10 chi tiết ẩn ý nghĩa được cài cắm trong các bộ phim nổi tiếng mà không nhiều khán giả nhận ra

Tận hưởng những điều bất ngờ là điều quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, vì nó khơi gợi sở thích của chúng ta và thúc đẩy sự tò mò của mỗi người. Điều này cũng làm cho cuộc sống bớt buồn tẻ và vui vẻ hơn.

Và việc phát hiện những chi tiết được cài cắm trong khi chúng ta xem những bộ phim yêu thích của mình sẽ đầy bất ngờ. Dưới đây là 10 yếu tố được cài cắm trong các bộ phim nổi tiếng đã bị phơi bày:

1. Tượng bán thân Shakespeare trong The Batman (2022) và Batman (1966)

Trong The Batman (2022), một bức tượng bán thân của William Shakespeare có thể được nhìn thấy gần Alfred tại Wayne Manor. Đây là một tham chiếu đến loạt phim truyền hình Batman năm 1966, trong đó Bruce Wayne của Adam West đi vào Batcave thông qua một công tắc được che giấu khéo léo trong bức tượng bán thân của William Shakespeare.

2. Bài thánh ca mà Bruno thốt lên bằng tiếng Encanto là một câu nói phổ biến của người Colombia

Trong Encanto, Bruno có thể nghe thấy tiếng hô "Sana sana, colita de rana" trong khi vá các vết nứt trên Casita. Hóa ra đây là câu nói quen thuộc của người Colombia dùng để nói với trẻ em để an ủi chúng.

3. Thú bông vịt Donald trong Luca

Trong bộ phim Luca, một món đồ chơi thú bông vịt Donald có thể được tìm thấy dưới giường của Guilia.

4. Thời điểm hoàn hảo trong cảnh quay của Doc and Marty

Trong Back to the Future Part III, khi Doc và Marty đang chụp ảnh với chiếc đồng hồ mới cho tháp đồng hồ, thời gian là 08:08. Đây là một mốc thời gian tinh tế ngầm ám chỉ với tốc độ 88 dặm/giờ mà DeLorean cần để du hành xuyên thời gian.

5. Lời tri ân ngọt ngào dành cho Stan Lee trong Spider-man: No Way Home

Stan Lee - một trong những người sáng tạo ra truyện tranh Spider-man là chủ đề của một quả trứng phục sinh trong Spider-man: No Way Home. Trong cảnh Spider-man chuẩn bị đối mặt với Doc Ock, sinh nhật của Stan Lee, ngày 28 tháng 12 có thể được nhìn thấy trên đầu xe taxi phía sau anh ta.

6. Tên của Chef Skinner có một lý do thú vị

Nhân vật Chef Skinner trong Ratatouille được đặt theo tên của nhà tâm lý học hành vi BF Skinner, người nổi tiếng với các thí nghiệm của mình với chuột.

7. Chú cá Flounder xuất hiện khi Maui hát bằng tiếng Moana

Người bạn cá đáng yêu của Ariel - Flounder, trong The Little Mermaid (1989) đã xuất hiện trong một bộ phim phiêu lưu đại dương khác. Trong hình trên, có thể nhìn thấy Flounder đang bơi cùng đàn cá trong khi Maui hát "You're Welcome" bằng tiếng Moana.

8. Lịch kỳ quặc của Guy trong Free Guy

Lịch của anh chàng Guy không có ngày 4 trong tháng, chi tiết này đã được phát giác khi anh ta xem tivi. Đây là một gợi ý rằng Guy vẫn là một nhân vật chưa được phát triển, dễ gặp trục trặc và sai sót.

9. Lá bài tarot biểu tượng của hoàng tử Naveen

Khi Hoàng tử Naveen đọc những lá bài tarot của mình trong The Princess and the Frog, một cảnh trong tích tắc đã được chiếu với hình ảnh anh ấy nằm trên một tấm đệm hoa huệ, báo trước sự biến đổi của anh ấy.

10. 3 anh hùng trong Cướp biển vùng Caribe được đặt theo tên của các loài chim

Tên của ba nhân vật chính trong loạt phim Cướp biển vùng Caribe được lấy từ tên của các loài chim: (Jack) Sparrow, (Elizabeth) Swann và (William) Tern (Turner).

