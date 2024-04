1 nữ ca sĩ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 25, hóa ra là để... lấy đại gia

Ngày 26/4, tờ Wikitree đưa tin Kim So Hee - thành viên nhóm nhạc Alice (trước đây là ELRIS) - thông báo sẽ kết hôn với doanh nhân hơn cô 15 tuổi trong năm nay. Trước khi đi đến hôn nhân, họ đã có 1 năm hẹn hò. Cả 2 dự định đăng ký kết hôn vào tháng tới. Theo Kim So Hee, cô và hôn phu sẽ tổ chức 1 hôn lễ nhỏ, chỉ có người nhà và bạn bè thân thiết tham dự.

Kim So Hee thông báo kết hôn với doanh nhân hơn cô 15 tuổi

Cùng với thông báo kết hôn, Kim So Hee cũng cho biết cô sẽ rút khỏi ngành giải trí sau khi cưới chồng. "Tôi đã gặp được 1 người luôn che chở và cho tôi sức mạnh to lớn. Giờ đây, tôi muốn cùng anh ấy xây dựng tổ ấm. Tôi muốn sống cuộc sống thứ 2 của tôi với tư cách là Kim So Hee chứ không phải So Hee của nhóm nhạc Alice nữa. Cảm ơn người hâm mộ, đồng nghiệp đã dành cho tôi nhiều tình cảm khi tôi hoạt động trong giới giải trí. Tôi thực sự hạnh phúc và sẽ không bao giờ quên sự yêu mến của mọi người đến hết cuộc đời", Kim So Hee chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo Wikitree, hợp đồng độc quyền của nữ ca sĩ với công ty giải trí IOK Company kết thúc vào tháng tới. Kim So Hee đã quyết định không gia hạn hợp đồng. Đại diện IOK Company cũng xác nhận thông tin So Hee giải nghệ ở tuổi 25: "Cô ấy sẽ giải nghệ sau khi kết hơn nên hợp đồng độc quyền giữa chúng tôi sẽ chấm dứt vào tháng sau".

Nữ idol quyết định rời bỏ giới giải trí sau khi lấy chồng giàu

Kim So Hee sinh năm 1999, từng tham gia chương trình K-pop Star 6: The Last Chance. Cô ra mắt với tư cách thành viên của ELRIS vào năm 2017. Đến tháng 4/2022, nhóm được đổi tên thành Alice. Ngoài ca hát, Kim So Hee còn lấn sân sang diễn xuất. Cô từng tham gia bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng Duty After School.

Kim So Hee nổi tiếng với gương mặt đẹp, thân hình chữ S gợi cảm

Nguồn: Wikitree