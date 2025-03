1 loại quả ngon "đang mùa rộ" và giá rẻ, nhưng nên thận trọng khi dùng để tránh thuốc trừ sâu

1 loại quả ngon "đang mùa rộ" và bán giá rẻ nhưng có thể chứa nhiều thuốc trừ sâu

Trước đây, dâu tây từng được xem là loại trái cây xa xỉ, chủ yếu là hàng nhập khẩu với mức giá không hề rẻ. Tuy nhiên, thời điểm này, khi dâu tây vào chính vụ, loại quả này xuất hiện tràn ngập tại các chợ dân sinh, siêu thị và cả "chợ mạng" với giá bán dễ chịu hơn rất nhiều.

Trên các sàn thương mại điện tử, dâu được chia theo nhiều kích cỡ khác nhau, từ hàng VIP, loại quả to, đến các size bi nhỏ, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người mua. Hiện nay, dâu tây được bán với giá 70.000 - 200.000 đồng/kg, tùy loại. Lý giải về mức giá giảm mạnh này, chị T (bán hoa quả tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Bây giờ dâu đang vào chính vụ, sản lượng lớn, nguồn cung dồi dào nên giá cả rẻ hơn nhiều so với trước đây".

Không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc tươi tắn, vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ cùng hương thơm đặc trưng, dâu tây còn là nguyên liệu được ưa chuộng trong các món tráng miệng, sinh tố hay bánh ngọt. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng, loại quả này cũng nằm trong danh sách thực phẩm có nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật cao bậc nhất.

Theo các chuyên gia, dâu tây là loại cây trồng dễ bị sâu bệnh, dẫn đến việc nông dân phải sử dụng nhiều hóa chất để bảo vệ mùa màng. Một nghiên cứu từ Mỹ cho thấy 99% mẫu dâu tây không hữu cơ được kiểm tra có chứa dư lượng thuốc trừ sâu. Đáng chú ý, tại bang California - nơi cung cấp phần lớn dâu tây cho thị trường Mỹ - lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên mỗi mẫu ruộng dâu cao gấp 60 lần so với ngô, một trong những loại cây trồng đã nổi tiếng với mức độ sử dụng hóa chất cao.

Không chỉ số lượng, mức độ độc tính của các loại hóa chất trên dâu tây cũng là điều đáng lo ngại. Theo báo cáo của Tổ chức Environmental Working Group (EWG), một số chất trong thuốc trừ sâu tồn dư trên dâu tây có thể gây ung thư, ảnh hưởng sinh sản và hệ thần kinh. Đơn cử, bifenthrin - một loại thuốc trừ sâu được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư, vẫn được phát hiện trên hơn 29% mẫu dâu tây được kiểm tra.

Ăn dâu tây đúng cách được lợi gì?

Khi được sử dụng an toàn, dâu tây mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú. Một nghiên cứu từ Tạp chí Nông nghiệp và Hóa thực phẩm (Journal of Agricultural and Food Chemistry) chỉ ra rằng dâu tây chứa nhiều vitamin C (hơn cả cam), chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin.

1. Tăng cường hệ miễn dịch

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, với hàm lượng cao hơn cả cam. Vitamin C giúp củng cố hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và giảm sự mệt mỏi.

2. Chống viêm và bảo vệ tim mạch

Dâu tây cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh như anthocyanin, giúp giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chất này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh lý liên quan đến viêm.

3. Giảm nguy cơ đột quỵ

Một nghiên cứu của Đại học Harvard (2016) cho thấy, việc tiêu thụ dâu tây thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ. Lý do là nhờ vào flavonoid - các hợp chất tự nhiên có trong dâu tây, giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ.

4. Cung cấp chất xơ cho cơ thể

Dâu tây là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, giảm táo bón và duy trì sự ổn định của mức đường huyết.

Lưu ý khi ăn dâu tây và đối tượng cần tránh

Dù bổ dưỡng, dâu tây không phải phù hợp với tất cả mọi người:

1. Người dị ứng: Dâu tây có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người, với các triệu chứng như ngứa, phát ban hoặc khó thở.

2. Người bị bệnh thận: Do chứa oxalate, dâu tây có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận nếu tiêu thụ quá nhiều.

3. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi: Hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện của trẻ có thể nhạy cảm với acid trong dâu tây, dễ gây tiêu chảy.

4. Chọn dâu tây hữu cơ: Consumer Reports khuyến nghị nên ưu tiên mua dâu tây hữu cơ, dù tươi hay đông lạnh, để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

5. Tự trồng tại nhà: Trồng dâu tây không quá khó và không cần diện tích lớn. Một chậu cây nhỏ đặt trên ban công đầy nắng cũng đủ để bạn có những quả dâu tươi sạch.

6. Rửa sạch đúng cách: Để loại bỏ phần nào dư lượng thuốc sâu, bạn có thể ngâm dâu tây trong dung dịch nước muối loãng (1 thìa cà phê muối/1 lít nước) hoặc nước pha baking soda (1 thìa cà phê baking soda/1 lít nước) trong 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Phương pháp này được nghiên cứu bởi Đại học Massachusetts (2017) cho thấy hiệu quả giảm đáng kể hóa chất trên bề mặt trái cây.