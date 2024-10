"Yêu tinh" xứ Hàn khiến ai cũng sốc khi biết tuổi thật, đối thủ mà Jang Nara phải dè chừng

Làng giải trí Hàn Quốc được biết đến như cái nôi của loạt mỹ nhân đình đám, sản sinh ra nhiều thế hệ diễn viên - ca sĩ tài sắc vẹn toàn. Từ bao lâu nay, Jang Nara đã luôn độc tôn ngôi vương “thánh hack tuổi” khi sở hữu nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào, hoàn toàn lấn lướt đàn em trong nghề dù đã ngấp nghé U45. Tuy nhiên, netizen mới đây đã phát hiện ra đối thủ có thể “kèn cựa” với Jang Nara.



Vị thế "thánh hack tuổi" của Jang Nara đang lung lay trước một đối thủ nặng ký khác.

Và đó chính là nữ diễn viên Go Bo Gyeol. Sau khi đảm nhận vai nữ phụ trong siêu phẩm Black Out, cư dân mạng đã tích cực truy lùng danh tính và phải ngỡ ngàng trước tuổi thật của cô nàng. Go Bo Gyeol sinh năm 1988, nghĩa là đã 36 tuổi mà nhan sắc hiện tại như thể đang “lão hoá ngược”. Mỹ nhân còn có skill “hack tuổi” khi khoác lên mình bộ đồng phục cấp 3 khiến nhiều người lầm tưởng cô chỉ là tân binh mới vào showbiz.

Go Bo Gyeol thủ vai học sinh trung học khiến mọt phim không khỏi sốc khi biết cô đã 36 tuổi.

Go Bo Gyeol sở hữu khuôn mặt búng ra sữa, ngũ quan hài hoà, thanh tao tạo cảm giác vô cùng dễ chịu và nhẹ nhàng, nữ tính đúng chuẩn gu Hàn. Đặc biệt, đôi mắt to tròn và khuôn miệng chúm chím cũng là một trong những điểm cộng ở visual của mỹ nhân này khiến người hâm mộ khó có thể rời mắt. Bên cạnh đó, nước da trắng hồng, mịn màng càng góp phần tôn lên những đường nét xinh xắn, trong trẻo của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên sinh năm 1988 gây thương nhớ với visual thuần khiết, ngọt ngào. Cô thường xuyên lựa chọn những layout makeup tông hồng trong trẻo để tôn lên ngũ quan hài hoà.

Cô nàng cũng ghi điểm với visual mặt mộc vô cùng ấn tượng, khoe trọn những đường nét xinh đẹp không son phấn của mình.

Ở tuổi U40, Go Bo Gyeol khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú với phong cách ăn mặc đời thường năng động nhưng không kém phần nữ tính, bánh bèo. Không khó để thấy cô nàng ưa chuộng những món đồ basic như váy 2 dây, quần jeans, áo cardigan mỏng… kết hợp với lối mix & match trẻ trung để street style thêm phần nổi bật, bắt mắt.