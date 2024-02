Diễn viên "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi": Để tóc xấu thì được thương, chuyển sang tóc đẹp thì bị ghét cay đắng

Có thể nói, "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" (Marry My Husband) đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất thời điểm hiện tại với rating hai chữ số và vị trí no.1 tại 57 quốc gia (trên nền tảng Amazon Prime). Bên cạnh những diễn viên chính, Song Ha Yoon cũng là gương mặt thu hút sự chú ý với lần trở lại màn ảnh đầy ấn tượng này với vai diễn Jung Soo Min - nữ phụ phản diện đầy mưu mô.

Ngay khi phim lên sóng, tạo hình nhân vật của Song Ha Yoon đã được đặt lên bàn cân so sánh với hình tượng của cô trong bộ phim truyền hình ăn khách "Thanh Xuân Vật Vã" (Fight For My Way). Thậm chí, nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến màn thăng hạng visual của nữ diễn viên sau 7 năm. Kiểu tóc chính là một trong những yếu tố then chốt đã giúp Song Ha Yoon "lão hoá ngược" giữa 2 bộ phim.

Mới đây, các netizen đã hài hước chỉ ra điểm trái ngược của hai vai diễn nổi tiếng nhất của Song Ha Yoon: Để tóc xấu (trong "Thanh Xuân Vật Vã") thì được khán giả thương, đến khi chuyển qua tóc đẹp (trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi") thì lại bị ghét cay ghét đắng!

Trong "Thanh Xuân Vật Vã" (2017), Song Ha Yoon thủ vai Baek Seol Hee - nhân vật nữ phụ chính diện gặp những biến cố trong chuyện tình cảm. Kiểu tóc xoăn xù mì dường như đã cộng cho nữ diễn viên thêm chục tuổi. Bên cạnh đó, gương mặt cô thường mang sắc thái mệt mỏi và ủ rũ, kém phần tươi tắn

Ở trong mối tình như "mẹ nuôi con", Baek Seol Hee thường không chú trọng nhiều tới vẻ bề ngoài. Mái tóc của cô đôi khi còn được tạo kiểu buộc thấp sau gáy, càng khiến cho visual của của cô trở nên đứng tuổi hơn. Dẫu vậy, vai diễn này của Song Ha Yoon đã nhận được sự thương cảm của rất nhiều khán giả.

Ngược lại, trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" nhân vật Jung Soo Min của Song Ha Yoon lại khiến khán giả ước gì có thể trừng phạt cô thay nữ chính, bất chấp ngoại hình xinh xắn, đáng yêu và tươi trẻ.

Trong bộ phim "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi", Song Ha Yoon dường như đã hoàn toàn lột xác, lão hoá ngược sau 7 năm. Đảm nhiệm vai phản diện nhưng mang vỏ bọc ngây thơ, Song Ha Yoon đã để kiểu tóc buông xoã đơn giản, đôi khi cô tạo điểm nhấn với phụ kiện như nơ, cặp tóc, xược,... Chính kiểu tóc này đã giúp nhân vật của nữ diễn viên toát lên vẻ tươi trẻ Ở tuổi 37, Song Ha Yoon vẫn vào vai U30 rất "ngọt". Cô khiến nhiều người bất ngờ với visual xinh đẹp, trẻ trung và thu hút trong mọi khung hình. Có thể nói sau 7 năm, nữ diễn viên đã có một màn thăng hạng nhan sắc vượt bậc.



Comment của netizen:

- Trời ơi người con gái tôi từng thương lột xác thực sự. Ngày xưa tóc xấu mà nhân cách của nhân vật đúng tuyệt vời luôn.

- Sang phim này cực xinh dù rất đáng ghét. Đúng kiểu trà xanh luôn!

- Mái tóc xoăn kia phong ấn nhan sắc cổ quá, sang phim này xinh đẹp mà "ngây thơ vô số tội" nên bị ghét là phải rồi!

- Thế mới biết kiểu tóc ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ nhan sắc.