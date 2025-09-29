10 thói quen hạn chế khả năng và thu nhập của bạn

Khi bạn nói “không có tiền thì không làm việc”, thực ra bạn đang tự đặt ra một ranh giới vô hình cho chính mình. (Ảnh: ITN).

Hãy nghĩ lại xem, bạn có thường xuyên nói những câu như “Không thể”, “Chưa từng nghĩ đến”, “Không biết”? Thực tế, những câu nói này ngay khi vừa thốt ra, tâm trí bạn đã bắt đầu đóng lại chế độ suy nghĩ. Giống như một chiếc máy tính, một khi nhập chỉ thị sai, hệ thống sẽ tự động ngừng hoạt động.

Suy nghĩ của con người cũng tương tự một cục nam châm, nó sẽ hút những thông tin có tần số tương đồng. Nếu bạn luôn phủ định chính mình, thì rất khó để bạn nhìn thấy cơ hội, ngay cả khi nó đang xuất hiện trước mắt.

Các nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, những người thường xuyên có tư duy tiêu cực thì dễ rơi vào trạng thái lo âu và kém hiệu quả.

Dưới đây là những thói quen phổ biến gây cản trở sự tiến thân của bạn.

Nhanh chóng nản lòng và bỏ cuộc

Bằng lòng với hiện tại, không muốn thay đổi, nhìn có vẻ thoải mái nhưng thực chất lại đang từ từ mất đi sức cạnh tranh. (Ảnh: ITN).

Nghĩ rằng “không có phương pháp” đồng nghĩa với “không có khả năng”. Thực ra nhiều vấn đề không có câu trả lời chỉ vì bạn chưa tìm thấy hướng đi đúng.

Quá phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài

Lý thuyết “không giúp đỡ tự thân” trong tâm lý học chỉ ra rằng, những người quen phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài sẽ dần mất động lực giải quyết vấn đề. Mỗi lần trốn tránh đều đang lặng lẽ làm giảm cảm nhận về khả năng tự quản lý của bạn.

Làm việc chỉ vì… tiền

Tiền đôi khi có thể hạn chế khả năng của một người. Khi bạn nói “không có tiền thì không làm việc”, thực ra bạn đang tự đặt ra một ranh giới vô hình cho chính mình. Dần dần, bạn sẽ không còn sẵn lòng thử nghiệm, thách thức nữa.

Đùn đẩy, ngại gánh vác trách nhiệm

Một số người khi gặp khó khăn, phản ứng đầu tiên là… đùn đẩy. “Không phải lỗi của tôi”, “Tôi cũng không làm gì được”… Những câu này có vẻ hợp lý, nhưng thực sự là bạn đang trốn tránh cơ hội phát triển.

Sự hạn chế trách nhiệm cũng là một loại xiềng xích vô hình. “Không phải việc của tôi”, “Tôi không làm được”... Những suy nghĩ này khiến bạn bỏ lỡ nhiều khả năng. Cơ hội sẽ không đợi bạn, nó chỉ dành cho những người sẵn sàng hành động.

Liên tục phàn nàn

Phàn nàn là kẻ thù của hạnh phúc. Khi bạn luôn xem mình như là nạn nhân, người khác sẽ cảm thấy bạn không đáng tin cậy, không xứng đáng để tin tưởng. Các nhà tâm lý học phát hiện rằng, những người có tính cách hay phàn nàn dễ rơi vào trầm cảm và cô đơn.

Tự phụ

Tự phụ là một hình thức bảo vệ bản thân, nhưng cũng là một hình thức tự đóng kín. Những người không nghe ý kiến của người khác cuối cùng chỉ có thể tự mình mày mò, và con đường này thường khó khăn hơn.

Thiếu tự tin

Nếu bạn không tin vào khả năng của mình, bạn sẽ không nỗ lực hết mình. Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, sự tự tin mỗi khi tăng 10% có thể nâng cao hiệu suất công việc lên hơn 30%.

Sợ mắc sai lầm

Những người sợ mắc sai lầm thường không dám bước ra đầu tiên. Họ thà đứng yên một chỗ cũng không muốn thử những điều mới mẻ. Nhưng rủi ro lớn nhất trong cuộc sống chính là không hành động.

Luôn nhắc lại những điều cũ mà không nhận thức được hiện tại

Có những người luôn sống trong những ký ức của quá khứ. Họ buồn vì thời gian đã trôi qua, lo lắng về những điều huy hoàng đã từng có, hối hận vì những sự nghiệp chưa hoàn thành.

Nhưng, quá khứ đã là quá khứ, dù chúng ta có mất bao lâu để than khóc cho nó, nó cũng sẽ không thay đổi được gì. Lãng phí thời gian vì những điều đã qua mà buồn bã sẽ phá hủy con người thật của bạn.

Lười biếng

Lối sống lười biếng là cái bẫy dịu dàng nhất. Bằng lòng với hiện tại, không muốn thay đổi, nhìn có vẻ thoải mái nhưng thực chất lại đang từ từ mất đi sức cạnh tranh.

Hạn chế năng lực thường đến từ giới hạn của tư duy. Thu nhập, thành tựu, trạng thái cuộc sống đều phụ thuộc vào sự lựa chọn hàng ngày của bạn. Vì vậy đừng để những thói quen trên tiếp tục giới hạn bạn.