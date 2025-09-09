10 thanh niên "hổ báo" xông vào đánh tới tấp đôi nam nữ giữa phố ở TP.HCM

Ngày 9/9, Công an phường Tân Sơn (TPHCM) đang điều tra vụ nhóm thanh niên đánh đôi nam nữ trên địa bàn.

Trước đó, tối 8/9, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải clip nhóm thanh niên (khoảng 10 người) xông vào đánh tới tấp đôi nam nữ trên đường phố.

Ảnh cắt từ clip

Theo dõi đoạn clip cho thấy, nhóm thanh niên sau khi xảy ra mâu thuẫn bất ngờ xông vào đánh tới tấp vào mặt cô gái.

Do yếu thế, cô gái ôm đầu chịu những cú đánh bằng tay, chân và tìm cách chạy ra ngoài. Thời điểm này, nam thanh niên tìm cách giải cứu cô gái cũng bị nhóm này đánh vào mặt, đầu. Sau khi đánh xong, nhóm thanh niên lên xe máy rời đi.

Lúc xảy ra vụ việc nhiều người đi đường dùng điện thoại quay lại clip. Đoạn clip đăng tải nhận nhiều bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người mong cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua xác minh sự việc xảy ra vào tối 7/9 ở đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, TPHCM (trước đây là phường 15, quận Tân Bình). Hiện công an đã xác định được nhóm thanh niên cùng đôi nam nữ bị đánh và đang mời làm việc.