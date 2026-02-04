1 nàng hậu đưa con về Việt Nam sau khi ly hôn chồng Việt kiều

Sau khi xác nhận ly hôn chồng Việt kiều, cuộc sống của Vũ Hoàng My nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Mặc dù đang giải quyết vấn đề chăm sóc con chung với chồng Việt kiều nhưng Hoàng My không căng thẳng, cô chọn cách bước qua biến cố hôn nhân một cách lặng lẽ. Các bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của Á hậu Hoàng My gần như không nhắc đến chuyện cũ, thay vào đó là những khoảnh khắc đời thường bên con gái.

Mới đây nhất, Hoàng My chia sẻ loạt hình ảnh bên con cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Rồi mọi thứ cũng lắng xuống theo cách của nó…". Hoàng My còn xúc động kể lại giây phút lần đầu nghe con bập bẹ nói "I love you". Ở thời điểm hiện tại, Hoàng My được nhìn nhận như một người phụ nữ trưởng thành, đang học cách làm mẹ đơn thân, yêu thương và tự tay chăm sóc con.

Hoàng My từng chia sẻ sau tan vỡ, cô đã dọn ra khỏi nhà và hiện một mình chăm sóc con tại Áo. Tuy nhiên, hiện tại cô đã đưa con gái về Việt Nam để đón năm mới.

Hoàng My lần đầu lộ diện sau khi ly hôn, hiện cô đã đưa con gái về Việt Nam (ảnh: FBNV)

Á hậu Hoàng My sinh năm 1988, cô đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Hoàng My là người đẹp Việt hiếm hoi tham dự cả 2 đấu trường nhan sắc uy tín trên thế giới: Miss Universe (2011) và Miss World (2012). Năm 2022, Hoàng My ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cùng với H'Hen Niê, Hà Anh và Vũ Thu Phương. Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My còn yêu thích phim ảnh. Cô từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để du học tại New York Film Academy (Mỹ).

Hoàng My từng chinh chiến cuộc thi nhan sắc quốc tế trước khi lui về hậu trường chăm sóc gia đình (Ảnh: FBNV)

Người yêu cũ của Á hậu Hoàng My là Việt kiều, cô luôn giữ kín dung mạo và thông tin đời tư của người đàn ông này. Người đẹp tiết lộ ông xã đã khiến cô thay đổi quan điểm về hôn nhân, vừa gặp đã muốn bên nhau. Bởi lẽ trước đó Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 từng muốn đi tu, không kết hôn nhưng bạn trai đã giúp cô thay đổi suy nghĩ.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hoàng My từng nói: "Tôi từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, vì mất đi kết nối. Vậy nên, tôi chọn sự bình yên này và hạnh phúc với nó. Sự cô đơn làm tôi yên tĩnh và có nhiều thời gian chiêm nghiệm, sáng tạo". Cặp đôi chào đón con đầu lòng vào tháng 4/2024 tại Áo.

Hồi tháng 3/2025, cô chia sẻ: "Có những khoảnh khắc bạn biết đã đến lúc. Lúc để hoàn toàn khép lại một chương cũ, bước vào điều thật sự thuộc về mình và đón nhận sự thay đổi mà không do dự. Sự chuyển hóa xảy ra ngay khi bạn quyết định. Và khi đó, mọi thứ sẽ tự sắp xếp lại. Nhẹ nhõm thay thế hoài nghi. Rõ ràng thay thế mơ hồ. Tự do thay thế ràng buộc. Tôi đang ở đây. Và tôi đã sẵn sàng".