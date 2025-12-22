112 chủ xe có biển số được hệ thống camera giám sát ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Phương tiện, Biển số Thời gian vi phạm Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

1 Ô tô 36C-374.86 24/11/2025 11h15'06 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy; Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

2 Ô tô 36A-639.34 24/11/2025 15h05'56 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

3 Ô tô 36A-100.24 24/11/2025 15h08'01 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4 Ô tô 36A-960.46 24/11/2025 15h11'03 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

5 Ô tô 36A-478.07 24/11/2025 15h27'06 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

6 Ô tô 29E-534.30 24/11/2025 15h47'22 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

7 Ô tô 36A-025.82 24/11/2025 16h04'40 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

8 Ô tô 36C-510.61 24/11/2025 16h19'19 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

9 Ô tô 36A-636.47 24/11/2025 16h22'58 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10 Ô tô 29A-994.12 24/11/2025 16h30'10 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

11 Ô tô 30G-010.54 24/11/2025 16h54'53 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12 Ô tô 36C-007.72 25/11/2025 15h13'29 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13 Ô tô 36A-264.87 25/11/2025 15h34'31 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14 Ô tô 36A-390.22 25/11/2025 15h52'49 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15 Ô tô 36K-089.62 25/11/2025 16h15'16 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16 Ô tô 36A-171.70 25/11/2025 16h24'16 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

17 Ô tô 36A-223.70 25/11/2025 16h27'30 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

18 Ô tô 36C-390.83 25/11/2025 16h33'34 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19 Ô tô 36C-190.02 25/11/2025 16h34'21 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20 Ô tô 36N-0265 25/11/2025 16h35'11 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21 Ô tô 36C-506.84 25/11/2025 16h58'08 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

22 Ô tô 36A-651.53 26/11/2025 14h35'39 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23 Ô tô 36B-026.45 26/11/2025 14h41'40 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24 Ô tô 29D-501.07 26/11/2025 14h42'14 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

25 Ô tô 36A-069.12 26/11/2025 14h45'09 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

26 Ô tô 36C-362.28 26/11/2025 14h59'16 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

27 Ô tô 36K-037.29 26/11/2025 15h10'48 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28 Ô tô 36A-183.84 26/11/2025 15h24'41 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

29 Ô tô 36C-240.95 26/11/2025 15h27'53 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30 Ô tô 36A-245.99 26/11/2025 15h30'17 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

31 Ô tô 36K-165.83 26/11/2025 15h38'11 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

32 Ô tô 36K-423.98 26/11/2025 15h38'28 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

33 Ô tô 30F-455.99 26/11/2025 15h49'09 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

34 Ô tô 36A- 138.59 26/11/2025 15h50'30 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

35 Ô tô 36A-582.42 26/11/2025 15h53'14 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

36 Ô tô 36A-865.79 26/11/2025 16h00'17 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

37 Ô tô 36A-792.08 26/11/2025 16h02'32 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

38 Ô tô 36K-422.47 26/11/2025 16h03'21 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

39 Ô tô 36A-957.62 26/11/2025 16h12'16 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40 Ô tô 36A-680.29 26/11/2025 16h18'24 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

41 Ô tô 36M-4060 26/11/2025 16h20'58 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

42 Ô tô 30N-6546 26/11/2025 16h21'34 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

43 Ô tô 36H-015.53 26/11/2025 16h24'55 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44 Ô tô 36K-265.95 26/11/2025 16h30'54 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

45 Ô tô 36A-779.12 26/11/2025 16h38'33 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

46 Ô tô 36A-998.00 26/11/2025 16h41'26 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

47 Ô tô 36K-626.61 26/11/2025 16h45'17 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

48 Ô tô 36A-823.71 26/11/2025 16h46'26 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49 Ô tô 36A-600.92 26/11/2025 17h19'58 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

50 Ô tô 36C-505.09 27/11/2025 07h17'19 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

51 Ô tô 36A-880.74 27/11/2025 08h22'11 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52 Ô tô 36A-400.17 27/11/2025 11h23'16 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53 Ô tô 29A-364.09 27/11/2025 11h33'45 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54 Ô tô 30E-718.27 27/11/2025 11h42'13 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

55 Ô tô 36M-0733 27/11/2025 13h11'51 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56 Ô tô 36A-114.63 27/11/2025 13h25'44 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57 Ô tô 36H-107.91 27/11/2025 14h12'20 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

58 Ô tô 36A-989.19 27/11/2025 14h20'12 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

59 Ô tô 29C-034.68 27/11/2025 14h28'41 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

60 Ô tô 36A-431.01 27/11/2025 14h32'05 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61 Ô tô 36K-053.97 27/11/2025 14h43'42 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

62 Ô tô 36A-285.73 27/11/2025 14h46'02 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

63 Ô tô 36C-246.28 27/11/2025 14h58'23 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

64 Ô tô 29F-009.25 27/11/2025 14h59'09 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

65 Ô tô 36B-035.19 28/11/2025 08h42'50 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66 Ô tô 30K-431.33 28/11/2025 15h02'10 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

67 Ô tô 30G-467.61 28/11/2025 15h16'09 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

68 Ô tô 36C-347.04 28/11/2025 15h36'08 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

69 Ô tô 36C-145.01 28/11/2025 15h39'03 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

70 Ô tô 30L-951.59 28/11/2025 15h44'53 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

71 Ô tô 36H-099.36 28/11/2025 15h48'31 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

72 Ô tô 36H-015.53 28/11/2025 15h51p01 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73 Ô tô 36C-091.57 28/11/2025 15h56'00 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

74 Ô tô 15A-861.96 28/11/2025 15h56'01 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

75 Ô tô 36H-039.76 28/11/2025 16h18'27 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

76 Ô tô 36A-066.19 28/11/2025 16h19'12 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

77 Ô tô 29A-364.09 28/11/2025 16h35p07 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78 Ô tô 36C-272.88 28/11/2025 16h38'38 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79 Ô tô 36A-307.46 28/11/2025 16h38'45 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

80 Ô tô 36A-166.84 28/11/2025 16h51'40 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

81 Ô tô 36A-969.39 28/11/2025 16h56'31 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

82 Ô tô 36A-478.71 28/11/2025 16h58'06 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

83 Ô tô 36H-082.93 29/11/2025 15h57'22 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

84 Ô tô 36H-142.76 29/11/2025 15h59'31 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

85 Ô tô 36A-245.65 29/11/2025 16h00'27 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy; Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

86 Ô tô 36A-111.93 29/11/2025 16h04'54 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

87 Ô tô 36A-589.10 29/11/2025 16h06'04 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

88 Ô tô 36C-481.26 29/11/2025 16h11'34 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

89 Ô tô 36F-011.79 29/11/2025 16h28'33 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

90 Ô tô 36C-265.74 29/11/2025 16h36'18 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

91 Ô tô 36A-674.86 29/11/2025 16h52'36 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

92 Ô tô 36H-118.47 29/11/2025 16h58'50 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

93 Ô tô 36H-099.87 30/11/2025 14h32'29 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94 Ô tô 36C-389.91 30/11/2025 15h35'00 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

95 Ô tô 36A-136.62 30/11/2025 15h54'41 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

96 Ô tô 36N-2699 30/11/2025 15h55'12 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

97 Ô tô 36A-700.53 30/11/2025 15h57'32 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

98 Ô tô 36A-722.81 30/11/2025 15h59'57 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

99 Ô tô 30K-269.99 30/11/2025 16h01'45 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

100 Ô tô 36A-876.77 30/11/2025 16h07'35 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

101 Ô tô 36A-024.98 30/11/2025 16h09'56 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

102 Ô tô 36C-290.97 30/11/2025 16h13'33 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103 Ô tô 36A-215.38 30/11/2025 16h15'38 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

104 Ô tô 36A-252.56 30/11/2025 16h19'47 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

105 Ô tô 36K-190.88 30/11/2025 16h32'35 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

106 Ô tô 36A-288.88 30/11/2025 16h36'58 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

107 Ô tô 36N-1359 30/11/2025 16h52'05 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

108 Ô tô 30L-059.04 30/11/2025 16h53'49 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

109 Ô tô 36D-006.36 30/11/2025 16h57'38 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

110 Ô tô 29A-328.25 30/11/2025 16h58'10 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

111 Ô tô 36A-025.82 30/11/2025 17h00p33 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường