1 nhân vật nổi tiếng đang livestream thì người yêu nhờ lấy khăn tắm, sợ lộ bí mật nên ra tín hiệu ngay: 12s ngượng ngùng thấy rõ

Đó chính là Gil Lê và Xoài Non! Mới đây, Gil Lê có buổi livestream trên trang TikTok cá nhân. Theo đó, trong lúc giọng ca “Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình” đang rôm rả trò chuyện cùng người hâm mộ thì bất ngờ có tiếng của một cô gái lọt vào, đó chính là Xoài Non. Cô gọi: “Ba ơi, ba ơi”.

Gil Lê cười ngượng ngùng rồi nhanh chóng nhắc khéo đối phương: “Ơi, đang livestream em ơi”. Nhiều netizen cho rằng ca sĩ 9X sợ bị lộ bí mật đang ở cạnh nhau hoặc sợ đối phương nói hớ khi đang phát sóng trực tiếp nên liền có động thái ngăn cản.

Đoạn hội thoại lấy khăn tắm của Xoài Non và Gil Lê đang gây chú ý. Nguồn: Trúc Gia Trang

Song, có vẻ như vì đang ở khoảng cách khá xa lại ở trong phòng tắm nên hot girl 2K2 không nghe thấy tín hiệu của nửa kia. Cô hồn nhiên nói tiếp: “Ba lấy giùm em cái khăn tắm đi, em lạnh lắm”. Gil Lê tiếp tục nhắc khéo: “Đang livestream”. Lúc này, Xoài Non đã nghe thấy và phản hồi: “Đang livestream hả”. Thấy nửa kia đáp đúng rồi cô nàng mới im lặng.

Gil Lê chỉ cười và tiếp tục trò chuyện cùng người hâm mộ.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng quay lại khoảnh khắc đáng yêu nêu trên, đăng tải lại trên TikTok. Nhiều người cho hay chỉ cần qua một khoảnh khắc đời thường nho nhỏ cho thấy độ tình cảm, ngọt ngào và gần gũi của Gil Lê - Xoài Non.

Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm, netizen chỉ mong đợi ngày về chung nhà.

Đặc biệt, trong clip này, nhiều người hâm mộ cũng để ý đến cách xưng hô của Xoài Non và nửa kia. Lần này, cô bạn gọi người yêu là ba, xưng em đầy ngọt ngào, tình cảm. Trước đó, khi xuất hiện tại các sự kiện hay trên sóng phát trực tiếp, cặp đôi thường xưng vợ - chồng hoặc anh - em,... Nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho hot girl 2K2 vì nói năng nhẹ nhàng, lễ phép.

“Ngọt ngào quá”, “Như vợ chồng nha. Mà Xoài đáng yêu quá, nghe vừa ngọt ngào vừa thân mật”, “Lộ rồi nha Gil - Xoài ơi”, “Ổng cưng bà ha, biết lộ nhưng vẫn nhắc nhẹ nhàng”,... là những bình luận của netizen.

Cặp đôi không ít lần khoe khoảnh khắc ngọt ngào trên sóng livestream, video cùng bạn bè.

Dịp Tết 2025 vừa qua, Gil Lê về ra mắt gia đình Xoài Non ở Thái Bình.

Cặp đôi trong bộ ảnh Tết vừa qua.

Vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Xoài Non cũng đưa Gil Lê về quê ở Thái Bình thăm họ hàng, người thân trong nhà. Gil Lê cũng đi lễ chùa với gia đình Xoài Non. Hồi cuối năm 2024, khi cùng tham gia buổi họp báo giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió, Gil Lê đã giới thiệu Xoài Non là người yêu.

Hot girl 23 tuổi cũng thân thiết với đồng nghiệp của Gil Lê trong chương trình này.

Kể từ đó đến nay, cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Trên sóng livestream, hai người có nhiều hành động, cử chỉ thân mật như nắm tay, hôn má… Song, ngoài những lời khen ngợi, chúc phúc, đã không ít lần cặp đôi này vướng phải những ý kiến trái chiều từ netizen. Điển hình như netizen từng chê Xoài Non không tinh tế khi liên tục sử dụng điện thoại khi ở trước mặt bố mẹ Gil Lê, hay Xoài Non bị chê thiếu tinh tế khi "show up" chuyện tình cảm ngay trên sóng trực tiếp,...

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, cặp đôi thoải mái đăng tải hình ảnh, khoảnh khắc ngọt ngào.

Chưa dừng lại ở đó, cả hai cũng đã ra mắt gia đình 2 bên và được nhiều người ủng hộ. Được biết, gia đình Gil Lê cũng rất yêu thương, có nhiều thiện cảm với Xoài Non. Ngoài ra về phía Gil Lê, nhiều người cũng cho rằng Xoài Non chính là ngoại lệ bởi đây là lần đầu tiên Gil Lê thoải mái công khai về mối quan hệ của mình như vậy. Và ngược lại, bố mẹ cũng như anh trai của Xoài Non có mối quan hệ thân thiết với Gil Lê.