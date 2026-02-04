Không ngờ SOOBIN đã làm đến mức này

WeChoice Awards 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút khi thời điểm đóng cổng bình chọn ngày một cận kề. Ở khắp các hạng mục giải trí, loạt đề cử đồng loạt tăng tốc, tạo nên những màn cạnh tranh sôi động và gay cấn hơn bao giờ hết. Trong đó, Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất được xem là một trong những cuộc đua kịch tính nhất mùa giải năm nay, khi SOOBIN và RHYDER liên tục bám đuổi nhau sát nút, không có dấu hiệu hạ nhiệt.

SOOBIN và RHYDER đang là 2 đề cử dẫn đầu hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất với lượt vote "khủng"

SOOBIN đang tạm thời dẫn đầu với hơn 1,5 triệu lượt bình chọn. Đây không chỉ là cột mốc ấn tượng của riêng nam ca sĩ, mà còn là con số vote cao nhất tại WeChoice Awards 2025 tính đến 15h00 ngày 4/2.

Trước đó, CONGB ở hạng mục Rising Artist từng nắm giữ vị trí đề cử có số vote cao nhất trong nhiều ngày. Tuy nhiên, màn bứt tốc ngoạn mục của SOOBIN mới đây đã thiết lập một cột mốc mới.

SOOBIN là đề cử đầu tiên cán mốc 1,5 triệu lượt vote ở WeChoice Awards 2025

Không chỉ đơn thuần là những con số, lượng bình chọn dành cho SOOBIN còn được xem như sự phản ánh rõ nét cho mức độ lan tỏa mạnh mẽ của nam ca sĩ trong suốt năm qua. 2025 được xem là một năm rực rỡ của SOOBIN khi nam ca sĩ phủ sóng liên tục ở loạt chương trình, sân khấu âm nhạc lớn nhỏ.

Sự thăng hoa trong âm nhạc, phong độ ổn định cùng tinh thần làm nghề nghiêm túc đã giúp SOOBIN duy trì sức hút bền bỉ với khán giả đại chúng lẫn fandom trung thành.

Đáng chú ý, điểm nhấn nổi bật trong hành trình này chính là việc anh tổ chức thành công 3 đêm concert cá nhân ALL-ROUNDER với quy mô lớn, được đầu tư bài bản cả về âm nhạc lẫn dàn dựng, qua đó khẳng định vị thế và sức hút ngày càng vững chắc trong làng nhạc Việt.

SOOBIN đã có một năm hoạt động nghệ thuật thăng hoa

Đáng chú ý, cổng bình chọn của WeChoice Awards 2025 hiện vẫn đang mở, đồng nghĩa với việc cuộc đua triệu vote vẫn chưa ngã ngũ. Khán giả có thể gửi bình chọn cho những đề cử mà mình yêu thích tại đây!