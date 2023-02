Lâm Chí Dĩnh gặp lại người tình màn ảnh sau 16 năm

Ngày 21/2, Sohu đưa tin trên trang cá nhân nữ diễn viên Yoo Ha Na chia sẻ ảnh chụp với Lâm Chí Dĩnh cùng lời nhắn: "Cách nhau 16 năm, cuối cùng cũng gặp lại Thiên Kỳ".

Khi hình ảnh được đăng tải ngay lập tức trở thành từ khóa hot nhất trên mạng xã hội Weibo. Trong đó, nhiều khán giả thổn thức khi cặp đôi họ yêu thích trong phim Sợi dây chuyền định mệnh một lần nữa chung khung hình.

"Sau 16 năm, Lâm Chí Dĩnh vẫn không có sự khác biệt, đúng là nam thần không tuổi. Yoo Ha Na có chút thay đổi nhưng vẫn rất trẻ trung", "Đây là bộ phim tình cảm hay nhất tôi từng xem. Tình tiết nhanh, cuốn hút, diễn viên giỏi, hơn hẳn những dự án ngôn tình chiếu mạng bây giờ", "Nhớ thời đó tất cả cùng đau lòng vì họ, vì Doãn Thiên Kỳ", là bình luận của hàng nghìn khán giả trên Weibo.

Lâm Chí Dĩnh gặp lại bạn diễn Yoo Ha Na sau 16 năm

Theo Sohu, nữ diễn viên Yoo Ha Na đang cùng con trai tới Cao Hùng, Đài Loan du lịch. Cô thủ vai Hạ Chi Tinh trong phim Sợi dây chuyền định mệnh (2007), đóng cặp với Lâm Chí Dĩnh. Bên cạnh đó, Yoo Ha Na còn được mời xuất hiện trong MV Cối xay gió màu trắng của Châu Kiệt Luân. Vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo giúp Yoo Ha Na trở thành một trong những diễn viên gốc Hàn từng được khán giả Trung Quốc yêu mến nhất lúc bấy giờ.

Sau khi ghi dấu ấn tại Trung Quốc, Yoo Ha Na trở về quê nhà để phát triển sự nghiệp, cô tham gia các phim như First Wives Club (2007), My Too Perfect Sons (2009) và Paradise Ranch (2011). Tuy nhiên, sự nghiệp của Yoo Ha Na không khởi sắc.

Năm 2011, người đẹp sinh năm 1986 kết hôn với cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu và quyết định giải nghệ. Hiện tại, cô chủ yếu bán hàng qua mạng nhờ danh tiếng cũ.