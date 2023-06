1 nữ ca sĩ đang trình diễn thì bị fan cuồng tát thẳng vào mặt, trầy cả mắt!

Mới đây, trong đêm diễn tại Los Angeles của nữ ca sĩ Ava Max, cô đã gặp phải một sự cố khiến người hâm mộ không khỏi bức xúc. Cụ thể, trong lúc đang say sưa trình diễn, nhảy theo nhạc thì có một fan cuồng không biết từ đâu vượt qua khỏi hàng rào bảo vệ, chạy lên thẳng sân khấu và tát thẳng vào mặt Ava Max với một lực không hề nhẹ.

Khoảnh khắc Ava Max bị 1 fan cuồng tát thẳng vào mặt trong lúc trình diễn.

Cú tát từ người đàn ông này đã khiến Ava Max chao đảo. Tuy nhiên cô vẫn gắng gượng để kết thúc màn trình diễn, sau đó chạy vội xuống phía dưới hậu trường trong sự hoảng loạn. May mắn hành động của hắn ta đã bị đội ngũ vũ công ra sức ngăn lại, nếu không khán giả khó biết được hắn sẽ làm gì với Ava Max.



Trên tài khoản Twitter của mình, Ava Max cũng bức xúc lên tiếng: "Hắn ta tát tôi mạnh đến mức làm trầy luôn cả phía trong mắt. Hắn ta sẽ không bao giờ được đến show của tôi một lần nữa. Cảm ơn các fan tại Los Angeles đã thật tuyệt vời tối nay".

Ava Max là giọng ca nổi tiếng với loạt hit như Kings & Queen, Not Your Barbie Girl, Sweet But Psycho… lấy "sample" từ các bản hit kinh điển. Cô theo đuổi phong cách nữ quyền gợi cảm với chất nhạc giàu năng lượng, mang tính tuyên ngôn về phái đẹp.

Sự việc này xảy ra chỉ ít ngày sau khi nữ ca sĩ Bebe Rexha bị một fan nữ ném thẳng điện thoại vào mặt tại concert ở New York. Điều này làm dấy lên quan ngại về an toàn của các nữ ca sĩ khi trình diễn ở đám đông. Rất nhiều khán giả đã kêu gọi an ninh siết chặt hơn tại các buổi biểu diễn để đảm bảo cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả có trải nghiệm trọn vẹn.