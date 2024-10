10 cách mặc quần màu be đơn giản mà đẹp

Vào mùa hè, quần màu trắng là mẫu quần thịnh hành nhất vì độ nhẹ nhàng, mát mẻ. Tuy nhiên sang đến mùa thu và đông, quần màu be lại phủ sóng nhiều hơn. Quần màu be cũng trẻ trung không kém quần trắng, nhưng dịu dàng và trang nhã hơn. Ngoài ra, quần màu be còn là "bảo chứng" cho vẻ ngoài sang trọng, tinh tế.

Xoay quanh quần màu be có nhiều cách phối đồ để chị em ghi điểm sành điệu trong tích tắc, như 10 ý tưởng sau đây:

Bộ suit mang tông màu be là kiểu trang phục chị em nên tham khảo trong mùa lạnh. Lựa chọn thời trang này không chỉ trẻ trung mà còn ghi điểm sang trọng. Chiếc áo thun hai tông màu đã tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể outfit.

Áo len mỏng màu xanh than có công dụng tôn da sáng. Ngoài ra, mẫu áo này còn có sự tinh tế. Để có được vẻ ngoài tươi sáng và trẻ trung hơn, chị em nên kết hợp áo màu xanh than với quần ống suông màu be. Những món phụ kiện như túi lưới, giày sneaker trắng khá đơn giản nhưng vẫn giúp outfit thêm cuốn hút.

Chị em nên tham khảo set đồ trên khi xây dựng phong cách công sở. Combo gồm áo thun trắng, quần ống loe màu be và áo khoác cổ tròn toát lên sự nhã nhặn, nữ tính. Với tông màu sáng làm chủ đạo, tổng thể trang phục còn có sự trẻ trung.

Dù mang tông màu đen, mẫu áo lệch vai trên đây vẫn nổi bật. Chị em chỉ cần phối item này theo cách đơn giản, đó là kết hợp cùng quần màu be, vậy là ghi điểm sành điệu. Thao tác sơ vin giúp tôn dáng cao ráo, đồng thời tăng sự chỉn chu cho outfit.

Áo sơ mi oversized và quần màu be ống suông đã tạo nên tổng thể trang phục ấn tượng. Outfit trên không chỉ thanh lịch mà còn trẻ trung, phóng khoáng. Những nàng yêu thích phong cách cá tính, năng động nên tham khảo ý tưởng diện đồ trên tới sở làm.

Sự kết hợp giữa áo blouse vải lụa và quần âu màu be sẽ tạo nên bộ đồ công sở chuẩn thanh lịch. Để giữ nguyên nét tinh tế của bộ cánh, chị em không nên tô điểm phụ kiện quá cầu kỳ. Túi xách màu xám và giày trắng sẽ là những mảnh ghép phù hợp của outfit.

Công thức trên rất phù hợp với mùa thu. Nếu như áo cổ ba phân gây ấn tượng ở sự trẻ trung xen lẫn nét yêu kiều thì quần âu ống suông lại phóng khoáng, thanh lịch. Khi sơ vin và đi giày mũi nhọn, chị em sẽ có được outfit tôn dáng tối ưu.

Set đồ trên đáng tham khảo cho những buổi dạo phố cuối tuần. Các item như áo len mỏng, quần túi hộp màu be hay dép xỏ ngón đều có nét trẻ trung, phóng khoáng. Chiếc túi cói ăn nhập hoàn hảo với tổng thể trang phục.

Áo len gile layer với sơ mi trắng là cách phối đồ phổ biến trong mùa lạnh. Khi kết hợp combo áo này với quần màu be, chị em sẽ có được tổng thể trang phục trẻ trung, ngọt ngào nhưng không kém phần thanh lịch. Outfit thêm tinh tế nhờ giày loafer màu đen, túi xách màu nâu.

Chị em có thể tận dụng những chiếc áo sơ mi kẻ sọc từ mùa hè sang thu. Cách chinh phục mẫu áo này rất đơn giản. Chỉ cần kết hợp áo sơ mi kẻ sọc với quần màu be, các nàng sẽ có ngay bộ cánh vừa trẻ trung, vừa thanh lịch.