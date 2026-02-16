10 lời chúc Tết tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Tết Nguyên đán không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ với bạn bè, đối tác quốc tế. Tết Bính Ngọ là cách gọi theo hệ Can Chi trong lịch âm Việt Nam, trong đó “Bính” là thiên can thứ ba và “Ngọ” là địa chi thứ bảy, tượng trưng cho năm con Ngựa.

Trong năm Bính Ngọ - biểu tượng của sự bền bỉ, tốc độ và thành công, việc gửi đi những lời chúc bằng tiếng Anh chuẩn mực sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối. Dưới đây là 10 mẫu câu chúc Tết trang trọng, dễ sử dụng, phù hợp cho nhiều đối tượng từ đối tác kinh doanh đến đồng nghiệp và bạn bè.

1. Wishing you a joyful and prosperous Year of the Horse (Binh Ngo)

(Chúc bạn một năm mới Bính Ngọ vui tươi và thịnh vượng).

2. May the Year of the Horse bring you health, happiness, and success

(Chúc năm con Ngựa mang đến cho bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công).

3. Happy Lunar New Year! May this new year be filled with new opportunities and achievements

(Chúc mừng năm mới! Mong năm mới tràn đầy cơ hội và thành tựu).

10 mẫu câu chúc Tết trang trọng, dễ sử dụng sẽ giúp bạn gây ấn tượng tốt với các đối tác kinh doanh, đồng nghiệp và bạn bè. (Ảnh minh họa)

4. Wishing you and your family peace, good fortune, and lasting happiness in the Year of the Horse (Binh Ngo)

(Chúc bạn và gia đình bình an, may mắn và hạnh phúc bền lâu trong năm Bính Ngọ).

5. May the spirit of the new year inspire you to gallop towards success

(Chúc tinh thần năm mới tiếp thêm động lực để bạn phi nước đại tới những thành công rực rỡ).

6. On the occasion of the Lunar New Year, I wish you continued growth and success in all your endeavors

(Nhân dịp năm mới âm lịch, chúc bạn tiếp tục phát triển và thành công trong mọi dự định).

7. May your home be filled with laughter, warmth, and prosperity this new year

(Chúc ngôi nhà của bạn tràn ngập tiếng cười, ấm áp và thịnh vượng trong năm mới).

8. Wishing you a year of good health and meaningful accomplishments

(Chúc bạn một năm dồi dào sức khỏe và nhiều thành tựu ý nghĩa).

9. Happy New Year! May the Year of the Horse bring positive energy and steady progress to your career and life

(Chúc mừng năm mới! Mong năm con Ngựa mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự tiến triển vững vàng).

10. With best wishes for a bright, peaceful, and successful Lunar New Year

(Trân trọng gửi lời chúc một năm mới âm lịch tươi sáng, bình an và thành công).

Một lời chúc chân thành, đúng ngữ cảnh không chỉ thể hiện vốn ngoại ngữ mà còn cho thấy sự tôn trọng của bạn dành cho người nhận.

Hy vọng với 10 gợi ý trên, bạn sẽ chọn được thông điệp ưng ý nhất để lan tỏa năng lượng tích cực trong năm mới Bính Ngọ. Chúc bạn một năm mới vạn sự như ý và mã đáo thành công!

Tổng hợp