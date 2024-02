1 phút kể hết nhan sắc 16 năm không đổi của Song Ha Yoon, netizen xem xong mà tò mò bí quyết chống già

Từ thời điểm đóng "Baby And Me" vào năm 2008, Song Ha Yoon đã ghi điểm với vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu. Sở hữu đôi mắt to tròn, mũi cao lẫn đôi môi cong đầy đặn, cô chỉ cần tán phấn má hồng baby, chọn màu son MLBB là đủ xinh mà không phải makeup quá nhiều