103 tuổi vẫn làm việc tại nhà hàng, cụ bà Nhật Bản tiết lộ thói quen đặc biệt

Ở tuổi 103, một cụ bà ở Nhật Bản vẫn duy trì sở thích uống bia, làm việc đều đặn và hiếm khi đau ốm. Bí quyết sống thọ của cụ nằm ở những thói quen giản dị, không phải ai cũng ngờ tới.

Tại thành phố Fujioka, tỉnh Gunma, Nhật Bản, cụ bà Fuku Amagawa khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn duy trì nhịp sống năng động dù đã bước sang tuổi 103. Theo Reporter Gourmet, bà làm việc tại nhà hàng ramen Ginkatei do gia đình điều hành 6 ngày mỗi tuần, mỗi ngày khoảng một giờ.

Cụ bà 103 tuổi vẫn chăm chỉ, vui vẻ làm việc. Ảnh: Reporter Gourmet.

Công việc của bà chủ yếu xoay quanh căn bếp quen thuộc, từ chuẩn bị nguyên liệu đến tham gia phục vụ các món ăn. Trong đó, ramen shoyu (mì ramen nước tương) là một trong những món ăn gắn bó với nhà hàng.

Điều đáng chú ý là bà không chỉ duy trì công việc mà còn tận dụng những khoảng thời gian ngắn để vận động. Trong lúc chờ mì chín, Fuku tranh thủ thực hiện động tác squat, tức đứng lên và ngồi xuống liên tục nhằm rèn luyện cơ bắp phần thân dưới.

Đặc biệt, bà chỉ mới bắt đầu tập luyện tăng cường sức mạnh từ năm 101 tuổi. Thói quen này cho thấy tuổi tác không nhất thiết là rào cản để mỗi người duy trì hoạt động thể chất, miễn lựa chọn hình thức vận động phù hợp với khả năng của bản thân.

Làm việc, vận động và duy trì niềm vui mỗi ngày

Đối với người cao tuổi, vận động thường xuyên có thể giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và sự linh hoạt. Đây đều là những yếu tố quan trọng để thực hiện các hoạt động thường ngày như đi lại, đứng lên, ngồi xuống và tự chăm sóc bản thân.

Tuy nhiên, người lớn tuổi cần lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng. Những người gặp vấn đề về xương khớp hoặc khả năng giữ thăng bằng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bắt đầu chương trình tập luyện mới.

Bên cạnh vận động, một yếu tố đáng chú ý trong cuộc sống của Fuku là bà vẫn duy trì công việc đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Sinh năm 1923, bà được đào tạo về ẩm thực truyền thống tại Takasaki vào năm 1964. Một năm sau, bà cùng chồng cải tạo một rạp chiếu phim cũ thành nhà hàng Ginkatei. Từ đó đến nay, căn bếp này trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà.

Việc tiếp tục làm những công việc quen thuộc giúp bà duy trì nhịp sinh hoạt ổn định, đồng thời có cơ hội giao tiếp và gắn kết với mọi người xung quanh.

Câu chuyện của Fuku cũng gợi nhắc đến khái niệm "ikigai" trong văn hóa Nhật Bản, thường được hiểu là lý do để mỗi người thức dậy vào buổi sáng, hay mục đích tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Với người cao tuổi, điều đó không nhất thiết phải là công việc kiếm tiền mà có thể đơn giản là nấu ăn, chăm sóc cây cối, gặp gỡ bạn bè hoặc dành thời gian cho gia đình.

Cụ bà 103 tuổi vẫn mê uống bia mỗi ngày

Điều thú vị suốt sáu thập kỷ qua, cụ Fuku chưa từng mắc bệnh nặng. Cụ ăn khỏe, mở đầu ngày mới bằng bát cơm chan nước nóng ăn kèm cá ngừ bào, thịt gà cắt hạt lựu, cá hồi lát, trứng lòng đào, đậu phụ và đậu tương lên men natto. Đến tối, cụ uống một ly bia nhỏ.

Bên cạnh đó, việc gặp gỡ, trò chuyện với thực khách mỗi ngày tiếp thêm động lực sống cho cụ, theo TVBS.

Ảnh: Reporter Gourmet.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều người tò mò về thói quen uống bia tối của cụ Fuku, song ông Tăng Kiến Minh, chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục bệnh tiểu đường, cảnh báo, người dân không học theo thói quen này để dưỡng sinh.

Ông Minh giải thích một số khảo sát trước đây ghi nhận người uống ít rượu bia ít mắc bệnh tim mạch hơn nhóm không uống. Tuy nhiên, kết quả này chịu tác động từ điều kiện kinh tế, mức độ tập luyện, khẩu phần ăn, cùng thực tế là nhiều người chỉ chịu bỏ rượu bia khi cơ thể phát bệnh. Giới y khoa không xem thói quen uống bia mỗi ngày là phương pháp bồi bổ.

Ảnh TVBS.

Theo Reporter Gourmet, ở độ tuổi 103, Fuku vẫn duy trì công việc, vận động và tận hưởng những điều quen thuộc. Câu chuyện của bà cho thấy đôi khi niềm vui tuổi già không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc tìm thấy một mục đích nhỏ bé để mỗi ngày thức dậy, tiếp tục sống tích cực và cảm thấy mình vẫn có ích.