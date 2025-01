20 giây gói trọn cảnh chưa từng thấy của Gil Lê và Xoài Non: "Ra Giêng cưới nha"

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Gil Lê (tên thật: Lê Thanh Trúc, SN 1991) và Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, SN 2002) luôn đồng hành cùng nhau trong các sự kiện. Và mới đây, cặp đôi lại có màn xuất hiện gây bão tại Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2024 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (TP.HCM) vào tối ngày 12/1.

Gil Lê có nhiều hành động tinh tế với Xoài Non trên thảm đỏ WeChoice Awards 2024. (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Cũng như nhiều lần trước đó, Xoài Non sánh đối cùng với Gil Lê và dàn chị đẹp. Cả hai mặc cùng trang phục áo dài màu đỏ tone sur tone, khiến fan đồng loạt ship như đang chụp ảnh cưới.

Đáng chú ý trong suốt sự kiện, cả Xoài Non và Gil Lê liên tục có nhiều cảnh tình tứ với nhau, thường xuyên chờ đợi và nắm tay đối phương. Khi đi trên thảm đỏ, Gil Lê cũng chủ động ngồi thụp xuống để chỉnh lại tà áo dài cho người yêu. Quá soft! Chưa khi nào Gil Lê bỏ qua hình tượng đến mức như vậy, ngoại trừ với Xoài Non.

Xoài Non và Gil Lê nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ WeChoice Awards. (Ảnh: Media WeChoice Team)

Xoài Non và Gil Lê cùng diện trang phục màu đỏ, khiến fan trêu rằng như đang được đi ăn cưới của cặp đôi. (Ảnh: Media WeChoice Team)

Sau khi về nhà, Xoài Non cũng rất hào hứng xả hàng loạt ảnh chụp cùng Gil Lê lên story. Nhiều fan còn đùa rằng đang xem "đám cưới online" của cặp đôi này. Trong hậu trường của WeChoice Awards, khi được fan hỏi bao giờ cưới, Xoài Non cũng "mạnh dạn" đùa rằng: "Ra Giêng cưới nha".

Vậy là chỉ còn thiếu một đám cưới chiều lòng tất cả mọi người nữa thôi đó.

Bên dưới bài viết, nhiều fan cũng đã ship cho cặp đôi và dành nhiều lời khen: "Chiếm trọn spotlight luôn rồi, iu quá!", "Thích cái cách họ nắm tay công khai", "2 người đẹp không thở nổi"...

Xoài Non và Gil Lê đăng story nhí nhố khi tham dự Gala WeChoice Awards 2024.

Một ánh mắt nói lên tất cả!

Cặp đôi chụp ảnh trước khi đi thảm đỏ tại WeChoice Awards 2024.

Gil Lê chủ động cúi xuống để chỉnh sửa áo dài và giày của người yêu.

Sau khi nụ hôn trên sân pickleball được phát hiện, tình cảm của Xoài Non và Gil Lê ngày càng tiến triển nhanh. Cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình từ lên mạng xã hội, cùng đi du lịch, ra mắt 2 bên gia đình và bạn bè...

Được biết, gia đình Gil Lê cũng rất yêu thương, có nhiều thiện cảm với Xoài Non. Ngoài ra về phía Gil Lê, nhiều người cũng cho rằng Xoài Non chính là ngoại lệ bởi đây là lần đầu tiên Gil Lê thoải mái công khai về mối quan hệ của mình như vậy. Và ngược lại, bố mẹ cũng như anh trai của Xoài Non có mối quan hệ thân thiết với Gil Lê.

Nhận được nhiều sự yêu mến, song cặp đôi cũng bị soi khá nhiều. Điển hình như netizen từng chê Xoài Non không tinh tế khi liên tục sử dụng điện thoại khi ở trước mặt bố mẹ Gil Lê, hay không hoà đồng với đồng nghiệp của người yêu. Nhưng sau tất cả, cả hai vẫn luôn đồng hành và những cái nắm tay công khai ở WeChoice Awards 2024 cũng đủ thấy cả hai vẫn đang có mối quan hệ tình cảm tốt thế nào!