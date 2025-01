Camera giấu kín "tóm trọn" khoảnh khắc Chi Pu, Gil Lê và Xoài Non chung khung hình: Cái nắm tay thành tâm điểm!

Vừa qua, thảm đỏ Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024 đã quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, nghệ sĩ, người đẹp,... Ai nấy cũng đều xúng xính diện áo dài, khoe diện mạo cực cuốn hút trên thảm đỏ.

Trong đó, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho cặp đôi Xoài Non - Gil Lê khi cùng nhau xuất hiện, diện đồ tông xoẹt tông. Qua camera thường, cả hai khiến netizen phải xuýt xoa vì visual ai cũng “đỉnh nóc”. Dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Xoài Non vẫn luôn đẹp phát sáng, chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ, cân đẹp ống kính “cam” thường.

Xoài Non và Gil Lê tình tứ tại thảm đỏ

Không những thế, những khoảnh khắc dù nhỏ nhưng lại rất tình tứ, đáng yêu của cặp đôi Xoài Non - Gil Lê cũng khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”. Gil Lê đi đâu cũng sát kè kè bên Xoài Non, cầm hộ đồ và chăm sóc cho cô nàng cực tinh tế.

Tuy nhiên, một khoảnh khắc trên thảm đỏ vô tình khiến netizen chú ý là khi Xoài Non - Gil Lê cùng chạm mặt Chi Pu. Theo đó, khi đang đứng đợi tại khu vực chụp hình, Chi Pu xuất hiện ngay gần cặp đôi Xoài Non - Gil Lê. Song, người đẹp sinh năm 1993 đi lướt qua, không nhìn thấy Xoài Non - Gil Lê. Ngược lại, cặp đôi cũng đang tập trung trò chuyện với những người chị em thân thiết của mình trên thảm đỏ.

Khoảnh khắc Chi Pu lướt qua Gil Lê - Xoài Non đang viral trên MXH

Chi Pu nhận nhiều lời khen bởi visual đẹp phát sáng (Ảnh: Team media WeChoice)

Song, khoảnh khắc “người vội vàng bước qua” này đang viral trên MXH, nhận được nhiều thảo luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho hay đây là lần hiếm hoi Chi Pu chạm mặt với cặp đôi Xoài Non - Gil Lê. Cùng chung một khung hình, dân tình cũng bày tỏ Chi Pu và Xoài Non đều sở hữu nét đẹp riêng khó so sánh. Bên cạnh đó, không ít người cũng cho rằng cả Chi Pu hay Xoài Non - Gil Lê đều có những định hướng riêng và thành công trong sự nghiệp.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Hình như hiếm lắm mới thấy Chi Pu, Gil Lê - Xoài Non cùng xuất hiện tại một sự kiện”.

- “Ai bắt được khoảnh khắc này cũng giỏi thật, họ lướt qua nhau nhanh vậy cơ mà”.

- “Chi Pu đẹp quá. Gil Lê - Xoài Non thì dễ thương, thích cả 3”.

- “Giờ mỗi người đều thành công theo cách riêng, vẫn mong họ có thể trò chuyện với nhau”.

- “Thấy ai cũng đẹp phát sáng luôn. Thích cả 3 người này và mong họ đều hạnh phúc”.

Gil Lê và Chi Pu từng là cặp đôi được dân mạng “đẩy thuyền” vì liên tục ở bên nhau trong mọi hoạt động. Cả hai cũng từng bị soi bằng chứng như dùng đồ đôi, đi ăn, du lịch chung,... Chi Pu và Gil Lê cũng thường xuyên nhắc tới nhau với những lời lẽ có cánh cho đối phương dù chưa từng một lời khẳng định hẹn hò.

Sau 4 năm, cả hai vướng nghi vấn “đường ai nấy đi” khi không xuất hiện chung, không tương tác trên MXH. Trong một sự kiện, Gil Lê và Chi Pu còn trở thành chủ đề nóng khi có thái độ thờ ơ, lờ đi với đối phương. Từ đó tới nay, cả hai cũng không hợp tác chung trong bất kỳ sản phẩm nào và không có bất kỳ tương tác hay trực tiếp nhắc đến nhau.

Hiện tại, Gil Lê đang hạnh phúc bên Xoài Non và nhận về phản ứng tích cực từ cư dân mạng, nhiều người dành lời khen tới cả hai vì quá đẹp đôi. Cặp đôi cũng công khai xuất hiện, thể hiện tình cảm trong nhiều sự kiện khi đi cùng nhau. Xoài Non trở thành hậu phương vững chắc khi Gil Lê đi thi Chị Đẹp Đạp Gió 2024 và ngược lại, Gil Lê cũng không còn ngần ngại mà luôn đưa hot girl 2k2 đi gặp bạn bè và giới thiệu là người yêu - bạn gái.