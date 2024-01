11 giây là đủ cho Han So Hee lấn lướt "nữ thần sexy" Kpop, visual đứng cạnh ai cũng khó bị lu mờ

Khung hình đang gây sốt MXH khi có sự xuất hiện của Park Seo Joon và Han So Hee. Mỹ nam đình đám ăn diện đơn giản với set đồ all black nhưng vẫn "đốn tim" người hâm mộ với vẻ ngoài nam tính cùng chiều cao ấn tượng. Không hề kém cạnh bạn diễn, Han So Hee mặc chiếc áo đen phối trắng mix cùng boots đùi, khoe trọn đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ