Đừng nghĩ rằng sinh con đầu lòng "trai hay gái như nhau": Không quá 20 năm sau, sự khác biệt sẽ lộ rõ

Tác giả: Quả Mẹ - chuyên gia tư vấn giáo dục gia đình, tập trung chia sẻ kiến thức nuôi dạy con, kinh nghiệm giáo dục – quan hệ cha mẹ con cái và những suy ngẫm về hôn nhân gia đình.

Nhiều người thường nói: “Thời đại nào rồi, con đầu là trai hay gái thật ra không còn quan trọng nữa.”

Đặc biệt sau khi sinh đủ 2 con, sinh thứ ba được nới lỏng, không ít gia đình cho rằng: dù sao cũng còn có thể sinh thêm, giới tính của con đầu lòng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc gia đình hay cuộc sống tương lai.

Nhưng trong thực tế, việc sinh con đầu là trai hay gái thường không chỉ đơn thuần là một “vấn đề giới tính”, mà âm thầm tác động đến thái độ của cha mẹ, bầu không khí gia đình, cũng như hướng đi của cả gia đình trong hai, ba chục năm sau.

Những tác động ấy có thể chưa thấy rõ ngay lúc này, nhưng sẽ dần hiện hình theo thời gian.

Đừng nghĩ rằng sinh con đầu “trai hay gái cũng giống nhau”, không quá 20 năm sau, sự khác biệt giữa hai kiểu gia đình này sẽ rất rõ

A Linh là một bà mẹ thế hệ 8X, tư tưởng khá truyền thống. Cô luôn mong con đầu lòng là con trai, nhưng cuối cùng lại sinh một bé gái. Dù không nói ra, trong lòng vẫn ít nhiều hụt hẫng. May mắn là sau khi chính sách được nới lỏng, cô sinh thêm bé thứ hai và cuối cùng cũng có được con trai như mong muốn.

Từ đó, “cán cân” trong gia đình bắt đầu nghiêng lệch.

Ăn uống, quần áo, đồ dùng... những thứ tốt hơn luôn ưu tiên cho con trai; khi con mắc lỗi, con trai dễ được tha thứ hơn, còn con gái thì thường bị yêu cầu phải “biết điều, hiểu chuyện”.

Bản thân A Linh không nghĩ đó là thiên vị. Cô chỉ cho rằng: “Con trai sau này phải gánh vác nhiều hơn, con gái nhường nhịn một chút cũng không sao.”

20 năm trôi qua, cả hai con đều đã lập gia đình.

Con gái ngày càng xa cách mẹ, những uất ức tích tụ suốt nhiều năm không thể hóa giải; còn con trai vì từ nhỏ được bao bọc, nuông chiều nên thiếu tự giác, công việc không ổn định, với gia đình cũng khó nói đến tinh thần trách nhiệm.

Ngược lại, bạn của A Linh là A Văn, cũng thuộc thế hệ 8X.

Con đầu của cô là con trai, con thứ là con gái. Nhưng ngay từ đầu, cô đã đặt ra cho mình một nguyên tắc: dù trai hay gái, quy tắc giống nhau, tình yêu cũng như nhau.

Cô yêu cầu con trai tuân thủ kỷ luật, đồng thời cho phép con gái mạnh dạn bày tỏ; cô ghi nhận nỗ lực của con và cũng yêu cầu con chịu trách nhiệm cho sai lầm.

20 năm sau, hai đứa trẻ đều độc lập, có năng lực, biết ranh giới, quan hệ anh em gắn bó, khi gặp chuyện còn có thể nâng đỡ lẫn nhau.

Người ngoài nhìn vào thường không khỏi cảm thán: “Nhà này nuôi dạy con thật tốt.”

Giới tính con đầu không phải là thứ thực sự tạo ra khoảng cách

Nhiều người cho rằng sự khác biệt đến từ việc “sinh con trai hay con gái”.

Nhưng thực tế, thứ thật sự quyết định hướng đi của một gia đình chính là sự khác biệt trong thái độ của cha mẹ do giới tính mang lại.

Một kiểu là gia đình trọng nam khinh nữ

Trong những gia đình như vậy, nếu con đầu là con gái, cha mẹ thường mang trong lòng sự tiếc nuối. Khi sau này sinh được con trai, tài nguyên và sự ưu ái bắt đầu nghiêng hẳn về một phía.

Theo thời gian, sẽ xuất hiện những hệ quả quen thuộc:

Mối quan hệ cha mẹ – con cái mất cân bằng: con gái lâu ngày bị bỏ quên, thiếu cảm giác được công nhận; con trai được bảo bọc quá mức, không biết tôn trọng quy tắc. Tính cách trẻ đi theo hai cực: một đứa dễ tự ti, kìm nén; một đứa dễ ích kỷ, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Những vấn đề này không bùng phát ngay từ nhỏ, nhưng thường sẽ lộ rõ khi trưởng thành, thông qua đổ vỡ quan hệ và sự thiếu hụt trách nhiệm.

Kiểu thứ hai là gia đình không đặt giới tính làm rào cản

Trong những gia đình có tư tưởng cởi mở hơn, con đầu là trai hay gái không làm thay đổi nguyên tắc giáo dục của cha mẹ.

Nếu là con gái, sẽ được coi trọng và khuyến khích phát triển; nếu là con trai, cũng sẽ được yêu cầu tự giác và gánh vác trách nhiệm.

Trong những gia đình như vậy, trẻ dễ hình thành nhận thức bản thân ổn định:

Biết rằng mình được yêu thương. Cũng biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. 20 năm sau, kết quả thường là: con cái có năng lực, biết chừng mực; quan hệ gia đình gắn kết và ấm áp hơn.

Lời kết

Việc sinh con đầu là trai hay gái, bản thân nó không quyết định vận mệnh của một gia đình. Điều thực sự có tác động là: trong sâu thẳm, cha mẹ có lấy “giới tính” làm lý do để đối xử khác biệt hay không.

Điều trẻ cần chưa bao giờ là sự thiên vị, mà là công bằng; không phải là nuông chiều, mà là được tôn trọng. Khi cha mẹ có thể trao đi tình yêu một cách cân bằng hơn, đặt ra quy tắc rõ ràng hơn, thì dù con là trai hay gái, đều có thể đi vững vàng và đi xa hơn.

Khoảng cách giữa các gia đình thường không được tạo ra ngay từ lúc đứa trẻ chào đời, mà hình thành dần dần trong thái độ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Nguồn: Sohu