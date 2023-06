1 năm sau tai nạn nghiêm trọng, cuộc sống và diện mạo của Lâm Chí Dĩnh thay đổi ra sao?

Chàng Đoàn Dự điển trai của Thiên long bát bộ

Trong phim Thiên long bát bộ, Đoàn Dự được biết đến là "đệ nhất mỹ nam" nhờ sở hữu diện mạo khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, nho nhã. Cùng với Vương Ngữ Yên, nhân vật này tạo nên một cặp "kim đồng ngọc nữ" tuyệt sắc trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung.

Cũng vì lý do trên nên hầu hết các nam diễn viên đảm nhận vai Đoàn Dự đều rất điển trai, lãng tử. Trong đó, Lâm Chí Dĩnh trong bản Thiên long bát bộ năm 2003 được đánh giá cao nhất về ngoại hình. Đoàn Dự cũng là vai diễn để đời của Lâm Chí Dĩnh, giúp danh tiếng của anh lan xa khắp châu Á.

Lâm Chí Dĩnh được mệnh danh là một trong những "Đoàn Dự" điển trai nhất màn ảnh

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là diễn viên, ca sĩ đình đám Đài Loan. Anh chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ vào năm 17 tuổi. Nhờ diện mạo thư sinh, điển trai cùng giọng hát cuốn hút, mỹ nam họ Lâm nhanh chóng "nổi như cồn".

Ở thời kỳ đỉnh cao, anh được mệnh danh là một trong bốn "Tiểu thiên vương" cùng với các nam thần huyền thoại khác như Kim Thành Vũ, Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long. Tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh gắn liền với nhiều bộ phim ăn khách như Thiếu Lâm tiểu tử, Bá vương học đường, Tuyệt đại song kiêu, Thiên ngoại phi thiên, Lục Tiểu Phụng: Quyết chiến tiền hậu, Sợi dây chuyền định mệnh... và đặc biệt là Thiên long bát bộ.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lâm Chí Dĩnh còn là tay đua xe chuyên nghiệp. Anh tham gia những giải đua lớn và thiết lập nhiều kỷ lục, danh hiệu. Từ năm tuổi 25, ngôi sao Thiên long bát bộ đã thành lập đội đua riêng và đào tạo thành công nhiều tay đua trẻ xuất sắc. Lâm Chí từng tuyên bố yêu xe như tính mạng, xem đua xe như một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mình.

Cuộc sống ra sao sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Tháng 7/2022, dư luận chấn động trước thông tin Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, khi lái chiếc Tesla trắng chở con trai Jenson trên đường phố Đào Viên (Đài Loan), nam diễn viên bất ngờ đâm xe vào rào chắn, cột biển báo bên đường. Sau vụ tai nạn, đầu xe của Lâm Chí Dĩnh hư hỏng nặng. Anh và con trai may mắn được người xung quanh cứu thoát trước khi xe hơi bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn khiến Lâm Chí Dĩnh bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai, chấn thương sọ não còn con trai anh bị thương nhẹ. Ngôi sao Thiên long bát bộ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật gắn thanh titan vào cánh tay phải và tái tạo xương mặt.

Hình ảnh gần đây nhất của Lâm Chí Dĩnh

Thời gian sau đó, Lâm Chí Dĩnh hầu như chỉ tập trung trị liệu, nghỉ ngơi. Nhờ có sự động viên của bà xã, gia đình và nỗ lực của bản thân, anh dần hồi phục sức khoẻ và dần trở lại với công việc một cách có trình tự.

Tháng 2/2023, nam diễn viên lần đầu xuất hiện công khai trước hơn 3.000 khán giả sau tai nạn. Dù gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng Lâm Chí Dĩnh vẫn không tử bỏ niềm đam mê xe hơi. Tháng 5/2023, anh cùng bà xã Trần Nhược Nghi sang Italy thăm trường đua Monza và làm việc với đội đua công thức 1 Ferrari. Cũng trong thời gian này, anh đã đích thân cầm lái, trở lại với đường đua.

Gần đây nhất, Lâm Chí Dĩnh xuất hiện trong một sự kiện ở Quý Dương. Dù đã bước qua thời kỳ hoàng kim, nhưng sức hút của anh vẫn không hề giảm sút. Khi biết tin có Lâm Chí Dĩnh tham dự, nhiều người hâm mộ đã đổ xô đến sự kiện và xin chữ ký của tài tử Thiên long bát bộ.

Lâm Chí Dĩnh gặp khó khăn khi ký tặng người hâm mộ

Khi ký tặng fan, Lâm Chí Dĩnh tỏ ra khá vất vả, nguyên nhân là vì cánh tay của anh phải gắn thanh titan. Dù vậy, nam diễn viên vẫn thân thiện và kiên nhẫn trong suốt quá trình.

Ngoài ra, nhiều người nhận xét diện mạo của Lâm Chí Dĩnh cũng có sự thay đổi so với trước đây. Có thể do ảnh hưởng của vụ tai nạn nên gương mặt anh bị thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, so với lứa tuổi, Lâm Chí Dĩnh trông vẫn rất phong độ. Đặc biệt, sự nỗ lực, tinh thần tích cực, lạc quan đối diện với biến cố của Lâm Chí Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh không tham gia nhiều hoạt động showbiz, nhưng có thông tin tiết lộ rằng anh sẽ tham gia chương trình Ca ca vượt mọi chông gai mùa 3. Lần cuối cùng, ngôi sao Thiên long bát bộ tham gia một chương trình truyền hình là vào 3 năm trước, trước khi vụ tai nạn xảy ra. Vì thế, lần trở lại màn ảnh này của anh được người hâm mộ vô cùng mong chờ.

Nguồn: Sohu, Weibo