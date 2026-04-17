1000 phần quà độc quyền và vé đêm nhạc Samsung: Cơ hội hiếm để thấy HIEUTHUHAI, CONGB, Ánh Sáng AZA, TEZ đứng chung sân khấu

Hót hòn họt với loạt tin mới từ Samsung

Những tưởng việc HIEUTHUHAI tiếp tục "giữ chuỗi" với Samsung trong vai trò Gương mặt đại diện Galaxy A series đã đủ chấn động thì mới đây ông lớn Hàn Quốc lại "đánh úp" giới trẻ bằng loạt tin tức hấp dẫn không kém.

Đầu tiên phải kể đến việc cặp đôi "tân binh awesome" CONGB và Ánh Sáng AZA xác nhận sẽ trở thành Gương mặt đồng hành cùng Galaxy A57/A37 5G, hứa hẹn mang đến vô vàn bất ngờ đỉnh nóc kịch trần cho người hâm mộ. Tư duy sân khấu thông minh, nhạy bén của CONGB sau loạt show sống còn Hàn Quốc như Boys Planet, Starlight Boys và mới nhất là Anh Trai Say Hi 2025 chắc chắn sẽ truyền cảm hứng để Gen Z bắt vibe thông thái cực nhạy. Trong khi đó, Ánh Sáng AZA được kỳ vọng sẽ cùng người trẻ bắt vibe thời thượng cực mượt sau thành công của những màn biến hoá đa dạng trên sân khấu Em Xinh Say Hi.

Ngay trong ngày 25/04/2026 tới đây, HIEUTHUHAI sẽ cùng CONGB, Ánh Sáng AZA, TEZ khuấy động mùa hè với đêm nhạc Awesome Vibe Station, diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (đường Nguyễn Thiện Thành, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh). Không chỉ là một đêm nhạc thông thường, Awesome Vibe Station là nơi diễn ra những màn kết hợp thú vị, lần đầu tiên xuất hiện của HIEUTHUHAI, CongB, Ánh Sáng AZA và TEZ, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc "bùng nổ" đúng nghĩa cho khán giả.

Bên cạnh đêm nhạc, Samsung cũng bắt tay cùng HIEUTHUHAI ra mắt Dây đeo điện thoại mô hình thiết kế độc quyền của nam ca sĩ. Với 3 phiên bản đại diện cho các vibe khác nhau như thời thượng, thông thái, vibe đêm, sản phẩm dây đeo này sẽ là điểm nhấn giúp SUNDAYs tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc cuộc sống.

Bí kíp săn vé và merchandise độc quyền từ Samsung x HIEUTHUHAI

Để có vé đêm nhạc và sở hữu dây đeo điện thoại độc quyền từ Samsung x HIEUTHUHAI, cách nhanh nhất chính là tham gia Hoạt động trải nghiệm Galaxy A57/A37 5G tại 50 cửa hàng Thế Giới Di Động khu vực TP. HCM. Trong đó có nhiều cái tên quen thuộc như Thế Giới Di Động Nguyễn Thị Minh Khai (Phường Bến Thành, TP.HCM); Thế Giới Di Động Lê Quang Định (Phường Gia Định. TP.HCM), Thế Giới Di Động Trần Quang Khải (Phường Tân Định, TP.HCM)... Chương trình diễn ra từ 18/04 đến 24/04/2026 với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, cả vé đêm nhạc và dây đeo điện thoại kể trên đều được phát hành với số lượng vô cùng giới hạn, chỉ 1000 dây đeo và 1000 vé trong đợt này. Cơ hội để sở hữu những đặc quyền hấp dẫn này không nhiều, do đó các SUNDAYs cần nhanh tay tham gia ngay trong ngày đầu tiên 18/4/2026 để gia tăng tỉ lệ sở hữu quà tặng.

20 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm Galaxy A57 | A37 5G với hóa đơn trên 8 triệu đồng tại 50 cửa hàng trên của Thế Giới Di Động sẽ nhận vé tham dự đêm nhạc Awesome Vibe Station và dây đeo điện thoại mô hình thiết kế độc quyền. Những người tham gia hoạt động hoạt náo store (từ khung giờ 11:00 - 21:00 trong thời gian 7 ngày diễn ra sự kiện) có cơ hội khám phá vibe của bản thân và hàng ngàn phần quà xinh xắn khác.

Cân tất mọi vibe cùng Galaxy A57/A37 5G

Cùng với những tin hot kể trên, tất nhiên cũng không thể bỏ qua Galaxy A57/A37 5G mới ra mắt, sản phẩm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người trẻ. Chiếc điện thoại này đóng vai trò như một người bạn luôn sát cánh cùng Gen Z trong hành trình cân trọn mọi vibe, biến cuộc sống thành những trải nghiệm đầy màu sắc và thú vị.

Tín đồ thời trang có thể bắt vibe thời thượng cực mượt nhờ thiết kế siêu mỏng chỉ 6,9mm của Galaxy A57 5G. Đây là chiếc Galaxy A mỏng nhất từng được Samsung ra mắt, là "mảnh ghép" hoàn hảo trong những outfit đón đầu xu hướng của người trẻ. Loạt màu sắc trẻ trung như Xanh Băng, Xanh Đêm, Xám Khói, Tím Ngọc… cùng thiết kế Emotive Camera Island dễ nhận diện cũng tôn lên vẻ thời thượng cho người sở hữu.

Hội "phố lên đèn là mình lên đồ" sẽ dễ dàng bắt vibe đêm cực nét cùng camera quay đêm (Nightography) vượt trội trên Galaxy A57/A37 5G, giúp thu sáng nhiều hơn, giảm nhiễu hiệu quả, cho từng khung hình sống động, sắc nét. Máy còn có công nghệ AI-Segmentation tự động nhận diện và phân tách chủ thể nhanh chóng khi chụp ảnh chân dung, làm nổi bật thần thái cuốn hút của Gen Z.

Bạn cũng có thể bắt vibe thông thái cực nhạy với bộ công cụ Awesome Intelligence trên Galaxy A57/A37 5G. Không cần phải lật tung Internet để tìm từng món đồ trong outfit của thần tượng, với tính năng Find the Look (Circle to Search 3.0) trên dòng điện thoại này, người trẻ có thể dễ dàng khám phá mọi item trong trang phục chỉ trong một lần khoanh tròn. Gemini Live giải đáp mọi thắc mắc bằng tiếng Việt, Xoá đối tượng (Object Eraser) trợ giúp đắc lực cho việc chỉnh ảnh hay Phiên âm giọng nói (Voice Transcription)… cũng đều là những tính năng hữu dụng mà người trẻ ai cũng cần và thường xuyên dùng đến.

Sự đồng hành của Đại sứ HIEUTHUHAI cùng CONGB, Ánh Sáng AZA bên cạnh Galaxy A57/A37 5G trong chuỗi hoạt động tháng 4 hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong cộng đồng trẻ. Đây không chỉ là cơ hội trải nghiệm công nghệ mà còn là kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè năm 2026 và thanh xuân của không ít Gen Z.

Ngoài ra, từ 20/03 - 04/05/2026, khách hàng mua Galaxy A57 và Galaxy A37 5G sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm:

- Trả góp 0% với mức trả trước chỉ từ 0 đồng, kỳ hạn dài lên đến 12 tháng

- Ưu đãi tặng 1 năm bảo hành chính hãng trị giá 599.000 VND

- Ưu đãi giảm 50% mua kèm sạc nhanh 45W

