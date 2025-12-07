10 loại rau củ quả dễ bị phun thuốc nhất chợ

Rau lá xanh thuộc nhóm dễ nhiễm thuốc nhất

Các loại rau lá xanh thường đứng đầu trong danh sách thực phẩm có nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Do đặc tính thân mềm, bề mặt lá rộng, dễ thu hút sâu bệnh, nhóm rau này thường cần nhiều lần xử lý trước khi thu hoạch.

Spinach hay còn gọi là rau bó xôi là một trong những loại có tỉ lệ mẫu kiểm nghiệm phát hiện dư lượng thuốc cao. Nhiều báo cáo quốc tế chỉ ra rằng spinach liên tục xuất hiện trong nhóm sản phẩm có mức thuốc bảo vệ thực vật cao nhất.

Kale và các loại cải lá xanh đậm như cải xoăn, cải bẹ cũng thuộc nhóm này. Đây là các loại rau phát triển mạnh vào mùa ẩm, dễ nấm bệnh, nên nông dân buộc phải tăng cường phun thuốc trong quá trình chăm sóc.

Trái cây vỏ mỏng luôn là nhóm rủi ro cao

Trái cây mềm, ăn cả vỏ luôn nằm trong nhóm có khả năng tồn dư thuốc cao hơn so với các loại có vỏ dày hoặc phải gọt trước khi ăn.

Dâu tây là ví dụ tiêu biểu. Vỏ mỏng, ruột mềm, dễ dập khiến loại quả này tiêu tốn nhiều thuốc trừ sâu và thuốc chống nấm. Nhiều đợt kiểm tra quốc tế từng ghi nhận hàng chục hoạt chất khác nhau trong cùng một mẫu dâu.

Nho cũng thuộc nhóm có nguy cơ cao. Do thường được trồng theo mô hình sản xuất lớn, nho dễ bị sâu đục quả và các bệnh nấm, dẫn đến việc sử dụng nhiều thuốc để giữ hình thức đẹp khi đưa ra thị trường.

Đào và các loại quả cùng nhóm như nectarine hay một số quả vỏ mỏng có ruột mềm thường được phun thuốc nhiều để hạn chế sâu đục thân và nấm bệnh. Đây là nhóm trái cây hay bị hư hỏng nhanh nếu không xử lý thuốc đầy đủ, nên tần suất phun trong quá trình canh tác thường cao.

Lê cũng được liệt vào nhóm trái cây dễ tồn dư thuốc. Dù vẻ ngoài trông sạch và sáng bóng, lê là loại rất dễ bị sâu chích hút và bệnh mốc, khiến người trồng phải can thiệp thường xuyên.

Nhóm rau củ thân mềm cũng dễ bị can thiệp hóa chất

Không chỉ trái cây vỏ mỏng hay rau lá xanh, một số loại củ và quả lớn cũng nằm trong nhóm dễ bị xử lý thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác.

Ớt chuông và các loại ớt là nhóm được nhiều báo cáo quốc tế xếp vào diện có nguy cơ cao. Vỏ ớt mềm, dễ bị sâu chích hút và dễ phát triển đốm nấm, nên người trồng thường sử dụng nhiều thuốc để giữ cho quả bóng, đều màu.

Khoai tây cũng là loại thực phẩm có thể mang dư lượng thuốc cao nếu trồng theo mô hình sản xuất đại trà. Ngoài thuốc trừ sâu, khoai tây còn được xử lý bằng chất ức chế mọc mầm trong khâu bảo quản, nên khi mua ngoài chợ cần chọn loại vỏ tự nhiên, không quá bóng mịn.

Vì sao cần chú ý khi mua các loại này ở chợ

Tại các chợ truyền thống, thông tin về nguồn gốc hàng hóa và phương pháp trồng trọt thường không được niêm yết rõ ràng. Người bán thường gom hàng từ nhiều nhà vườn khác nhau, khó kiểm soát mức độ sử dụng thuốc trong quá trình canh tác.

Những loại rau củ vỏ mỏng và trái cây mềm khi được phun thuốc ở tần suất cao, đặc biệt vào giai đoạn gần thu hoạch, có thể giữ lại một phần dư lượng dù đã được rửa hoặc ngâm kỹ. Các loại rau ăn sống hoặc chế biến nhanh càng làm tăng nguy cơ tiếp xúc của người tiêu dùng.

Gợi ý để giảm rủi ro khi đi chợ

Người tiêu dùng có thể giảm nguy cơ bằng cách chọn lựa và xử lý thực phẩm đúng cách:

- Ưu tiên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng hoặc có chứng nhận an toàn

- Chọn rau củ theo mùa để hạn chế nguy cơ sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng

- Ngâm rửa dưới vòi nước chảy hoặc gọt vỏ với các loại trái cây ăn vỏ

- Tránh chọn những loại có bề mặt quá bóng hoặc màu sắc bất thường



