1 nữ ca sĩ bất ngờ đệ đơn ly hôn giám đốc sau 3 năm chung sống, còn đổ lỗi cho chồng

Sáng 29/2, Tenasia đưa tin nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Ben đã đệ đơn ly dị giám đốc Lee Wook sau 3 năm kết hôn. Theo nguồn tin, nữ nghệ sĩ quyết định chia tay ông xã từ cuối tháng 12 năm ngoái. Đáng chú ý, Ben là người giành được quyền nuôi con. Trên trang cá nhân, giọng ca Thank You For Goodbye còn xóa luôn bài đăng thông báo kết hôn với chồng giám đốc.

1 nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ sinh năm 1991 tiết lộ thêm: “Ben cho biết nguyên nhân ly hôn là do lỗi của chồng”. Trong khi đó, đại diện cũng vừa lên tiếng xác nhận chuyện Ben ly dị ông xã Lee Wook: “Đúng là họ đã ‘đường ai nấy đi’. Và Ben đã giành được quyền nuôi con”.

Ben đã đệ đơn ly hôn chồng giám đốc, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm

Ben tuyên bố hẹn hò với giám đốc Lee Wook hồi tháng 9/2019. Đến tháng 8/2020, họ thông báo kết hôn trong sự chúc mừng của người hâm mộ. Hôn lễ của Ben - Lee Wook được dời sang tháng 6/2021 vì lý do dịch bệnh COVID-19. Cặp đôi vỡ òa chào đón con gái đầu lòng hồi tháng 2/2023 trong niềm vui của 2 bên gia đình.

Ben tên thật là Lee Eun Young, chính thức ra mắt làng giải trí xứ kim chi với tư cách thành viên ban nhạc Bebe Mignon vào năm 2010. Tới năm 2011, cô rời nhóm để tập trung phát triển sự nghiệp solo. Nhưng phải 7 năm sau, sự nghiệp của nữ ca sĩ mới bùng nổ với bản hit 180 Degree. Kể từ đó tới nay, Ben tiếp tục gặt hái nhiều thành công với những bài hát “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc như Thank You For Goodbye, Can You Hear Me... Nhờ danh tiếng cùng chất giọng thu hút, nữ ca sĩ được mời thể hiện nhiều bản OST ở các bộ phim nổi tiếng gồm Hotel Del Luna, Mr. Sunshine...

Ben tuyên bố kết hôn với Lee Wook hồi năm 2020. Nhưng khoảng 1 năm sau đó, họ mới tổ chức đám cưới

Nữ ca sĩ có nhiều bản hit đứng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại xứ củ sâm

Nguồn: Koreaboo