10 bộ phim Hàn Quốc đình đám sẽ tròn 10 tuổi vào năm nay

Người thừa kế

Cha Eun Sang (Park Shin Hye), một học sinh trung học, bay đến Mỹ để tìm kiếm người chị đã mất liên lạc từ lâu của mình. Ở đó, cô gặp Kim Tan (Lee Min Ho), một chàng trai giàu có cô đơn đang phải sống xa nhà, theo nguyện vọng của anh trai Won (Choi Jin Hyuk). Gặp gỡ Eun Sang đã cho Kim Tan động lực, anh thu hết can đảm và trở về nhà ở Seoul.

Sau một sự việc tình cờ, Eun Sang có cơ hội theo học tại một trường tư thục ưu tú chỉ dành cho con cái của những người giàu có và nổi tiếng, bao gồm cả Kim Tan. Kim Tan vô cùng ngạc nhiên khi cô gái mà anh dành tình cảm mãnh liệt cũng đang sống trong nhà của mình. Eun Sang là con gái giúp việc của gia đình họ Kim. Nhưng khi Kim Tan nói rõ ý định của mình và theo đuổi Eun Sang, với hy vọng chiếm được tình cảm của cô, cô đã từ chối anh. Ngoài ra còn có Choi Young Do (Kim Woo Bin), người bạn thân nhất của Kim Tan, cũng phải lòng Eun Sang. Một câu chuyện tình yêu dịu dàng nhưng cũng không kém trái ngang mở ra giữa hai nhân vật chính.

Những người thừa kế đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng và “rất được lòng” người xem. Bất chấp motif trai giàu/gái nghèo kinh điển, bộ phim vẫn tạo được tiếng vang lớn và mang đến những phút giây giải trí tuyệt vời cho người hâm mộ.

Vì sao đưa anh tới

Do Min Joon (Kim Soo Hyun) là một cư dân “tạm thời” trên trái đất. Tuy đã 400 tuổi nhưng anh có vẻ ngoài điển trai, trẻ mãi không già, tận hưởng sự cô độc của mình và kiên nhẫn chờ đợi hàng thế kỷ để có thể trở về hành tinh của mình. Chun Song Yi (Jun Ji Hyun), một siêu sao rất dễ nổi nóng và tính cách thất thường. Khi cô tham gia lớp học đại học do Min Joon giảng dạy - người cũng tình cờ là hàng xóm của cô, ngọn lửa tình yêu bùng lên. Sau những tình huống oan gia ngõ hẹp, hai người đã dần bị thu hút bởi nhau.

Vì sao đưa anh tới vẫn luôn là bộ phim được yêu thích hàng đầu của những mọt phim Hàn Quốc. Phản ứng hóa học đáng yêu giữa Kim Soo Hyun và Jun Ji Hyun đã mang đến cho người hâm mộ những khoảnh khắc màn ảnh khó quên.

Lời hồi đáp 1994

Quay ngược thời gian trở lại với sự trỗi dậy của nhóm nhạc K-pop thế hệ đầu tiên Seo Taiji and the Boys, cũng như sự ra đời của Giải bóng rổ Hàn Quốc. Chúng ta bắt gặp Sung Na Jung’ (Go Ara), người có gia đình cho thuê một khu nhà trọ cho sáu người bạn. Nhưng tâm điểm chú ý lại là Trash (Jung Woo), một sinh viên y khoa và Chil Bong (Yoo Yeon Seok), một cầu thủ bóng chày ngôi sao. Na Jung phải lòng Trash, người coi cô là bạn, trong khi Chil Bong, người nổi tiếng với các cô gái, lại mang trong mình tình yêu âm ỉ dành cho Na Jung.

Từ cách kể chuyện giàu sức gợi, tuyến nhân vật và sự hóa thân tuyệt vời vào nhân vật, Reply 1994 là một bài thơ ca ngợi những năm tháng kỳ diệu đã qua vẫn tiếp tục tồn tại trong trí nhớ của mỗi người.

Bác sĩ thiên tài

Park Shi On (Joo Won) là một bác sĩ phẫu thuật nhi khoa. Anh cũng là một nhà khoa học mắc chứng tự kỷ, người có trí nhớ và khả năng tưởng tượng không gian tuyệt vời mặc dù sự phát triển cảm xúc của anh chỉ bằng của một đứa trẻ.

Tại bệnh viện, anh ấy bị đồng nghiệp và bệnh nhân chế giễu là không đáng tin cậy, “người máy”, vì anh ấy có xu hướng sử dụng trực giác mạnh mẽ của mình để suy nghĩ hơn là cảm nhận. Park Shi On không phải là người hoàn hảo, và mặc dù phạm sai lầm, anh vẫn luôn học cách phát triển thành một bác sĩ phẫu thuật đáng tin cậy.

Bộ phim hài hước một cách tinh tế, không mang tính thuyết giáo và vai diễn khá nhạy cảm của Joo Won để lại ấn tượng sâu sắc. Cùng với chuyện tình lãng mạn của anh và Moon Chae Won, thủ vai bác sĩ Cha Yoon Seo, chắc chắn sẽ khiến người xem mỉm cười. Bộ phim cũng được đài truyền hình ABC của Mỹ mua bản quyền và chuyển thể lại rất thành công.

Hoàng hậu Ki

Đề tài sử thi và cung đấu hấp dẫn luôn thu hút người xem một cách kỳ lạ. Hoàng hậu Ki có sự tham gia của Ha Ji Won trong vai nhân vật chính đã kết hôn với Hoàng đế Toghun Temur (Ji Chang Wook). Bộ phim là câu chuyện hư cấu về cuộc đời và thời đại của Hoàng hậu Ki nổi tiếng, người đã vươn lên từ cấp bậc cung nữ để trở thành một thế lực đáng gờm trong triều đình. Ngoài ra còn có mối quan hệ của cô với mối tình đầu Wang Yoo (Joo Jin Mo), vua Chunghye của Goryeo, người mà cô không bao giờ quên, nhưng cô luôn biết rằng tương lai của cô sẽ không ở bên anh.

Mặc dù các mối quan hệ trong phim được kể lại bằng điện ảnh, nhưng vẫn dựa trên những nhân vật lịch sử có thật. Hoàng hậu Ki, người đã bất chấp hệ thống vương quyền, thường bị gọi là kẻ thao túng và thèm khát quyền lực trong các trang sử. Sau khi xâm lược Goryeo với quân Nguyên, cô bị coi là kẻ phản bội vì đã xâm lược chính đất nước của mình và vẫn là một nhân vật bí ẩn trong lịch sử.

Bí mật kinh hoàng

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu đầy sóng gió giữa một người đàn ông theo đuổi sự trả thù và một người phụ nữ bị buộc tội oan vì một tội ác mà cô ấy không gây ra. Jo Min Hyuk (Ji Sung), một người đàn ông giàu có và đẹp trai, đã sống một cuộc đời trống rỗng sau cái chết bi thảm của bạn gái. Ngược lại, Kang Yoo Jung (Hwang Jung Eum) phải ngồi tù sau khi tội cho bạn trai của mình. Mặc dù Min Hyuk hiện đã đính hôn với Se Yeok (Lee Da Hee), nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi cái chết của bạn gái mình. Và mặc dù Yoo Jung đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường sau khi mãn hạn tù, cô nhận ra rào cản lớn nhất của mình chính là Min Hyuk. Min Hyuk xem cô là nguyên nhân khiến anh đau khổ và tìm mọi cách khiến mọi thứ trở nên khó khăn với cô. Nhưng bất chấp sự dè dặt của mình, Min Hyuk nhận ra rằng mình yêu Yoo Jung, và cả hai phát hiện ra một số sự thật cay đắng từ mối quan hệ của họ trong quá khứ.

Secret Love là một chuyến tàu lượn siêu tốc tuyệt vời đi kèm với một cốt truyện hấp dẫn. Bộ phim giữ vững đà phát triển, khiến người xem bị cuốn vào từ đầu đến cuối. Phản ứng hóa học được giữa Ji Sung và Hwang Jung Eum rõ hơn bao giờ hết khi cả hai vướng vào những cạm bẫy lừa dối, một mối tình nguy hiểm nhưng cũng rất mãnh liệt.

Gió đông năm ấy

Gió đông năm ấy là câu chuyện tình lãng mạn bị cấm đoán giữa một nữ tài phiệt và một kẻ lừa đảo. Oh Young (Song Hye Kyo) bị mù và tuyệt vọng tìm kiếm anh trai Oh Soo, nhưng cuối cùng lại gặp một kẻ mạo danh. Kẻ lừa đảo nợ nần chồng chất (Jo In Sung), người quyết định lấy cắp danh tính của người bạn thân Oh Soo đã chết của mình và xoay sở để thao túng cuộc sống của gia đình Oh. Nhưng điều mà Oh Soo không lường trước được là anh bị lôi cuốn bởi Oh Young trầm tính và buồn bã, người luôn mệt mỏi với tất cả những người xung quanh cô. Oh Soo quyết định trở thành đôi mắt của Oh Young và bảo vệ cô khỏi vị hôn phu đầy mưu mô và đại gia đình họ Oh.

Gió đông năm ấy không phải là câu chuyện tình lãng mạn điển hình: chậm rãi, nuối tiếc và thậm chí có phần u sầu. Cả hai nhân vật đều không hoàn hảo - họ có khuyết điểm và đang tìm cách giải quyết các vấn đề của mình. Song Hye Kyo trong vai Oh Young đa nghi và cô độc, Jo In Sung gây ấn tượng với vai kẻ lừa đảo, nhận ra quả báo cuối cùng của mình chính là phải nói ra sự thật bất kể hậu quả có là gì.

Mặt trời của chàng Joo

Tae Gong Shil (Gong Hyo Jin) hầu như không ngủ được vào ban đêm vì bị các linh hồn quấy nhiễu. Gong Shil liên tục bị viếng thăm bởi những linh hồn của người chết - những người muốn cô làm mọi việc cho họ. Người duy nhất có thể giúp được cô lại là ông chủ giàu có của một cửa hàng bách hóa lớn, Joo Joong Won (So Ji Sub). Gong Shil phát hiện ra rằng mỗi khi ở gần anh, cô đều không nhìn thấy người chết. Cả hai có một khởi đầu khó khăn, đặc biệt là khi Joong Won mệt mỏi với việc Gong Shil đeo bám mình, nhưng bất chấp hoàn cảnh phi lý, cuối cùng họ lại rơi vào lưới tình với nhau.

Khi có sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu như Gong Hyo Jin và So Ji Sub, người xem hoàn toàn có thể mong đợi vào một phản ứng hóa học bùng nổ. Ban đầu là sự dè dặt, nhưng khi đã chìm đắm vào tình yêu, Joo Joong Won (So Ji Sub) là người đàn ông chỉ hướng ánh mắt của mình đến người phụ nữ duy nhất anh ấy yêu. Gong Hyo Jin thể hiện khả năng diễn xuất bậc thầy. Những tuyến câu chuyện còn lại trong phim cũng được xây dựng rất sâu sắc.

Đôi tai ngoại cảm

Park Soo Ha (Lee Jong Suk), một học sinh trung học 19 tuổi, có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi người, đó là khả năng mà anh vô tình có được sau khi chứng kiến ​​vụ giết người kinh hoàng của bố mình.

Mặc dù vụ giết người đã được xem như một tai nạn, nhưng bất ngờ, một nữ sinh tên Jang Hye Sung (Kim So Hyun) lại làm chứng chống lại nghi phạm, kẻ gây án đã bị tống vào tù. Sự việc này để lại ấn tượng sâu sắc đối với Soo Ha, anh thề sẽ bảo vệ Hye Sung suốt đời. Nhiều năm sau, khi họ gặp nhau, Hye Sung (Lee Bo Young) lớn tuổi hơn giờ đã là một luật sư công xa cách và cộc cằn, chán nản với những vụ án của cô và vỡ mộng với cuộc sống. Soo Ha đứng về phía Hye Sung một cách nghiêm túc, bản năng bảo vệ của anh trỗi dậy khi kẻ giết người năm xưa mà cô làm chứng đã mãn hạn tù và đang âm mưu trả thù.

Lee Bo Young tỏa sáng với tính cách “ngoài mặt” của Hye Sung trong khi Lee Jong Suk mang đến màn trình diễn trưởng thành trong vai Soo Ha đáng yêu và điềm tĩnh. Phản ứng hóa học dễ thương giữa hai người này đã xoa dịu sự căng thẳng của bộ phim. Đôi tai ngoại cảm không chỉ có lượng người xem tăng đột biến liên tục mà còn được kéo dài thêm hai tập vào thời điểm đó.

Cửu Gia Thư

Đây là một trong những phim huyền huyễn dã sử đã ghi điểm nhờ dàn diễn viên tuyệt vời. Kang Chi (Lee Seung Gi) là con lai giữa người và hồ ly. Anh chàng là người chuyên gây ra những trò nghịch ngợm và hoàn toàn không biết gì về thân thế của mình. Sau khi gia đình nuôi dưỡng mình bị tấn công, Kang Chi đã tự mình bảo vệ họ. Anh muốn tìm ra sự thật về nguồn gốc của mình và điều gì sẽ khiến anh ấy trở thành con người hoàn toàn. Anh gặp Dam Yeo Wool (Suzy), một nữ kiếm sĩ cải trang nam, họ bắt đầu cuộc hành trình với nhau, và một câu chuyện tình yêu đáng yêu nảy nở giữa hai người. Kang Chi cũng có một người bạn, sau này trở thành kẻ thù, Park Tae Seok (Yoo Yeon Seok) lạnh lùng và hiểm ác, người có kỹ năng kiếm thuật và võ thuật vô song.

Cửu Gia Thư là một cú đột phá khi nói đến thể loại phiêu lưu giả tưởng. Sự linh hoạt và năng lực diễn xuất của Lee Seung Gi được đánh giá cao, và là một diễn viên có phong cách diễn xuất tự nhiên khiến mọi nhân vật trở nên dễ gần, anh ấy một lần nữa thể hiện khả năng của mình trong các cảnh hành động khó nhằn.