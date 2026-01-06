MC mới của Ai Là Triệu Phú là "sếp" của VTV, học thì siêu giỏi!

Ai Là Triệu Phú là một trong những gameshow tri thức lâu đời và quen thuộc nhất trên sóng truyền hình Việt Nam. Lên sóng từ năm 2005, chương trình không chỉ là sân chơi kiểm tra kiến thức tổng hợp của người chơi mà còn tạo dấu ấn nhờ không khí căng thẳng đặc trưng, những câu hỏi “cân não” và vai trò đặc biệt quan trọng của người dẫn chương trình - người giữ nhịp, tạo áp lực nhưng cũng đồng hành cùng thí sinh trên hành trình chinh phục mốc câu hỏi thứ 15.

Mới đây, ban tổ chức Ai Là Triệu Phú thông báo BTV Quốc Khánh sẽ thay thế MC Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình từ năm 2026. Sự thay đổi này lập tức khiến khán giả tò mò về chân dung người sẽ ngồi “ghế nóng” của gameshow tri thức lâu đời bậc nhất Việt Nam.

BTV Quốc Khánh sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình Ai Là Triệu Phú (Ảnh: VTV24)

Anh thay thế "người tiền nhiệm" là "Giáo sư Xoay" - MC Đinh Tiến Dũng (Ảnh: VTV24)

BTV Quốc Khánh tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 22/4/1979 tại Hà Nội trong một gia đình có bố là công nhân và mẹ làm giáo viên. Ngay từ nhỏ, Quốc Khánh đã thể hiện niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tuy nhiên, anh không theo đuổi con đường vận động viên mà chọn học tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Trong thời gian học đại học, anh chăm chỉ rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ và tích lũy kiến thức về thể thao. Chính sự kết hợp này đã mở ra cơ hội để anh gia nhập VTV sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ vào năm 2000.

Với nền tảng ngoại ngữ bài bản, Quốc Khánh gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam từ vai trò cộng tác viên, biên dịch và biên tập mảng thể thao, trước khi dần xuất hiện trên sóng với tư cách người dẫn chương trình và bình luận viên.

MC Quốc Khánh là sinh viên ngoại ngữ (Ảnh: FBNV)

Trong nhiều năm, Quốc Khánh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình như: Thể Thao 24/7, Ấn Tượng Thể Thao 7 ngày, Giờ Vàng Thể Thao, Cuộc Hẹn Cuối Tuần... Anh được đánh giá cao bởi kiến thức nghề vững vàng, phong thái điềm tĩnh, lối dẫn mạch lạc và dễ theo dõi. Nụ cười má lúm cùng cách trò chuyện thân thiện giúp Quốc Khánh tạo được thiện cảm.

Ở vai trò bình luận viên, Quốc Khánh từng đảm nhiệm vị trí chủ chốt tại nhiều giải đấu lớn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, từ sau World Cup 2018, anh dần rút khỏi công việc bình luận trực tiếp để nhường lại cơ hội cho lớp đàn em, đồng thời chuyển hướng mạnh hơn sang công tác quản lý và phát triển nội dung phía sau hậu trường.

Không chỉ là người dẫn chương trình, Quốc Khánh hiện giữ vai trò Phó Giám đốc VTV Digital (Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số - Đài Truyền hình Việt Nam). Trước đó, anh từng đảm nhiệm vị trí Phó trưởng Ban Thể thao của VTV. Việc vừa có kinh nghiệm lên hình, vừa trực tiếp tham gia quản lý nội dung số giúp Quốc Khánh hiểu rõ cách khán giả xem truyền hình, phản ứng ra sao và thay đổi thói quen như thế nào khi các nền tảng số ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ.

Trong mắt khán giả, Quốc Khánh được đánh giá cao bởi phong thái tự tin, cách dẫn chắc thông tin, giữ nhịp chương trình gọn gàng. Chính phong thái này khiến việc anh được lựa chọn dẫn dắt Ai Là Triệu Phú tạo nên tò mò rất riêng. Thể thao đòi hỏi tốc độ và phản xạ nhanh, trong khi gameshow tri thức lại cần sự chặt chẽ, kiểm soát cảm xúc và “khí chất ghế nóng”. Việc một BTV thể thao dày dạn kinh nghiệm được chọn ngồi ghế nóng Ai Là Triệu Phú là phép thử với chính MC Quốc Khánh.