10 mỹ nam Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất

Các thần tượng K-pop và nữ diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc từ lâu đã thống trị các nền tảng truyền thông xã hội với lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, các nam diễn viên Hàn cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý và yêu mến từ người hâm mộ cuồng nhiệt, khiến họ trở thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất trên Instagram.

Mặc dù một số diễn viên nổi tiếng như Gong Yoo và Hyun Bin đã không chạy theo cơn sốt trên Instagram, kể cả khi công ty quản lý của họ chia sẻ thông tin cập nhật thường xuyên, nhưng nhiều người khác, như Cha Eun Woo và Lee Dong Wook, đã biến nền tảng này thành một công cụ phù hợp để quảng bá công việc, thông báo các sự kiện lớn cũng như chia sẻ những cột mốc quan trọng và cái nhìn thoáng qua về cuộc sống hàng ngày của họ.

Thống lĩnh nền tảng Instagram với tính cách gần gũi và hình ảnh quyến rũ là Cha Eun Woo - thành viên của nhóm nhạc nam K-pop Astro, người được biết đến với vai diễn trong Sweet Revenge (2017) và Soul Plate (2019). Vào tháng 12/2023, anh trở thành người nổi tiếng Hàn Quốc duy nhất sau các thành viên BTS và BLACKPINK đạt cột mốc 40 triệu người theo dõi trên ứng dụng chia sẻ hình ảnh này. Tính đến tháng 1/2024, Cha là nam diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram.

Đây là danh sách top 10 nam diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram có thể khiến bạn say mê bởi tài năng và vẻ điển trai của họ.

1. Cha Eun Woo (41,5 triệu người theo dõi)

Nhân vật khiến người hâm mộ 'khó thở' với những cập nhật trên Instagram chính là Lee Dong Min, hay còn gọi với nghệ danh là Cha Eun Woo, người đứng đầu danh sách những nam diễn viên được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này.

Thông tin đăng tải thường xuyên của anh thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa các thông tin về nghề nghiệp và đời sống hàng ngày cùng với các bài đăng với tư cách đại sứ thương hiệu, khoảnh khắc thời trang, cảnh hậu trường trong các buổi chụp hình, hình ảnh trải nghiệm cá nhân về ẩm thực và du lịch.

Là thành viên của nhóm Astro Hàn Quốc, Cha cũng đã khẳng định mình là một diễn viên hiện tượng và được ghi nhận trong một loạt phim điện ảnh và truyền hình được giới phê bình đánh giá cao.

Anh chàng đa tài này bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014 với một vai nhỏ trong bộ phim My Brilliant Life. Kể từ đó, Cha đã trở thành một cái tên quen thuộc ở châu Á. Một số tựa phim đáng chú ý trong danh mục diễn xuất của anh ngoài Sweet Revenge là My ID is Gangnam Beauty (2018), True Beauty (2020), Island (2022), A Good Day to Be a Dog (2023) và Island 2 (2023).

2. Lee Min Ho (34,6 triệu người theo dõi)

Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Min Ho sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram nhờ những bài đăng với hình ảnh điển trai quyến rũ không thể phủ nhận của anh.

“Ông vua phim hài lãng mạn” không chỉ thu hút người xem bằng hàng loạt nhân vật hấp dẫn mà còn cập nhật cho khán giả những thông tin chi tiết về cuộc sống cá nhân của anh trên nền tảng mạng xã hội.

Cùng với việc đăng bài về sở thích của mình như đạp xe và du lịch, Lee còn cập nhật cho người hâm mộ về các dự án sắp tới của mình. Anh cũng không quên giới thiệu về chú chó cưng xinh đẹp mang tên Choco, thành phần luôn thống trị phần lớn các bài đăng Instagram của anh.

Lee trước đó đã trở thành nam diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc vào năm 2009 với vai diễn Gu Jun Pyo trong Boys Over Flowers, hiện đang chiếm được cảm tình của người hâm mộ nhờ sự linh hoạt trong các vai trò và vị trí công việc khác nhau của mình.

Nổi bật trong danh sách tham gia diễn xuất của anh bao gồm các bộ phim ăn khách như The Heirs (2013), Gangnam Blues (2015), The Legend of the Blue Sea (2016), The King: Eternal Monarch (2020), Pachinko (2022-) và Ask the Stars (2024) .

3. Lee Jong Suk (26,4 triệu người theo dõi)

Nam diễn viên đi lên nhờ việc là người mẫu Hàn Quốc này nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Doctor Stranger (2014), Pinocchio (2014), While You Were Sleeping (2017), Romance Is a Bonus Book (2019) và Big Mouth (2022).

Bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, Lee ra mắt khi mới 15 tuổi và đã tạo dựng thành công di sản sự nghiệp của riêng mình với tư cách là một trong những ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Không chỉ vậy, anh còn là một trong những diễn viên Hàn Quốc được theo dõi hàng đầu trên Instagram nhờ lượng fan đông đảo.

Mặc dù Lee Jong Suk khá kín tiếng nhưng anh vẫn đảm bảo cập nhật cho người hâm mộ về cuộc sống nghề nghiệp của mình thông qua nhiều bài đăng trên Instagram. Bố cục về các bài đăng của anh nhất quán và có tính thẩm mỹ tối giản. Người hâm mộ cũng có thể tìm thấy rất nhiều cảm hứng thời trang trên các bài đăng của anh.

4. Ji Chang Wook (26,4 triệu người theo dõi)

Ngôi sao của Welcome to Samdal-ri Ji Chang Wook là một diễn viên Hàn Quốc khác đang thống trị mạnh mẽ trên nền tảng Instagram. Nổi tiếng với những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đáng chú ý như Healer (2014), Melting Me Softly (2019), Lovestruck in the City (2020) và The Worst of Evil (2023), Ji đã xây dựng được một sự nghiệp phim ảnh thành công đáng nể trong làng giải trí Hàn Quốc.

Ji nhất quán trong các cập nhật về cuộc sống nghề nghiệp của mình, nhưng hình ảnh đăng tải trên Instagram của anh chủ yếu là các video ngắn từ các chuyến thám hiểm bằng xe đạp, chủ yếu là quanh Đảo Jeju và vùng biển ở Hàn Quốc.

Đại sứ Calvin Klein còn sở hữu một kênh YouTube. Vào ngày 17/5/2023, Ji kỷ niệm 1 triệu người đăng ký của mình bằng cách phát hành video mở hộp nút vàng trên YouTube.

5. Park Seo Joon (25,9 triệu người theo dõi)

Một nam diễn viên Hàn Quốc khác được theo dõi nhiều nhất, Park Seo Joon, đang nổi tiếng với phim Sinh vật Gyungseong, đã thu hút sự chú ý toàn cầu trong một thời gian khá lâu.

Từ bộ phim đoạt giải Oscar Parasite năm 2019 cho đến bộ phim thương mại thành công năm 2023 The Marvels, danh mục tác phẩm mảng diễn xuất của anh tự hào hơn nữa khi đã có nhiều bộ phim đáng chú ý. Một số phim truyền hình khác của Park là Chronicles of Evil (2015), Fight for My Way (2017), Itaewon Class (2020) and Gyeongseong Creature (2023).

Park là một người dùng Instagram thường xuyên và thích “chiêu đãi” người hâm mộ bằng những hình ảnh chân thực về cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình. Trong đó bao gồm các hình ảnh hậu trường của các dự án diễn xuất, những buổi chụp ảnh và những khoảnh khắc chân thật với thú cưng và nhóm bạn Wooga Squad của anh.

Những bài đăng có liên quan của Park với những hình ảnh hấp dẫn khiến anh trở thành một nhân vật được yêu thích trong giới trẻ không chỉ ở Hàn Quốc mà còn phổ biến ở nhiều nước khác.

6. Song Kang (19,6 triệu người theo dõi)

“Hiện tượng phim truyền hình Hàn Quốc” – mỹ nam Song Kang không chỉ thu hút sự chú ý rộng rãi của người hâm mộ khi vào vai Cha Hyun Soo dũng cảm trong bộ phim kinh dị Sweet Home mà còn thu hút lượng người theo dõi Instagram ngày càng tăng của anh.

Mặc dù Song không phải là người dùng Instagram thường xuyên nhưng anh vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với người hâm mộ. Nam diễn viên Love Alarm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong buổi chụp hình của mình trên nền tảng này.

Song, người được giới truyền thông Hàn Quốc và người hâm mộ gọi là 'con trai của Netflix', đã đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình Hàn của Netflix như Love Alarm (2019), Nevertheless (2021), Forecasting Love and Weather (2022), Sweet Home 2 (2023) and My Demon (2023).

7. Nam Joo Hyuk (19 triệu người theo dõi)

Là một diễn viên Hàn Quốc đã thành danh, Nam Joo Hyuk có lượng người theo dõi trung thành ngày một tăng mạnh trên Instagram. Trên nền tảng của mình, nam diễn viên chia sẻ những hình ảnh và video ngắn về lịch trình bận rộn, niềm đam mê thể dục thể thao và những khoảnh khắc đáng nhớ dành cho gia đình và bạn bè.

Trong sự nghiệp kéo dài hàng chục năm của mình, Nam đã đảm nhận vai trò của một nhà vô địch bơi lội, phóng viên thể thao và cảnh vệ. Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có rating cao nhất trong danh sách phim anh đã đóng bao gồm là Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (2016), Start-Up (2020), Twenty-Five Twenty-One (2022) and Vigilante (2023).

Vào ngày 5/10/2023, bộ phim hành động kinh dị Vigilante của Disney Plus đã được công chiếu tại phần On Screen của Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 28. Đây là bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon cùng tên của nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng Kim Gyu Sam.

8. Lee Dong Wook (17,4 triệu người theo dõi)

Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy “thần chết tự mãn và quyến rũ” trong Goblin, Lee Dong Wook trở thành một trong những diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram.

Các bài đăng của anh chủ yếu là thể hiện rõ sự chuyên nghiệp và mang đến cho người hâm mộ cái nhìn chi tiết hơn về công việc và sự nghiệp của anh.

Kể từ khi ra mắt với bộ phim truyền hình một tập của MBC năm 1999, Lee đã tham gia thể hiện nhiều vai diễn đáng nhớ, ví dụ như The Perfect Couple (2007), La Dolce Vita (2008), Scent of a Woman (2011), Goblin (2016), The Tale of the Nine-tailed (2020) và Single in Seoul (2023) nằm trong số những bộ phim hay nhất của anh.

Gần đây, nam diễn viên Goblin đang thu hút sự chú ý với bộ phim hành động điệp viên được chờ đợi nhiều năm 2024 Cáp Nhĩ Tân (Harbin), cùng với các ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc là Hyun Bin và Jeon Yeo Been.

9. Kim Soo Hyun (14,4 triệu người theo dõi)

Sau gần hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Kim Soo Hyun đã dẫn đầu các bộ phim và chương trình đình đám của Hàn Quốc, hợp tác với nhiều thương hiệu cao cấp và được tiết lộ là một trong những diễn viên Hàn Quốc được trả lương cao nhất thế giới - lượng theo dõi trên Instagram của anh là minh chứng cho sự thành công và phổ biến của anh.

Những bài đăng trên mạng xã hội này là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những người đam mê thể dục vì nam diễn viên thích đi bộ đường dài, đạp xe và thường xuyên chia sẻ hình ảnh này ở các bài đăng tương tự.

Ngoài ra, thông qua các bài đăng trên Instagram của anh, người hâm mộ đã biết thêm một tài năng khác chính là tình yêu nhiếp ảnh của Kim. Anh không bao giờ quên mang theo máy ảnh của mình trong những chuyến du lịch.

Kim, người đã lọt vào danh sách 40 Người nổi tiếng quyền lực nhất của Forbes Korea trong sáu năm, từ 2012 đến 2016 và 2021, đã góp mặt trong một số bộ phim và chương trình truyền hình hay nhất trong những năm qua.

Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc được người hâm mộ yêu thích trong danh sách của Kim bao gồm Dream High (2011), My Love from the Star (2013), The Producers (2015), It’s Okay to Not Be Okay (2020) and Queen of Tears (2024).

10. Ahn Hyo Seop (13,5 triệu người theo dõi)

Lượt theo dõi trên Instagram của nam diễn viên Canada gốc Hàn này cũng ấn tượng như những bộ phim của anh từng đóng. Bên cạnh việc chia sẻ thông tin cập nhật về các dự án diễn xuất của mình và chú mèo Ba-ul, Ahn còn thích “chiêu đãi” người hâm mộ những clip đam mê ca hát và đi du lịch độc đáo.

Ahn đã trở thành cái tên quen thuộc trên toàn cầu sau khi vào vai CEO Kang Tae Moo ngọt ngào trong bộ phim lãng mạn Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal) năm 2022. Các bộ phim truyền hình nổi tiếng khác có sự góp mặt của Ahn là Splash Splash Love (2015), Abyss (2019), Dr Romantic 2 (2020) và A Time Called You (2023).

Nam diễn viên của Abyss, người vốn tiết lộ rằng ban đầu anh cảm thấy khó khăn để tồn tại ở làng giải trí Hàn Quốc và đã quay trở lại Canada, đồng thời chia sẻ tình yêu của anh với nghề diễn viên trong một cuộc phỏng vấn với Soompi, “Tuy nhiên, sau khoảng ba ngày ở Canada, tôi rất hối hận vì đã từ bỏ tất cả. Sau đó tôi đã quyết định quay trở lại Hàn Quốc”.

Trong top những mỹ nam màn ảnh Hàn có lượng theo dõi nhiều nhất, người bạn hâm mộ nhất có trong danh sách này không?