắng của bạn, nhưng cuộc sống vốn đã như vậy thì mình phải chấp nhận và thích ứng để tiếp tục cố gắng. Đừng nhìn vào mặt tối của nó, hãy tìm thấy những khía cạnh sáng hơn. Chỉ có vậy, bạn mới đủ năng lượng để tiếp tục. Hay bạn muốn bỏ cuộc tại đây?”.

Cuộc đối thoại trên đã nói lên tất cả những gì mà một người cần phải hành động ngay để xoay chuyển vận mệnh. Đó chính là thay đổi tư duy để trở thành kẻ mạnh, sống thông minh.

12 điều dưới đây sẽ giúp bạn làm được điều đó:

1. Đối mặt với người khác: Điều mà người yếu nghĩ tới chính là làm sao để người đó thua kém mình. Những kẻ mạnh hơn nghĩ về cách làm sao để mình tốt hơn đối phương.

2. Dần dần thay thế ý nghĩ "tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi" bằng "chuyện này mang lại cho tôi suy nghĩ gì và nó dạy tôi điều gì".

3. Kiếm tiền là hành động có tính tuần hoàn. Nếu bạn nghiên cứu cách kiếm tiền và làm thế nào để thu được nhiều tiền hơn mỗi ngày, thu nhập của bạn cũng sẽ tăng lên từng ngày.

4. Chấp nhận “văn hóa của kẻ yếu” lâu dài, luôn muốn người khác giúp đỡ và nâng đỡ mình, nhưng thực ra bạn chỉ có thể dựa vào chính mình.

5. Đừng dành thời gian và sức lực hạn chế của bạn cho những người không mang lại lợi ích cho mình, bao gồm cả lợi ích vật chất và tinh thần. Người mạnh mẽ và thành công luôn biết nên đầu tư vào mối quan hệ nào và thấu hiểu bản thân có bao nhiêu giá trị dành cho người khác.

6. Một người có tư duy phát triển sẽ không ngừng tự kiểm điểm và sửa sai để hoàn thiện chính mình. Hãy đặt ra mục tiêu cho năm mới rằng bản thân sẽ tiến bộ hơn năm cũ, đừng cảm thấy mình đã đạt chút thành tựu mà mãn nguyện và giẫm chân tại chỗ.

7. Đừng dùng nước mắt cho những việc có thể giải quyết bằng mồ hôi, đừng bao giờ liều lĩnh với những việc có thể giải quyết bằng trí tuệ. Phẩm chất quan trọng nhất của người thông minh là sự kiên cường và trí tuệ, có hai điều này thì dù thời đại thay đổi ra sao cũng không sợ hãi lùi bước.

8. Thà im lặng còn hơn nói lời vô nghĩa tầm phào. Nếu bạn thường xuyên nói ra những lời không có giá trị, lâu dần quan điểm của bạn sẽ bị bỏ qua, kể cả trong gia đình. Đó là lý do vì sao người ta quan niệm: Lời nói đáng giá ngàn vàng!

9. Chúng ta phải học cách kiếm tiền! 90% mọi việc trong cuộc sống có thể giải quyết bằng tiền. Mặc dù nói hạnh phúc không thể mua được bằng tiền, nhưng trong thời đại ngày nay, tiền có thể giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy hạnh phúc hơn.

10. Đời đắng cay, kêu ca là vô ích. Tất cả những thăng trầm đều giúp bạn cải thiện “chỉ số vượt nghịch cảnh” và rèn luyện lòng dũng cảm cũng như khả năng ra quyết định khi đối mặt với những thất bại.

11. Nâng cao nhận thức là điều kiện tiên quyết để kiếm tiền. Khi nhận thức của bạn chỉ to bằng quả trứng gà thì không thể kiếm tiền to bằng miệng bát, muốn kiếm tiền to bằng miệng bát thì bạn phải nâng nhận thức của mình lên tầm cỡ một bàn ăn.

12. Người thông minh không bao giờ hùa theo đám đông, một người ngay cả tư duy độc lập cũng không có thì khác gì con rối bị điều khiển. Hãy hứa rằng bạn sẽ luôn duy trì khả năng suy nghĩ độc lập, ngay cả khi cả thế giới chống lại bạn.