10 câu nói của mẹ, tôi từng "rất ghét": 35 tuổi phải làm việc 20 tiếng mỗi ngày để mưu sinh, tôi mới thấm!

“Tôi chỉ thực sự hiểu mẹ khi mình 35 tuổi và phải làm việc gần 20 tiếng mỗi ngày”

Người phụ nữ mở đầu bài viết của mình bằng một câu như vậy.

Hôm đó là sinh nhật tuổi 35 của cô. Không có tiệc tùng lớn, không có món quà đắt tiền. Điều khiến cô cảm thấy ấm áp nhất đơn giản chỉ là… một ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn sau chuỗi ngày bận rộn.

Trong khoảng lặng hiếm hoi ấy, cô bắt đầu nhìn lại hành trình đã đi qua: từ tiểu học, trung học, đại học, rồi bước vào đời, trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, sau đó kết hôn lần nữa và trở thành mẹ.

Nhìn lại, cô chợt nhận ra: mẹ đã nâng đỡ mình nhiều hơn cô từng nghĩ.

Mẹ không phải người phụ nữ giỏi nói lời yêu thương. Trong ký ức của cô, mẹ gần như chưa từng nói câu “mẹ yêu con lắm”. Nhưng từ khi cô còn đủ lớn để nhớ mọi thứ, mẹ đã luôn dậy từ hơn 4 giờ sáng để bắt đầu một ngày làm việc.

Bây giờ, khi chính mình cũng trở thành một người mẹ, cô mới hiểu điều đó khó đến mức nào. Trừ thời gian nghỉ thai sản, cô gần như làm việc 20 tiếng mỗi ngày. Công việc ở công ty, việc nhà, con cái, trách nhiệm… tất cả đan vào nhau như một guồng quay không có nút dừng.

Khi còn trẻ, cô từng thấy mẹ quá nghiêm khắc. Những lời mẹ nói nghe giống những bài giảng khô khan: phải học hành chăm chỉ, phải tiết kiệm, phải tự lo cho bản thân, đừng trông chờ vào ai. Nhưng sau tuổi 35, cô mới nhận ra một điều: Những câu nói tôi từng rất ghét khi còn trẻ, hóa ra lại là những câu đúng nhất khi trưởng thành.

Bởi tình yêu của mẹ không nằm ở những lời dịu dàng. Nó nằm ở việc bà chuẩn bị cho con gái mình khả năng đứng vững trước cuộc đời.

1. “Con sẽ hiểu khi con làm mẹ”: Ngày nhỏ, tôi luôn thấy câu này của mẹ như một lời kết thúc tranh luận. Mỗi lần bị nhắc nhở, tôi lại nghĩ: Lại nữa rồi. Nhưng đến khi tự mình ôm đứa trẻ vừa sinh trong tay, tôi mới nhận ra có một thứ cảm giác rất lạ: vừa yêu thương đến mềm lòng, vừa lo lắng đến mức không dám lơ là một giây.

Đứa trẻ ấy ngủ yên, nhưng đầu tôi vẫn chạy qua hàng chục câu hỏi: nó có lạnh không, có đói không, có đau ở đâu không. Lúc đó tôi mới hiểu: tình yêu của một người mẹ không phải là những câu nói lớn lao. Nó là trạng thái lúc nào cũng sợ mình chưa làm đủ

2. “Đừng dồn hết năng lượng vào con cái”: Mẹ tôi từng nói: “Nếu con cảm thấy hạnh phúc, có trách nhiệm và biết quản lý cảm xúc của mình, con của con sẽ bắt chước con.”

Bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu ý bà. Trẻ con lớn lên bằng cách quan sát người lớn. Một người mẹ lúc nào cũng mệt mỏi, cáu gắt, kiệt sức vì hy sinh quá nhiều, đôi khi lại vô tình dạy con rằng trưởng thành là một hành trình nặng nề. Ngược lại, một người biết chăm sóc cảm xúc của mình lại dạy con một bài học khác: cuộc sống có thể bận rộn, nhưng vẫn có chỗ cho niềm vui.

3. “Hôn nhân sẽ không bền chỉ vì con quá tốt với chồng”: Chỉ đến khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mới hiểu điều mẹ muốn nói. Lòng tốt nếu chỉ đến từ một phía, sớm muộn cũng biến thành sự mệt mỏi. Tình cảm bền lâu không phải là cuộc thi xem ai hy sinh nhiều hơn. Nó giống như hai người chèo cùng một con thuyền. Nếu chỉ có một người ra sức, con thuyền vẫn quay vòng tại chỗ.

4. “Dù con chọn đi học hay ở nhà, con mới là người sống tiếp với lựa chọn của mình": Mỗi lần tôi đứng trước một quyết định lớn, mẹ hiếm khi ép buộc. Bà chỉ nói: “Chọn gì cũng được, nhưng con phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.” Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ người lớn nên chỉ đường rõ ràng hơn cho mình. Nhưng khi trưởng thành, tôi mới hiểu: không ai có thể sống thay cuộc đời của người khác, kể cả cha mẹ.

5. “Nếu không biết tiết kiệm, có kiếm được tiền tỷ thì cả đời vẫn thấy thiếu”: Khi bắt đầu đi làm, tôi từng nghĩ chỉ cần thu nhập cao thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Nhưng cuộc sống nhanh chóng chứng minh điều ngược lại. Có những người kiếm rất nhiều tiền nhưng vẫn luôn trong trạng thái thiếu thốn, chỉ vì không biết quản lý tài chính. Câu nói của mẹ năm xưa hóa ra là một bài học thực tế: tiền bạc không chỉ cần kiếm, mà còn cần được quản lý.

6. “Con sẽ không phá sản vì ăn uống hay quần áo, nhưng sẽ nghèo cả đời nếu không có kế hoạch”: Mẹ tôi và bà nội đều nói điều này. Ý của họ rất đơn giản: sống không cần quá kham khổ, nhưng phải có kế hoạch. Có mục tiêu rõ ràng, kiên trì từng bước, đó mới là cách một người xây dựng cuộc sống bền vững.

7. “Cuộc sống không cần phải chứng minh điều gì với bất cứ ai”: Khi còn trẻ, chúng ta thường sống trong ánh nhìn của người khác: phải thành công hơn, phải được công nhận nhiều hơn. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ hiểu rằng sự công nhận quan trọng nhất không đến từ đám đông. Nó đến từ cảm giác bình yên khi nhìn lại chính mình. Làm hài lòng bản thân đôi khi chính là cách sống đúng đắn nhất.

8. “Buông bỏ đúng cách là một dạng khôn ngoan”: Mẹ tôi không phải người hay nói triết lý. Nhưng thỉnh thoảng bà lại buông một câu nghe rất đơn giản: “Đừng ôm mãi những thứ khiến mình mệt”. Khi còn trẻ, tôi nghĩ buông bỏ là yếu đuối. Sau này mới nhận ra, có những lúc bước tiếp được là nhờ mình đã biết đặt một vài thứ xuống.

9. “Sức khỏe luôn quan trọng hơn của cải”: Khi còn trẻ, làm thêm giờ, thức khuya, lao vào công việc dường như không phải vấn đề lớn. Nhưng sau tuổi 35, tôi mới nhận ra sức khỏe mới là tài sản quý giá nhất. Ba bữa ăn đều đặn và một giấc ngủ đủ đôi khi còn quan trọng hơn rất nhiều so với việc kiếm thêm một ít tiền.

10. “Yêu thương bản thân là bước đầu tiên để yêu thương người khác”: Cuộc sống không có bản nháp, cũng không có cơ hội quay lại. Mỗi ngày trôi qua đều là một phần của hành trình duy nhất mà chúng ta có. Chúng ta luôn mong được ai đó yêu thương, nhưng đôi khi quên rằng sự dịu dàng quan trọng nhất phải bắt đầu từ chính mình. Khi biết tự chăm sóc, tự nâng đỡ bản thân, con người mới đủ vững vàng để bước tiếp. Có những khoảng trống trong đời không cần ai khác lấp đầy, chính ánh sáng của mình cũng đã đủ.

35 tuổi - tôi dần trở thành mẹ mình

Mẹ hiếm khi nói những câu như “mẹ thương con lắm”, càng không có những cái ôm vỗ về như trên phim. Trong ký ức của tôi chỉ là những lời nhắc lặp đi lặp lại: phải học hành cho tử tế, phải biết tiết kiệm, phải tự lo cho bản thân, đừng dựa dẫm vào ai.

Ngày còn trẻ, tôi thấy những câu đó thật khó nghe. Chúng giống những bài giảng cũ kỹ, khô khan và có phần áp đặt. Tôi từng nghĩ mẹ quá nghiêm khắc, quá thực tế, thậm chí đôi lúc còn tự hỏi vì sao mẹ không thể dịu dàng hơn một chút.

Nhưng sau tuổi 35, khi cuộc đời bắt đầu dạy mình những bài học không hề nhẹ tay, tôi mới hiểu: mẹ không dạy tôi cách được yêu thương, mẹ dạy tôi cách đứng vững.

Ở tuổi 35, đôi khi tôi giật mình nhận ra mình đang dần trở thành một phiên bản khác của mẹ.

Không phải ở ngoại hình hay cuộc sống, mà ở cách suy nghĩ. Những câu nói từng khiến tôi khó chịu năm xưa, bây giờ lại vô thức xuất hiện trong những lời tôi nói với con mình.

Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ người lớn quá cũ kỹ. Những lời nhắc về tiền bạc, sức khỏe hay cách sống luôn mang dáng dấp của sự thận trọng quá mức. Ở tuổi đôi mươi, ai cũng tin rằng mình sẽ sống khác đi, mạnh mẽ hơn, tự do hơn, hiểu cuộc đời hơn. Nhưng cuộc sống không dạy con người bằng lời nói, nó dạy bằng trải nghiệm.

Có những ngày làm việc đến kiệt sức, ta mới hiểu vì sao mẹ luôn nhắc phải giữ sức khỏe. Có những lúc đứng trước lựa chọn khó khăn, ta mới hiểu câu nói: “Con chọn gì cũng được, nhưng con phải sống tiếp với lựa chọn đó.” Và khi bắt đầu lo lắng cho một đứa trẻ giống như cách mẹ từng lo cho mình, ta mới nhận ra câu nói quen thuộc: “Rồi con sẽ hiểu khi con làm mẹ”.

Tuổi 35 không phải là lúc con người đột nhiên khôn ngoan, mà là lúc ta bắt đầu hiểu vì sao người lớn ngày xưa lại nói như vậy.

Những điều từng khiến ta phản đối, sau cùng lại trở thành những điều mình đang cố gắng giữ gìn. Và rồi có một ngày, giữa bộn bề của công việc và cuộc sống, ta chợt nhận ra: trưởng thành không phải là trở thành một người hoàn toàn khác cha mẹ. Mà là khi nhìn lại, ta thấy mình đang sống bằng chính những điều họ đã dạy từ rất lâu rồi.