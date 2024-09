Khách hàng bị nhân viên của những thương hiệu cao cấp cư xử không đúng mực, xem thường là câu chuyện luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Và khi rơi vào tình cảnh này, mỗi nhân vật chính lại có cách hành xử và đáp trả thú vị khác nhau.

Một nữ TikToker người Singapore từng chia sẻ trải nghiệm không vui của mình với Dior, thu hút khoảng 10 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận vì màn phục thù hết sức ngọt ngào mang tên "Don’t let anyone disrespect your mom" (Tạm dịch: Đừng để bất cứ ai coi thường mẹ bạn).

Video từng gây sốt của TikToker Amjea có hơn 10 triệu lượt xem (Nguồn TikTok @nahtyourbby)

Cụ thể, mẹ của TikToker Amjea đã có chuyến shopping một mình tại cửa hàng Dior (Rome, Italia) và bị một nữ nhân viên ở đây đối xử lạnh lùng. Theo lời kể của Amjea, mẹ của cô không được chào đón, nhân viên bán hàng đã "bỏ rơi" bà trong khi ân cần phục vụ 1 gia đình khác. Amjea nói với mẹ mình rằng, có thể nhân viên đã "nhìn mặt mà bắt hình dong" để đánh giá bà. Muốn lấy lại công bằng cho mẹ, Amjea đã thuyết phục bà cùng quay lại cửa hàng đó nhằm "thể hiện sức mạnh".

Amjea thuyết phục mẹ quay lại cửa hàng đó mặc dù ban đầu bà đã phản đối.

Quay lại vào ngày khác, cặp mẹ con đã chọn 1 nam nhân viên có thái độ tốt để phục vụ họ, người này hết sức niềm nở và ân cần trong suốt thời gian Amjea và mẹ mua sắm tại đây. Nữ TikToker còn sẵn sàng chi mạnh cho lần trở lại này. Theo hình ảnh từ video, cô nàng có thể đã tậu từ 3 - 4 mẫu túi Dior khác nhau như: Lady Dior, Dior Book Tote... trong đó riêng mẫu Dior Saddle Bag có giá dao động từ 4000 - 5000 USD (hơn 98 - gần 123 triệu VNĐ) mỗi chiếc, được cô tậu đến 2 màu khác nhau.

Điều thú vị hơn nữa là khi họ đang làm thủ tục, nữ nhân viên trước kia đã ghé qua "dòm ngó" và chúc mừng người bạn của mình kèm giọng điệu mỉa mai, chua chát. TikToker này nói thêm: "Tôi biết công việc của những người bán hàng rất khó khăn, họ có thể không tôn trọng tôi nhưng tuyệt đối không được thiếu tôn trọng mẹ tôi". Ở cuối video, Amjea cũng không quên nhấn mạnh rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì để mẹ vui.

Amjea và mẹ đã có màn "trả thù ngọt ngào" khi mạnh tay sắm1 loạt mẫu túi Dior cùng lúc.

Bên dưới phần bình luận, các netizen chia sẻ sự bức xúc cùng nữ TikToker, đồng thời kể lại những trải nghiệm tương tự họ từng có cùng với thương hiệu này. Tuy nhiên, nhiều người cũng đưa ra "thuyết âm mưu" rằng cô nàng đã "mắc bẫy" chiêu trò bán hàng của các thương hiệu cao cấp khi cố tình khơi dậy sự bất mãn của những "thượng đế" giàu có, khiến họ vung tiền chứng tỏ bản thân. Với quan điểm ấy, TikToker này cho biết cô đã "nhắm" trước những item định mua, nên dù có như thế nào đi nữa cô vẫn sẽ tậu chúng.

Netizen quốc tế được dịp chia sẻ những trải nghiệm không tốt từng có tại Dior, đồng thời đặt ra "thuyết âm mưu" của các thương hiệu trong việc đánh vào tâm lý khách hàng.