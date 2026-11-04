1 tuần thuê 1 căn nhà rồi chuyển đi, cô gái 22 tuổi liên tục hỏi thuê tới 30 căn khiến giới môi giới hoang mang

Ở tuổi 22, Dương Tâm Di (Trung Quốc) đã dẫn dắt đội ngũ hơn 50 người chuyên đào tạo robot hình người thực hiện các công việc thường ngày.

Cô gái 22 tuổi dẫn dắt đội ngũ hơn 50 người dạy robot làm việc nhà

Theo đó, Dương Tâm Di (22 tuổi), quê Chiết Giang (Trung Quốc), gia nhập Công ty TNHH Công nghệ Số Cự Biến (Vũ Hán) vào tháng 10/2025. Cô là thành viên đội ngũ vận hành Trung tâm Đổi mới Robot hình người Hồ Bắc.

Thời gian đầu, Tâm Di làm công việc thu thập dữ liệu. Mỗi ngày, cô đeo kính thực tế ảo PICO, cầm hai tay điều khiển và hướng dẫn robot lặp đi lặp lại những động tác được chỉ định. Quá trình này giúp chuyển các thao tác của con người thành dữ liệu để robot học hỏi và bắt chước.

Ban đầu, robot chỉ được huấn luyện thực hiện những thao tác đơn giản trên bàn làm việc. Tuy nhiên, khi các dự án mở rộng, phạm vi đào tạo cũng dần chuyển sang những môi trường phức tạp hơn như siêu thị, gia đình, hiệu thuốc, nhà bếp và nhà hàng.

Ảnh: HK01

Robot phải học hàng loạt kỹ năng tưởng chừng rất bình thường với con người như sắp xếp hàng hóa, bổ sung sản phẩm lên kệ, đóng gói, rót nước, pha cà phê, thu dọn đồ đạc và dọn dẹp phòng.

Chỉ khi trực tiếp tham gia công việc, Tâm Di mới nhận ra những động tác con người thực hiện một cách vô thức lại có thể trở thành thử thách lớn đối với robot. Chẳng hạn, việc phối hợp linh hoạt hai tay để hoàn thành một chuỗi thao tác không hề đơn giản.

Để robot có thể làm được, người huấn luyện phải chia nhỏ từng chuyển động liên tiếp thành những thao tác riêng biệt, sau đó thu thập dữ liệu cho từng bước.

Không dừng lại ở việc hướng dẫn robot thực hiện động tác, Tâm Di còn phải kiểm tra xem chúng có làm đúng yêu cầu hay không. Sau khi chuyển sang vị trí kiểm duyệt, cô chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng dữ liệu huấn luyện và kết quả thực hiện của robot.

Từ một nhân viên thu thập dữ liệu, cô lần lượt trở thành trưởng nhóm, người phụ trách dự án. Hiện tại, Tâm Di dẫn dắt đội ngũ hơn 50 người, chuyên đảm nhiệm công việc đào tạo robot. Nhờ cải tiến quy trình, hiệu suất thu thập dữ liệu của nhóm đã tăng từ 1,5 giờ lên khoảng 4,5 giờ.

Thuê cùng lúc 30 căn nhà, cô gái trẻ bị môi giới nghi là kẻ lừa đảo

Theo Tâm Di, việc huấn luyện robot không chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng trực tiếp robot mà còn có thể thông qua các thiết bị thu thập dữ liệu không cần thân robot. Người huấn luyện đeo kính thực tế ảo và sử dụng bộ kẹp cầm tay để mô phỏng động tác nắm, cầm đồ vật. Một phương pháp khác là sử dụng thiết bị chỉ có cánh tay robot để tập trung đào tạo các thao tác của bàn tay.

Mỗi phương pháp có ưu điểm riêng, nhưng muốn robot thích nghi với môi trường thực tế phức tạp, nhóm phải đưa thiết bị đến nhiều địa điểm khác nhau để thu thập dữ liệu.

Ảnh: HK01

Tháng 6/2026, đội ngũ của Tâm Di nhận được đơn đặt hàng thu thập dữ liệu phục vụ việc huấn luyện robot làm việc nhà. Để robot có thể thích nghi với nhiều kiểu bố trí nội thất và không gian sinh hoạt khác nhau, nhóm lên kế hoạch thuê ngắn hạn 30 căn hộ có dấu vết sinh hoạt thực tế.

Điều kiện thuê nhà đặc biệt khiến các môi giới bất động sản không khỏi hoài nghi. Khách hàng muốn thuê tới 30 căn hộ nhưng mỗi căn chỉ sử dụng trong một tuần, lại với lý do dành cho robot.

Một số môi giới yêu cầu Tâm Di xuất trình giấy tờ chứng minh công việc, thậm chí nghi ngờ cô còn quá trẻ để phụ trách một dự án quy mô lớn và đặt câu hỏi liệu cô có phải kẻ lừa đảo hay không.

Khi việc tìm kiếm nhà liên tục gặp khó khăn, một nữ môi giới ngoài 40 tuổi đã chủ động giúp đỡ. Người này không chỉ liên hệ với chủ sở hữu hơn 10 căn hộ mà còn trực tiếp đến xem đội ngũ của Tâm Di thu thập dữ liệu.

Nữ môi giới cảm thấy công việc này rất thú vị và sẵn lòng hỗ trợ. Tâm Di cho biết cô vẫn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ ấy.

Từ làm vỡ 7-8 chiếc cốc mỗi ngày đến cầm nguyên miếng đậu phụ

Trong những dự án mà Tâm Di tham gia, huấn luyện robot thực hiện các thao tác trong phòng thí nghiệm hóa học là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất.

Các dụng cụ như ống nghiệm, cốc thí nghiệm chủ yếu được làm bằng thủy tinh, có bề mặt trơn và rất dễ vỡ. Chỉ cần lực nắm, góc cầm hoặc chuyển động không phù hợp, robot có thể làm rơi đồ vật.

Ở giai đoạn đầu, robot có thể làm vỡ ít nhất 7-8 chiếc cốc thí nghiệm mỗi ngày. Nhóm phải liên tục thu thập dữ liệu, điều chỉnh và thử nghiệm nhiều lần mới dần tìm ra cách kiểm soát những thao tác này.

Ảnh: HK01

Đến tháng 7 năm nay, nhóm tiếp tục hợp tác với Công ty Công nghệ Huawei để lắp thêm cảm biến xúc giác trên các ngón tay robot. Nhờ đó, robot đã có thể thực hiện thao tác cầm nguyên một miếng đậu phụ mà không làm vỡ.

Với Tâm Di, những tiến bộ tưởng chừng rất nhỏ ấy lại mang đến cảm giác đặc biệt. Cô ví việc chứng kiến robot dần thành thạo các kỹ năng giống như nhìn đứa trẻ do chính mình chăm sóc từng ngày trưởng thành.

Về thời điểm robot có thể thực sự bước vào từng gia đình, Tâm Di cho rằng công nghệ hiện nay đã cho phép robot hoàn thành một số nhiệm vụ trong những môi trường nhất định. Tuy nhiên, để thích nghi với sự đa dạng và phức tạp trong không gian sống của mỗi hộ gia đình, robot vẫn cần thêm nhiều thời gian.

Cô tin rằng khi dữ liệu huấn luyện ngày càng phong phú và công nghệ liên tục được cải tiến, phạm vi công việc mà robot có thể đảm nhiệm sẽ ngày càng mở rộng.

Nguồn: HK01