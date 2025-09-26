10 người phụ nữ giàu nhất TTCK Việt Nam nắm trong tay 156.800 tỷ đồng: Xuất hiện 2 nữ tỷ phú đô la, có người tăng tài sản gần 300%

Theo số liệu tính đến ngày 25/9/2025, tổng tài sản của 10 người phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 156.800 tỷ đồng, tăng tới 69.100 tỷ đồng, tương ứng tăng 79% so với cuối năm 2024.

Tài sản của 10 người phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh với người thấp nhất cũng tăng 30%.

Vững vàng ở vị trí số một, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, tiếp tục là người phụ nữ giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tài sản của bà Thảo ghi nhận ở mức 31.500 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Cả 2 cổ phiếu VJC (Vietjet) và HDB (HDBank) đều đã tăng trưởng tốt từ đầu năm tới nay.

Tăng trưởng tài sản lớn nhất trong danh sách là sự bứt phá của hai nữ lãnh đạo cấp cao tại Vingroup. Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, cũng là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí thứ hai với khối tài sản 26.900 tỷ đồng, hơn 1 tỷ USD.

Ngay sau đó là em gái của bà, Phạm Thúy Hằng, cũng là Phó Chủ tịch Vingroup, ở vị trí thứ ba với 17.900 tỷ đồng.

Tài sản của cả hai chị em bà Hương - bà Hằng đều ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 290% kể từ cuối năm 2024, nhờ vào sự tăng giá của cổ phiếu VIC.

Còn lại trong top 10 là người nhà của lãnh đạo các doanh nghiệp và không nắm giữ vai trò tại công ty.

Bà Vũ Thị Hiền, vợ của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, đứng ở vị trí thứ tư với tài sản 15.200 tỷ đồng từ cổ phiếu HPG, tăng 30%.

Gia đình Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cũng có hai thành viên góp mặt là vợ ông, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vị trí thứ 5 với 14.100 tỷ đồng) và con gái ông, bà Hồ Thủy Anh (vị trí thứ 6 với 13.400 tỷ đồng).

Gia đình Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng cũng ghi nhận nhiều "bóng hồng" quyền lực, bao gồm vợ ông là bà Hoàng Anh Minh và mẹ ông là bà Vũ Thị Quyên cùng chia sẻ vị trí thứ 7 và 8 với tài sản 10.100 tỷ đồng mỗi người, đều ghi nhận mức tăng 61%.

Ngoài ra, trong danh sách còn có sự xuất hiện của bà Kim Ngọc Cẩm Ly, vợ ông Bùi Hải Quân﻿, Phó Chủ tịch VPBank và bà Lý Thị Thu Hà, mẹ ông Lô Bằng Giang, Phó Chủ tịch VPBank ở vị trí thứ 9 và 10 với lần lượt 8.900 tỷ đồng và 8.700 tỷ đồng.