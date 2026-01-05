10 ngành mới Đại học Ngoại thương dự kiến mở là gì?

Trường Đại học Ngoại thương vừa cho biết, mùa tuyển sinh năm 2026 , tiếp tục triển khai chiến lược đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, mở rộng các ngành và chương trình đào tạo mới theo định hướng nghề nghiệp quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế sâu rộng.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp năm 2025. Ảnh: Hoa Ban

Nhà trường dự kiến mở mới 10 ngành đào tạo, phát triển 3 ngành đào tạo từ các chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có.

Phần lớn các chương trình mới được thiết kế theo mô hình định hướng nghề nghiệp quốc tế và giảng dạy bằng tiếng Anh, tăng cường tính thực tiễn và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên.

Theo đó, trường này mở mới nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về kinh tế số - công nghệ - dữ liệu và trí tuệ nhân tạo gồm: Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo ; Kinh tế số; Công nghệ tài chính; Thương mại điện tử.

Nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về quản trị - vận hành - chuỗi giá trị toàn cầu mở mới gồm: Quản lí công nghiệp; Quản trị nhân lực; Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng (phát triển từ chương trình hiện có).

Nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về luật và kiểm toán trong bối cảnh kinh doanh hiện đại mở mới các ngành như: Luật Kinh tế; Luật Thương mại quốc tế (phát triển từ chương trình hiện có); Luật Dân sự và Tố tụng dân sự; Kiểm toán.

Bên cạnh các lĩnh vực đào tạo truyền thống, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới gắn với sáng tạo và công nghiệp văn hóa: Kinh doanh thương mại (phát triển từ chương trình hiện có); Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa .

Song song với việc mở rộng các ngành và chương trình đào tạo mới, Trường Đại học Ngoại Thương tiếp tục đẩy mạnh áp dụng toàn diện mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp (Career Development Integrated Training Model - CDIM) trong tổ chức và triển khai chương trình đào tạo. Theo đó, các ngành và chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức nền tảng, kĩ năng nghề nghiệp, năng lực số và trải nghiệm thực tiễn; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, môi trường làm việc quốc tế và các xu hướng phát triển của thị trường lao động.